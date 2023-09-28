Почему Кейт Миддлтон не готова мириться с принцем Гарри

«Когда ты родом из счастливой, дружной семьи, как Кэтрин, невероятно трудно понять, как люди могут отдалиться друг от друга. Я думаю, она верила, что разрыв можно исправить, и после похорон принца Филиппа мы видели, как она разговаривала с Гарри и, очевидно, призывала Уильяма сделать то же самое. Но теперь мы знаем, что это не сработало. На самом деле Уильям и Гарри поссорились сразу после похорон. Наступает момент, когда нужно просто признать, что счастливые семьи — это не та игра, в которую может играть каждый», — сказала журналистка.