Группа Aerosmith перенесла прощальный тур

15 января 2022 года стало известно, что американская исполнительница Уитни Хьюстон будет посмертно включена в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде. Помимо нее, в текущем году в Зал славы также включат рэпера The Notorious B.I.G. и группы Nine Inch Nails, The Doobie Brothers, T. Rex и Depeche Mode. Торжественное мероприятие, посвященное данному событию, состоится в Кливленде 2 мая.