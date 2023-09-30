«Плохое притягивается быстрее». Олег Шепс — о силе проклятий

«Плохое притягивается быстрее». Олег Шепс рассказал о силе проклятий
Ясновидящие Олег и Александр Шепсы уверяют, что получили дар от матери. В YouTube-шоу «Есть вопросики» экстрасенсы рассказали о силе негативных слов.
— Любое проклятие существует ровно до тех пор, пока человек в него верит. Человек — это магнит для разных форм энергий. Но плохое всегда притягивается быстрее. Потому что, когда человек испытывает страх и сомнения, он уязвим, — сказал Олег Шепс.
В свою очередь Александр предупредил, что людям не стоит протягивать руки незнакомцам, поскольку они могут «прочитать» вас полностью.
Братья Александр и Олег Шепс признались, что почувствовали свои способности еще в детстве. По их словам, каждый человек может заняться практиками, однако самое главное — не подавлять в себе эту силу, а развивать.
Недавно победитель 14-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс признался, что потерял половину зубов во время съемок одного из проектов. Всему виной стали неправильные действия находящихся рядом специалистов. По словам экстрасенса, общение с потусторонними силами иногда дается ему с трудом.