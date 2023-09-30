Отец Маска назвал биографию сына чушью и материалом для пьесы
Написанная биография миллиардера Илона Маска является чушью и материалом для пьесы. Об этом заявил его отец Эррол Маск.
— Безудержная чушь... Всем, чем он является, он обязан мне. Я говорю это со смирением. Я сделал все, что мог. Эта книга — неправда. Это материал для пьесы. Я отправил электронное письмо автору и сообщил ему об этом, — сказал он.
При этом отец бизнесмена не рассердился на образ тирана, который выстроили в книге, передает Daily Mail.
Илон Маск в детстве научился гипнозу и убедил свою сестру в том, что она собака. Это следует из биографии бизнесмена, написанной американским журналистом Уолтером Айзексоном. В книге говорится, что в детстве Маск якобы овладел искусством гипноза и сумел убедить младшую сестру в том, что она собака. При этом будущий миллиардер заставил ее есть сырой бекон.
Публицист описывает и другие необычные детали биографии бизнесмена. По его словам, однажды миллиардер «отключился» после нескольких рюмок водки, когда был на деловой встрече в Москве в начале 2000-х годов.