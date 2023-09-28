Что «маршал Победы» сделал с корреспондентом Виктором Тёминым

Известный фотокорреспондент Виктор Темин, автор знаменитого снимка Рейхстага после падения, фактически несанкционированно воспользовался самолетом Георгия Жукова от имени маршала. Жуков был в ярости и даже хотел расстрелять Темина. Однако, узнав о цели, ради которой фотограф решил настолько рисковать, военачальник сменил гнев на милость.

Тайна знаменитого снимка

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Снимок Рейхстага после падения с Знаменем Победы действительно принадлежит Виктору Антоновичу Темину. Фотограф сделал этот знаковый снимок из самолета, летящего над горящим Берлином. Это событие произошло 1 мая 1945 года. Однако на обратной стороне снимка Виктор Антонович почему-то указал 2 мая. И это не единственная загадка, связанная с этой легендарной фотографией.

По словам Григория Киселева, автора издания «Неудобная правда о взятии Рейхстага. Поиск, исследование, реконструкция», на самом деле в тот день над Рейхстагом не было никакого флага. Это стало известно при проявке пленки. Тем не менее, на снимке Темина, опубликованном в газете «Правда» 3 мая 1945 года, флаг был изображен. Нарушения перспективы на снимке указывают на возможное вмешательство ретушеров или самого Виктора Темина: в масштабе снятого с воздуха здания флаг должен был выглядеть крайне маленьким.

Полет на «Дугласе»

Между тем Виктор Темин, впрочем, как и летчик, продолжал настаивать на том, что в тот день он действительно видел флаги над Рейхстагом. Возможно, что Темин и вправду в это верил, иначе зачем ему было так рисковать? Дело в том, что корреспондент угнал самолет Георгия Жукова. Опытный репортер сразу понял, что его фотография с поверженным Рейхстагом станет настоящей сенсацией. Однако для этого требовалось в срочном порядке доставить пленку в Москву. И Темин не придумал ничего лучше, чем явиться на один из Берлинских аэродромов.

Если верить Дмитрию Квоку, автору книги «Год рождения – двадцать четвертый», в тот момент там находился самолет Георгия Жукова. Недолго думая, Виктор Темин обратился к личному пилоту маршала и заверил его в том, что у него имеется поручение о скорейшей доставке фотоснимков со знаменем на Рейхстаге для вручения их Сталину. По одной из версий, Жуков и вправду разрешил Темину «прокатиться» на своем «Дугласе», но только до польского городка Жешува. Но, когда самолет оказался на месте, фотограф соврал пилоту: мол, Жуков разрешил лететь до Москвы.

Орден вместо расстрела

В привычном смысле назвать угоном поступок Виктора Темина, конечно, нельзя. Однако, как справедливо отмечает Д. И. Ортенберг в своей книге «Фронтовые дни и ночи», ни летчик, ни тем более фотокорреспондент не знали нужного пароля и разрешения на пересечение границы Советского Союза, а потому рисковали быть обстрелянными нашей собственной зенитной артиллерией. Впрочем, приземлился «Дуглас» вполне благополучно. А вот Георгий Жуков был в ярости. Николай Ямской, автор издания «Кто брал Рейхстаг», утверждает, что маршал велел арестовать Темина. А Александр Нилин в своей книге «Станция Переделкино» пишет о том, что Жуков вообще хотел расстрелять Виктора Антоновича.