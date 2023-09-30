«Плохое притягивается быстрее». Олег Шепс — о силе проклятий

Ясновидящие Олег и Александр Шепсы уверяют, что получили дар от матери. В YouTube-шоу «Есть вопросики» экстрасенсы рассказали о силе негативных слов.

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— Любое проклятие существует ровно до тех пор, пока человек в него верит. Человек — это магнит для разных форм энергий. Но плохое всегда притягивается быстрее. Потому что, когда человек испытывает страх и сомнения, он уязвим, — сказал Олег Шепс.

В свою очередь Александр предупредил, что людям не стоит протягивать руки незнакомцам, поскольку они могут «прочитать» вас полностью.

Братья Александр и Олег Шепс признались, что почувствовали свои способности еще в детстве. По их словам, каждый человек может заняться практиками, однако самое главное — не подавлять в себе эту силу, а развивать.