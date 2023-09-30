Станислав Курилов: что стало с самым дерзким беглецом из СССР

Станислава Курилова, известного своей отвагой, можно смело назвать одним из самых отчаянных советских перебежчиков. За трое суток он смог преодолеть расстояние в сотню километров, переплывая океан.

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Океанограф осуществил свою давнюю мечту, перебравшись за границу. Однако, ирония судьбы заключилась в том, что вода, с которой Курилов всегда был на "ты", в конце концов стала его гибелью.

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«Неблагонадежный» океанограф

С детских лет Станислав Курилов буквально одержим морями и океанами. По воспоминаниям его близких, даже его первое произнесенное слово было "вода". Но мать Станислава всегда противилась его увлечению плаванием, будто предчувствуя, что однажды океан поглотит его навсегда. Поэтому Курилов научился плавать тайком от родителей, в пионерском лагере. С тех пор он не отпускал свою мечту ни на минуту. Однако, казалось бы, достижение такой банальной цели оказалось недоступным для Курилова: его не приняли в заветный флот из-за проблем со зрением. Пришлось удовлетвориться учебой в метеорологическом вузе.

Получив диплом океанографа, Станислав Курилов мечтал стать признанным экспертом в этой научной области. Однако для этого ему необходимы были контакты с зарубежными коллегами. Получение выездной визы для Курилова было невозможно, так как его сестра жила в Канаде, и поэтому он считался "неблагонадежным". Потеряв всякую надежду на законную эмиграцию, Станислав Курилов принял решение бежать.

Прыжок в пучину

В 1974 году судьба сама подсказала Курилову выход. В декабре из Владивостока должен был отойти лайнер «Советский Союз» и, проследовав до линии экватора, вернуться назад. Этот круиз был специально организован для советских граждан, жаждущих побывать за границей. Вот только по плану никто из пассажиров не мог выйти ни в одном порту: лайнер вообще не приближался к чужеземным берегам. Зато для такого путешествия не требовалось никаких виз. Этим и воспользовался Курилов.

Глубокой ночью никем незамеченный Станислав Курилов прыгнул с борта судна в воду. По словам самого Курилова, который впоследствии написал автобиографическую книгу «Один в океане: история побега», он мог погибнуть еще при прыжке. Дело в том, что борта «Советского Союза» имели форму бочонка, да и подводные крылья добавляли проблем. Тем не менее Курилов оказался в пучине живым и невредимым, а потом почти трое суток плыл до одного из Филиппинских островов. Никакого особого снаряжения у него не было: только маска, трубка, ласты да перчатки.

Гибель в сетях

Преодолев вплавь около сотни километров, спустя почти трое суток обессиленный Станислав Курилов достиг берега острова Сиаргао. Несколько месяцев он провел в Филиппинской тюрьме, а после благодаря сестре наконец оказался в Канаде. На чужбине Курилов несколько лет занимался своим любимым делом, морскими исследованиями. Однако женитьба на гражданке Израиля снова изменила его жизнь. Впрочем, как писала Дина Рубина в своей книге «Белый осел в ожидании Спасителя», видимо, Станиславу Василевичу суждено было погибнуть от воды, которая некогда подарила ему свободу.

По роду своей деятельности и в силу характера Курилов много путешествовал. Как-то раз он побывал в Израиле, где и встретился со своей будущей супругой. Станислав переехал в крупный город-порт Хайфу, где устроился на работу в местный океанографический институт. С водой он по-прежнему не расставался.