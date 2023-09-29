Елена Камбурова о дружбе с Булатом Окуджавой и участии в спектакле "Нянины сказки" в роли рассказчицы

На Пушкинском театральном фестивале в Пскове и Великих Луках Московский Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой показал спектакль "Нянины сказки" - музыкальную фантасмагорию по мотивам произведений Пушкина и Андерсена. В роли рассказчицы, Няни - Камбурова.

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Легендарная певица, народная артистка России рассказала "РГ" об удивительных, судьбоносных встречах на жизненном пути. Она была знакома с Окуджавой, Таривердиевым, Высоцким… И с блистательной Фаиной Раневской.

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"Счастливое сочетание вокала, ума и таланта", - так определил дар Елены Камбуровой Булат Окуджава.

"Инженером - обувщиком не стала"

Вы - сильная женщина? С детства были такой смелой, настойчивой, целеустремленной?

Елена Камбурова: Я была очень стеснительной девочкой. После окончания школы я решила: мне еще рано думать о театральном институте. И поступила в институт легкой промышленности в Киеве. Но внутренний голос говорил мне: "Ты должна стать актрисой!" И я ушла оттуда. Скромная, но иногда решалась на невероятные поступки.

Кем иначе стали бы?

Елена Камбурова: Инженером - обувщиком.

В Киеве попала в чтецкую студию при ДК культуры. И вот чудо: один мальчик посоветовал мне показаться в театральном институте имени Карпенко-Карого. Меня послушал педагог Верхацкий и сказал: "О, ты ж характерная актриса с тремя восклицательными знаками!"

А дальше - Москва, работала на стройке. Всякое было. Я написала книгу воспоминаний "Совсем другая песня". Моя приятельница Надежда Василевская подвигла меня на это. Дело в том, что я всю жизнь вела дневники и как-то дала ей почитать. Интересно, что у меня там не какие-то личные заметки, про любовь, как пишут девушки, я писала про свои концерты: "Сегодня работала плохо!", "Вчерашний концерт - никуда не годится!"

Я и стихи в детстве, юности писала не о любви. Например, "Украина в расцвете" - мы жили на Украине. И сочинения в школе писала в стихах. А потом поняла, какая большая разница между настоящей поэзией и моими стихами - и перестала писать.

А сейчас ведете дневник?

Елена Камбурова: Редко, как-то ушло это.

"О пении вообще не думала"

Елена Антоновна, для публики стало неожиданным открытием увидеть вас в роли драматической актрисы, рассказывающую сказку - "Гадкого утенка" Андерсена.

Елена Камбурова: Да, в этом спектакле я совсем не пою, только разговариваю.

А рассказать, как я начинала? Когда меня просили: "Может, споешь что-то?" - "Да что вы? - отвечала. - Какие песни? Нет, только читать!" Я собиралась стать драматической актрисой, о пении вообще не думала.

На третьем туре в Щукинском училище меня срезали. Сказали про "несоответствие внешних и внутренних данных". Ко мне подошла девушка - рядом с приемной комиссией разрешалось присутствовать студентам - и сказала: "Вам надо обязательно попасть к Мансуровой - чтобы она послушала вас. Это гениальная актриса Вахтанговского театра, первая Турандот". Она дала мне ее адрес. Я пошла, но не застала Цецилию Львовну. Второй раз пришла, сидела на лестнице, ждала ее. Она куда-то спешила, но я подошла и сказала: "Я хотела бы вам почитать". - "Ну, давайте по дороге в театр". И я по дороге читала ей, представляете? После этого она пригласила меня к себе домой, и там я снова читала ей. Она очень хорошо ко мне отнеслась. Это одно из чудес в моей жизни.

А что вы читали тогда?

Елена Камбурова: "К молодой актрисе" Пушкина:

"Но, Клоя, ты мила собой, Тебе вослед толпятся смехи, Сулят любовникам утехи - Итак, венцы перед тобой, И несомнительны успехи".

"Хорошо, что вы не фифа!"

И что было дальше с учебой?

