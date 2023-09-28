Протокол вскрытия Дзержинского: что в нём было странного

Смерть Феликса Дзержинского до сих пор вызывает жаркие споры среди историков из-за содержания официальных документов, а не просто слухов. Протокол вскрытия тела Дзержинского вызывает подозрения, так как содержит множество несостыковок и странностей.

Вскрытие и официальная причина смерти

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Феликс Дзержинский, основатель и глава ВЧК, скончался 20 июля 1926 года в возрасте 48 лет. Согласно протоколу, датированному 21 июля (поскольку все происходило уже после полуночи), на вскрытии тела Дзержинского присутствовали уважаемые ученые: Щуровский, Российский, Дитрих, Розанов, Канель, Зеленский, Обросов. Все они были присутствующими на мероприятии. Само вскрытие производил профессор А.И. Абрикосов, известный ученый в области патологической анатомии и изучения туберкулеза.

Однако профессор Абрикосов пришел к выводу, что причиной смерти Феликса Дзержинского не был туберкулез. Историк Борис Соколов в своей книге «Наркомы террора: они творили историю кровью» также ссылаясь на протокол вскрытия, утверждает, что Абрикосов и его коллеги заявили о том, что Феликс Дзержинский умер от «паралича сердца, вызванного спазматическим закрытием просвета резко измененных и суженых венечных артерий». Основной причиной болезни, согласно заключению, стал «общий атеросклероз, особенно резко выраженный в венечной артерии сердца».

Куда исчез туберкулез?

Однако особый интерес вызывает не диагноз и заключение, а другие разделы протокола о вскрытии тела Феликса Дзержинского. К слову, этот документ был опубликован в печати для того, чтобы устранить распространившиеся слухи об отравлении Дзержинского. Тем не менее после того как протокол появился в газетах, вопросов стало еще больше. Так, даже современным историкам и медикам кажется странным состояние легких покойного. Сильвия Фролов, автор книги «Дзержинский. Любовь и революция», удивляется тому, что легкие Феликса Эдмундовича вдруг «чудесным образом» очистились от следов туберкулеза. Абрикосов, защитивший докторскую диссертацию, посвященную этому заболеванию, не мог этого не заметить.

Тот факт, что «Железный Феликс» много лет страдал туберкулезом легких, ни для кого не было секретом даже в то время. Николай Зубов в биографическом издании «Ф.Э. Дзержинский» пишет о том, что Дзержинский заболел туберкулезом в Седлецкой тюрьме, куда угодил еще в 1901 году. Он лечился, ездил по санаториям страны и даже бывал в Швейцарии. Тем не менее болезнь часто обострялась и нередко выбивала главу ВЧК из строя. Если верить Леониду Млечину, автору книги «Рассекреченные судьбы», в молодости врач сказал Дзержинскому, что не более чем через три года туберкулез унесет его в могилу. Феликс поверил (от аналогичного заболевания скончался его отец) и с тех пор дорожил каждой минутой жизни.

Череп и следы от кандалов

Стенокардию или, как тогда называли эту болезнь, грудную жабу у Феликса Дзержинского тоже диагностировали еще при жизни. Если верить Арсению Тишкову, автору книги «Дзержинский», первый серьезный приступ заболевания у Дзержинского случился в 1924 году. Врачи, обеспокоенные состоянием пациента, тогда потребовали, чтобы он ограничил свой рабочий день до четырех часов. В противном случае они давали неутешительные прогнозы. Все так и случилось. Однако все равно остается непонятным, куда исчезли следы тяжелого туберкулеза легких. Не были описаны также и шрамы на ногах главы ВЧК, которые остались от каторжных кандалов.