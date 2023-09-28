10 самых влиятельных кланов в истории России

В России важную роль всегда играли влиятельные кланы. Они определяли векторы дальнейшего развития, тем самым влияя на будущее Российской империи. Так какие же семьи оставили самый значительный след в истории?

Демидовы

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Предки прославленных меценатов и основоположников металлургической промышленности в России жили в селе Новое Павшино под Тулой. Вся страна о них заговорила после того, как Никита Демидов починил по приказу Петра I сломавшийся немецкий пистолет. С поручением он справился отлично, за что и стал обладателем дворянского титула. Вскоре простой кузней сумел построить на окраине Тулы первый вододействующий железный завод.

Его сын Акинфий в десять раз приумножил отцовское состояние и наладил оружейное производство, продукция которого по качеству превосходила шведские и британские аналоги. Правда, внук Никиты Прокофий семейным дело не интересовался, но прославился как щедрый благотворитель.

Морозовы

Основатель рода – крестьянин из деревни Зуево Богородского уезда Савва Тимофеевич – разбогател на продаже тканей. Он купил себе свободу и продолжил развивать начатый «бизнес».

Дело отца продолжили сыновья, которые возглавили крупнейшие в России текстильные мануфактуры. А внук Саввы Первого Савва Тимофеевич и вовсе стал легендарной личностью. Его ежегодные доходы достигали баснословных 250 тысяч рублей.

Мамонтовы

Иван Фёдорович Мамонтов, выходец из Мосальска Калужской области, заработал капитал на винных откупах. Но всё же по-настоящему зажиточным россиянином он стал, вложившись в Ярославскую железную дорогу. В первый год после запуска дороги российский предприниматель получил прибыль в размере 460 тысяч рублей.

Толстые

Представители этого рода – военные, чиновники, губернаторы, композиторы, мореплаватели, литераторы. А мировую известность фамилии принёс автор «Анны Карениной» и «Войны и мира» Лев Толстой. Русская история рода начинается с XIV века, когда их предок переехал из Германии в Чернигов.

Плещеевы

Фамилия произошла от прозвища «Плещей», которым называли боярского сына Александра. Собственно, он и стал основателем дворянского рода. Но у всех на слуху оказался Алексей Плещеев – литератор и издатель, который к тому же сыграл важную роль в революционном движении России.

Голицыны

Самый многочисленный княжеский род в России. Один из Голицыных – Борис Алексеевич – был одним из влиятельнейших людей своего времени. Ему доверили наставлять Петра I в юности на «путь истинный». Правда, смерть свою он встретил в монашеском облачении во Флорищевой пустыни.

Трубецкие

Род берёт своё начало от генерал-поручика Юрия Юрьевича Трубецкого. Наибольшую известность получил Сергей Петрович Трубецкой, который принимал участие в подготовке восстания декабристов.

Долгоруковы

Стоит отметить, что общих корней с основателем Москвы Юрием Долгоруким члены этой династии не имеют. Зато они были свидетелями восстания Степана Разина, присоединения Крыма, а Марфа Долгорукова даже недолгое время числилась женой самого Ивана Грозного.

Воронцовы

Предок Воронцовых – варяжский воин Шимон Африканович – прибыл в Киев в начале XI века. С тех пор ни один из важных военных походов не обходился без участия его потомков. Но наибольшего успеха добился Александр Романович Воронцов. Своё восхождение по карьерной лестнице он начал со службы в Измайловском полку, а закончил государственным канцлером при Александре I.

Волконские