Елена Камбурова: Когда я не поступила в театральный институт, то была в растерянности. Одна девочка сказала мне, что открылось училище циркового искусства, которое с этого года будет эстрадно-цирковым. Мол, поступай туда, год продержишься - и снова будешь поступать в театральный. И я поступила. Там читала "Нунчу" Горького из "Сказок об Италии". Кстати, этот рассказ сыграл большую роль в моей жизни. Еще одно чудо. Тогда моим мужем был композитор Кирилл Дмитриевич Акимов. У него были связи на радиостанции "Юность", и он привел меня туда - записать его песню "Я тебя не люблю" (это совершенно не моя песня, больше такие никогда не пела). И посыпались восторженные письма от девочек…

А потом я записала "Нунчу" на радио. Запись вышла в эфир. В это время Фаина Раневская находилась на гастролях в Ленинграде, услышала меня, запомнила мою фамилию и написала на радио восторженные слова! Я не могла поверить этому - думала, что меня кто-то разыграл. Прийти к ней в гости, конечно, не осмеливалась. И только случай - снова счастливый случай! - свел меня с Фаиной Георгиевной.

Я расхвасталась, рассказывала многим, что у меня есть письмо Раневской. И один человек, собираясь к Раневской по какому-то делу, предложил мне пойти с ним. "А вы кто?" - спросила Фаина Георгиевна меня. Я назвала свою фамилию. И вот тогда она произнесла гениальную фразу: "О, деточка, хорошо, что вы не фифа!" Так началось наше знакомство.

А как же вы петь начали?

Елена Камбурова: Узнала, что при московском клубе медработников есть чтецкая мастерская. Там среди прочих был Саша Калягин. Я что-то напела, и он сказал: "Так тебе надо петь!"

Кстати, все у меня началось с Новеллы Матвеевой. В училище я встретила педагога, режиссера Сергея Андреевича Каштеляна, он дал мне послушать пленку песен Матвеевой: "По-моему, это - ваше". Я начала петь ее песни - и дальше все и пошло. Рядом с такими песнями могли уживаться только хорошие песни. Я пела чудесные песни Окуджавы, Таривердиева. А худсовет разгромил мою программу. Помню, как Иван Суржиков, народный артист, исполнитель русских народных песен, кричал: "Что это за песни?!"

А Ролан Быков хотел в это время сделать спектакль со мной и сказал: "Мы пойдем другим путем!" "Натравил" на меня комсомольцев, они, послушав меня, дали мне премию Ленинского комсомола. Какой удар для "Москонцерта"! Были письма, что нельзя давать такую серьезную премию певице с таким пессимистическим репертуаром…

Но благодаря этой премии начались мои поездки с сольными концертами. И пошли гневные письма теперь уже от партийных работников - на тему о несоответствии высокого звания с моим репертуаром. Песни Матвеевой, Окуджавы, Таривердиева!

"Лужков вряд ли знал меня…"

В 1990-е вы открыли свой театр - это ли не чудо?

Елена Камбурова: Да, произошло настоящее чудо. В то время я не была широко известна, чтобы мне предоставили такую возможность. Не имела никаких государственных заслуг.

Мы возвращались из Германии после концертов, в поезде ехали Саша Градский, Лев Сергеевич Шемаев (он был в команде Ельцина). Градский говорит Шемаеву: "Мне нужен театр". И вдруг я, неожиданно для себя, сказала: "И мне - тоже". Притом, что у меня не было спектаклей, репертуара. Такая авантюра. И Лев Сергеевич сказал: "Будет вам по театру!"

Через какое-то время меня пригласили на встречу Лужкова с творческой интеллигенцией. Там же был Шемаев, он и подсказал: "Быстро выходи и говори про театр!" Совершенно не готовясь, я вышла и сказала, мало надеясь на что-то, что нужно создать театр, которого еще не было ни в России, ни в мире - где сочетаются настоящая поэзия и прекрасная музыка.

Вдруг мне позвонили и сказали, что Лужков приглашает меня к себе. Невероятно, правда? Он вряд ли знал меня… И тем не менее сразу предложил помещение на Калининском проспекте. Зал на 700 мест. И я тогда нагло сказала: "Нет, это слишком большой зал, нам нужен камерный". Со мной были мои друзья. Узнав, что я отказалась от зала, они закричали: "Да ты с ума сошла! Быстро соглашайся, а там посмотрим". В общем, я согласилась. Что интересно, позже мне предлагали разные здания, я от всех отказывалась. Но как только увидела дом на Большой Пироговской, напротив Новодевичьего монастыря - такая красота! - сразу поняла: вот это! А когда вошла в зал и увидела потрясающую люстру - она до сих пор висит там, - то совершенно влюбилась в это место. Правда, в помещении была жуткая разруха. Мы сами убирали, приводили его в порядок… И уже 31 год там. Сейчас у нас три зала.

"Все наши актеры - поющие"

С чего начался репертуар театра?

