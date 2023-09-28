Почему Кейт Миддлтон не готова мириться с принцем Гарри

Почему Кейт Миддлтон «закрыта» для примирения с принцем Гарри и Меган Маркл
Бывший королевский корреспондент BBC Дженни Бонд заявила, что Кейт Миддлтон была настолько задета и оскорблена действиями Сассекских после ухода, что закрыла глаза на возможность примирения.
«Когда ты родом из счастливой, дружной семьи, как Кэтрин, невероятно трудно понять, как люди могут отдалиться друг от друга. Я думаю, она верила, что разрыв можно исправить, и после похорон принца Филиппа мы видели, как она разговаривала с Гарри и, очевидно, призывала Уильяма сделать то же самое. Но теперь мы знаем, что это не сработало. На самом деле Уильям и Гарри поссорились сразу после похорон. Наступает момент, когда нужно просто признать, что счастливые семьи — это не та игра, в которую может играть каждый», — сказала журналистка.
Королевский эксперт также отметила, что Миддлтон и Уильям всегда были сильной командой и, вероятно, вместе пришли к выводу, что разрыв с Гарри не может быть устранён в обозримом будущем. «Они закрыли глаза на такую возможность и решили жить дальше», — утверждает Дженни. Другой королевский эксперт Кэти Николл добавила, что отношения между бывшей «великолепной четвёркой» испортились после «ехидных замечаний» Гарри в адрес герцогини Кембриджской в его скандальных мемуарах «Запасной».
«Я не думаю, что Кейт злится. Я думаю, что она скорее чувствует себя очень разочарованной, подведённой и обиженной, зная, что у неё нет права на ответ, а Гарри прекрасно знал, что у неё нет права на ответ», — сказала она.
Журналистка утверждает, что Уильям был очень зол на своего младшего брата за то, что тот рассказал о его жене в своей книге, поскольку принцесса Уэльская выступала в роли миротворца. Хотя несмотря на вражду в королевской семье, в прошлом году принцы и их супруги вместе присутствовали на похоронах королевы Елизаветы II.
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