Группа Aerosmith перенесла прощальный тур

Американская рок-группа Aerosmith перенесла свой прощальный тур на 2024 год. Об этом заявили участники музыкального коллектива в своих социальных сетях.

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Причиной стала травма гортани у солиста Стивена Тайлера. Помимо этого уточнялось, что у музыканта проблемы с голосовыми связками.

— Обращение к нашим поклонникам: к сожалению, травма голосовых связок у Стивена оказалась куда более серьезной, чем первоначально предполагалось. Его врач подтвердил, что в дополнение к повреждению голосовых связок он получил травму гортани, — говорится в посте.

Музыканты уточнили, что новые даты будут известным позднее. Все приобретенные ранее билеты по-прежнему будут действительны, передает «Говорит Москва».

8 июля Сэр Элтон Джон завершил свой 330-дневный прощальный тур. Шоу 76-летнего музыканта в Стокгольме ознаменовало собой конец эпохи и гастрольной деятельности певца, которая продлилась около 50 лет. За это время у него было свыше четырех тысяч выступлений более чем в 80 странах мира.

15 января 2022 года стало известно, что американская исполнительница Уитни Хьюстон будет посмертно включена в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде. Помимо нее, в текущем году в Зал славы также включат рэпера The Notorious B.I.G. и группы Nine Inch Nails, The Doobie Brothers, T. Rex и Depeche Mode. Торжественное мероприятие, посвященное данному событию, состоится в Кливленде 2 мая.