Елена Камбурова: Как я сказала, тогда у нас не было ни одного спектакля. Коллектив - я и мои музыканты. Пригласили несколько певиц. Предложила петь им классику - песни Шуберта, Шумана. В это время в театре Фоменко режиссер Иван Поповски поставил спектакль, который прогремел. Ваня случайно появился у нас. Послушал наших девушек, и у него родилась идея - сделать спектакль. Мало только пения, должны быть драматургия, пластика, сценография. И появился первый спектакль - "P.S. Грезы". Он сразу стал пользоваться успехом. Дальше я попросила ребят спеть песни Окуджавы, и зрители хорошо приняли их. А Ваня придумал спектакль "Капли Датского короля". С уникальной сценографией: стоит длинный стол, по одну сторону сидят артисты, по другую - зрители.

А потом появились "Абсент" и "Земля" (Сочинение для театра на музыку Баха). Наши спектакли музыкальные, построены на вокале.

Все актеры - поющие.

Кто финансово поддерживал театр?

Елена Камбурова: Управление культуры.

Кто сейчас может получить у вас сцену? Кого вы примете, какими талантами надо обладать артисту?

Елена Камбурова: Прежде всего, вокальными. Но вокал - особого рода. Какого? Мы поем с микрофонами. Кстати сказать, я не сразу поняла, что можно петь с микрофоном, что это инструмент музыкальный, дает новые краски. Совсем другое звучание.

Самые разные спектакли появляются у нас. Их более 30, многие идут годами. "Капли Датского короля" - с 2009 года, сменилось не одно поколение детей, которые участвуют в нем, и артистов, а есть и те, кто с самого начала играют. Это наша визитная карточка, легенда, и я не представляю, что его не будет.

Есть поэтические спектакли, посвященные одному поэту, с которым я была дружна. Например, Окуджаве, Юрию Левитанскому. Ким-концерт "Нелепо, смешно, безрассудно" - приношение Юлию Киму.

В программе "Нездешние вечера" участвуют не только поэты и певцы, музыканты, но и драматические актеры - театра и кино. Были и кинорежиссеры - классики Юрий Норштейн, Гарри Бардин. Виктор Сухоруков два раза выступал, и в третий раз у нас будет, уже с новой программой.

Гарик Сукачев - не мой, вроде бы, "герой", но когда я посмотрела его фильм "Праздник", удивилась, разыскала его, пригласила. В сентябре выступит Геннадий Хазанов. Хотим пригласить артиста Дмитрия Бозина. Эта программа отличается тем, что артист не только поет, играет, читает стихи, но еще и отвечает на записки из зала, раскрывается со всех сторон.

"Однажды застала Булата таким радостным!"

Но многие зрители, приехав в Москву, хотят попасть именно на Камбурову!

Елена Камбурова: Я участвую в нескольких спектаклях. Есть мой отдельный спектакль "Мой Окуджава" - где я пою только его песни. Окуджава - моя первая поэтическая любовь. Очень горжусь, что мы были в добрых, дружеских отношениях, что Булат хорошо ко мне относился.

Его песня "Музыкант играл на скрипке…" - можно сказать, ваша визитная карточка.

Елена Камбурова: Однажды я застала Булата, всегда такого сдержанного, редко смеющегося или улыбающегося, таким радостным! Он сказал, что сейчас написал песню. И спел: "Музыкант играл на скрипке - я в глаза его глядел". Буля, его сын, сел за рояль и подыграл ему..Булат посвятил песню композитору Исааку Шварцу, которого я обожала. Эта песня сразу вошла в мой репертуар. Все песни Булата стали моими любимыми, ни одной - проходной! Это все такое мое, моя система координат, моя школа. Вообще песни - это мои учителя. Они учат самому главному: душевный мир и духовная составляющая есть основа жизни человека на земле. Как сказал Окуджава: "Совесть, Благородство и Достоинство - вот оно, святое наше воинство. Протяни ему свою ладонь, за него не страшно и в огонь".

И Высоцкого я пела, сделав необычное соединение - его песни и французского барда Жака Бреля. У них схожий темперамент, похожие высказывания. А спустя несколько лет в нашем театре появился спектакль с Никитой Высоцким, посвященный его отцу. Сначала я пела, а Никита читал, потом я предложила ему: попробуй напеть! Теперь он выступает с песнями.

Как появились "Нянины сказки"?

Елена Камбурова: Пушкин, действительно, наше все, чудо из чудес. Прикоснуться к его поэзии - это большая радость. "Нянины сказки" - соединение вокала с драматической игрой. Режиссер Гульназ Балпеисова, по-моему, интересно справилась с этой задачей.