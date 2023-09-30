Самые мистические смерти знаменитостей

После смерти кумира поклонники еще долго не могут прийти в себя. Им тяжело смириться с мыслью о том, что человек, которого они так любили, ушел.

© Кадр из фильма "Джентельмены предпочитают блондинок"

Горечь утраты побуждает придумывать различные теории, почему звезда еще жива. Поэтому появляется множество версий произошедшего, которые иногда подкрепляются мистическими обстоятельствами смерти, только сильнее будоражит воображение. “Рамблер” предлагает вспомнить самые странные истории смертей, которые до сих пор вызывают множество вопросов.

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Майкл Джексон

Известнейший исполнитель в стиле поп умер 25 июня 2009 года из-за передозировки веществом, которое называется пропофол. Укол в тот день ему делал Конрад Мюррей, именно он и нашел труп артиста. За неосторожность, повлекшую смерть, врача осудили и привлекли к уголовной ответственности на четыре года, но он вышел немного раньше из-за хорошего поведения.

Многие фанаты Джексона до сих пор уверены, что артист инсценировал свою смерть, чтобы уйти от уплаты внушительных должностных сумм.

Женщина, которой восхищался весь мир, умерла 5 июля 1962 года в собственной спальне. По официальной версии произошедшего, актриса отравилась таблетками. На теле не было обнаружено никаких следов насилия, поэтому следствие посчитало, что актриса добровольно свела счеты с жизнью. До сих пор ее уход из жизни вызывает много вопросов, некоторые даже считают, что виной всему заказное убийство ЦРУ.

Кадр из фильма "Займемся любовью"

Элвис Пресли

Певец умер 16 августа 1977 года в ванной комнате. Безжизненное тело нашла Джинджер Олден, девушка, с которой он собирался играть свадьбу. Официальная версия гласит, что сердце артиста не выдержало из-за высокой дозы успокоительных. Вторая же версия ссылается на передозировку наркотиками. Есть и третья теория, утверждающая, что актер инсценировал свою смерть, чтобы вернуться к спокойной жизни. Поклонники не верят в уход Пресли, и причина так думать действительно есть: все материалы о его гибели засекречены. Более того, нет ни одной фотографии с похорон артиста. А известный кадр, где актер лежит в гробу, признали подделкой.

globallookpress.com

Курт Кобейн

Популярный рок-исполнитель умер 5 апреля 1994 года в собственном доме. Рядом с его телом лежала записка, которая и привела к выводу о том, что музыкант свел счеты с жизнью самостоятельно. Но поклонники его творчества в такую версию не верят. На ружье, из которого застрелился певец, не было его отпечатков пальцев. К тому же, вскрытие показало такую большую дозу наркотиков в организме, что музыкант не мог бы даже поднять оружие. Да и предсмертная записка тоже вызывает сомнения, последняя часть, где исполнитель прощается со своей женой и детьми, совсем не совпадает с первой ни по стилю, ни по почерку.