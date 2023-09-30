Как пройти всю войну и дожить до 100 лет

30 сентября жительнице Калининграда Вере Потаповне Бутко исполнилось 100 лет. «Клопс» встретился с ней, чтобы узнать о секретах долголетия.

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Столетняя Вера Потаповна живёт в Большом Исаково с дочкой и её мужем. Она — счастливая прабабушка. Чтобы поздравить женщину с днём рождения, в редакцию обратилась правнучка долгожителя Валентина. На юбилей Веры Бутко придёт не меньше 15 человек — дочка, две внучки, три правнука, а также два праправнука 3,5 и 5 лет. Сама юбилярша уже почти не разговаривает, поэтому посредником в интервью выступила её дочь Валентина Горенко.

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Радистка-телеграфистка

Мирная, счастливая жизнь 17-летней радистки-связистки из Казахстана оборвалась в 1941 году — девушка работала на почте телеграфисткой. Вера Бутко получила приличное по тем временам образование — окончила обязательные 7 классов (как сегодня — 9), а потом обучилась профессии телеграфистки и работала на почте. Родители её трудились в поле. Когда ей было 17 лет, началась война.

«Она на морзе шифровала и принесла приказ, там было написано «В любое время суток — мобилизация». Так, ей и сказали, что 24 часа и всё… Конец 41 года был, уже до 45 года она служила, а демобилизовалась из Чехии. Папа мой остался воевать, ещё 2 года сражался с японцами — его бросили на восток, потому что он офицер», — говорит Валентина.

Её жизнь всегда принадлежала семье и детям, но определила её профессия.

Клопс.Ru

Участница исторических событий

Вера Потаповна всегда гордилась своей профессией. На фронте навыки телеграфистки делали её особенно полезной — она работала и на телефоне, и на рации. Если линию перебивали, людей посылали восстанавливать связь, а она контролировала процесс.

«Мама мне рассказывала, как в октябре они форсировали Дунай, и началась бомбёжка. Она плавать не умела, и папа её на своём горбу вытаскивал, потому что они переправлялись на лодках и их разбомбили. Ледяная вода!», — рассказывает Валентина «Клопс».

Вместе с Красной Армией Вера Потаповна освобождала от фашистов европейские страны. Встречая наши войска, местные жители доставали из закромов деликатесные продукты, которые им удавалось скрывать от немцев.

«А когда они пошли в наступление, у них началось освобождение Украины. После Украины, её центральной и западной части, у них была Молдавия, а оттуда отправились в Румынию. Потом пришли в Венгрию, а после этого в Чехословакию. Там их встретила местная жительница со словами «Как я вас ждала!» А у неё там немцы стояли раньше. Так она вытащила все запасы, которые прятала от них, и солонину, и мясо у неё было законсервировано, вино домашнее, картошки наварила. Из Чехословакии она демобилизовалась, и весть о капитуляции Германии встретила в Польше, когда всё движение армии остановилось», — рассказала Валентина Горенко.

Мать и жена

Когда война закончилась, Вера Бутко отправилась к матери мужа на Кубань — на войне она встретила свою любовь.

«Мой папа был командир роты, в которой мама была. У них брак зарегистрирован в 1944 году командиром полка, а свидетельства о браке не было… Он просто зафиксировал, что создалась семья, а уже по-настоящему оформили брак в другом месте, но на основании того документа командира полка и с правильной датой», — рассказывает Валентина Горенко.

С войны Вера Потаповна вернулась в статусе жены офицера, а под сердцем уже носила ребёнка — Валентину Горенко.

Демобилизовавшись, в первую очередь реализовала мечту о туфлях.

«Она маленькая ростом, у неё размер ноги 34, а меньше 39 сапог не было. То есть куча портянок… У неё было желание скорее найти рынок и себе купить туфли. Она же офицерская жена, у неё деньги были. Купила она, зашла за какое-то ограждение, переобулась, сапоги бросила и пошла дальше…», — говорит Валентина Горенко.

Муж демобилизовался через пару лет, после войны с Японией. Вернулся он оттуда смертельно больным.

«Отца демобилизовали по состоянию здоровья, потому что война даром не прошла. У него была открытая форма туберкулёза, и врачи категорически поставили ему условие — сменить климат на сухой. А так как мама уроженка Казахстана, в феврале 52 года мы переехали туда», — продолжает свой рассказ Валентина.

Клопс.Ru

Бабушка и прабабушка

Смена климата не помогла — муж Веры Бутко умирает уже через 5 лет. Вера Потаповна всегда старалась оставаться рядом с детьми — из города в город она переезжала за дочкой, за внучками, и всегда находила работу по специальности.

«Мама так и работала в связи. Ещё папа был жив, она работала на телеграфе. Когда папа умер, её перевели, она работала кассиром-бухгалтером в отделении связи. Потом мы приехали в Петропавловск, я в институте училась, и мама через год-два тоже приехала. И там она работала начальникам отделения связи, а потом бухгалтером-кассиром. На пенсию она ушла оттуда — никогда не меняла работу, чтобы где-то в другое место пойти, так у неё и было управление связи и всё. Так и закончила свой трудовой путь», — говорит Валентина.

В Калининграде Валентина Бутко живёт последние 23 года. Сначала к Балтийскому морю захотели уехать её внучки — дочери Валентины.

«У старшей моей был мальчик, ему 5 лет было, когда они сюда переехали. А той правнучке, которая вам звонила, было два года. Но они переехали попозже. Когда переехала младшая дочь сюда, мама тоже приехала и жила с младшей дочерью на Багратиона. Ей было 74 года, это было в 97 году», — говорит Валентина.

Как дожить до 100 лет: 5 советов от Веры Бутко

По просьбе «Клопс» Вера Потаповна поделилась своими секретами долголетия.

1. Совершать хорошие поступки

«Всё зависит от самого человека, буквально всё. Надо жить по-человечески, чтобы всем было хорошо. Человек должен быть порядочным. И нужно, чтобы он вёл себя прилично».

2. Не слушать чужих советов

«Одни скажут — направо иди, другие — налево. А ты себя слушай».

3. Вести здоровый образ жизни

«Если человек не пьёт, не курит, он тоже будет жить хорошо. Спортом нужно заниматься обязательно».

4. Иметь хобби

Вера Потаповна любит вязать и советует всем иметь хобби. «Если начал вязать, значит, окончить нужно, а не бросать. И так в любом деле».

5. Любить свою работу