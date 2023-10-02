«Бастард Сталина»: судьба незаконнорожденного сына «вождя народов»

Очень многие знали о том, что Константин Кузаков был незаконнорожденным сыном Сталина.

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Однако, это родство не помешало обвинениям в адрес Кузакова во время послевоенных репрессий, и он был исключен из партии.

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Сын вождя

Внебрачного сына Сталина родила Матрена Кузакова в 1911 году. Во время ссылки в Сольвычегодске, Сталин жил у Кузаковой. Мальчика, который появился на свет после отъезда Джугашвили, Кузакова записала на своего погибшего мужа, который умер за два года до этого.

Несмотря на то, что Сталин никогда официально не признавал Константина, после революции он активно помогал своей бывшей гражданской жене и ребенку. По крайней мере, так утверждают авторы издания "Сталин: судьба и стратегия", Святослав и Екатерина Рыбас.

Косвенным доказательством этой позиции может служить неожиданный переезд Матрены Кузаковой из Сольвычегодска в Москву в 1930-х годах. По данным Александра Бушкова, в столице Кузаковой была выделена квартира в новом правительственном доме, а Константин был направлен на обучение в Ленинградский вуз. Впоследствии он занимал руководящие должности, включая работу лектором Ленинградского обкома ВКП(б), инструктором ЦК, помощником начальника отдела пропаганды, заместителем начальника Управления пропаганды и агитации Георгия Александрова.

«Потеря бдительности»

Именно пост зама Александрова чуть не оказался для Константина Кузакова одним из последних. По мнению Владимира Кузнечевского, автора издания «Сталин и «русский вопрос» в политической истории Советского Союза. 1931-1953 гг.», главную роль в этом деле сыграл секретарь ЦК по вопросам кадровой политики Алексей Кузнецов. Как выразился Кузнечевский, в какой-то момент Кузнецов так увлекся «разоблачениями» аппаратных работников, что не заметил, как под его горячую руку попал «Сталин-младший». По утверждению Александра Бушкова, автора книги «Красный монарх: хроники великого и ужасного времени», о том, что заместитель начальника Управления пропаганды и агитации Константин Кузаков являлся внебрачным сыном вождя, знали почти все. Наверняка Кузнецов тоже был в курсе.

Тем не менее, 29 сентября 1947 года Алексей Кузнецов произнес в присутствии Сталина разгромную в отношении упомянутого Управления и его сотрудников речь. Святослав и Екатерина Рыбас пишут о том, что в своем докладе Кузнецов привел несколько примеров «революционной бдительности» и ее отсутствия. Не забыл секретарь и дело Бориса Сучкова, директора издательства иностранной литературы, обвиненного в шпионаже. Понятно, что основной удар доклада Кузнецова пришелся на Георгия Александрова и его бывшего заместителя Константина Кузакова. В конце октября того же года, согласно вердикту суда чести, Кузаков был исключен из партии за «утрату бдительности» в отношении Сучкова.

Дальнейшая карьера

Казалось бы, судьба Константина Кузакова была предрешена: его и в самом деле планировали арестовать. Однако, как пишет Эдвард Радзинский на страницах своей книги «Сталин. Жизнь и смерть», предполагаемый сын вождя написал заявление на имя родителя. А Монтефиоре Симон Себаг, автор издания «Сталин: Двор Красного монарха», даже утверждает, что Иосиф Виссарионович сделал на письме Кузакова отметку: «Не трогать». Так это или нет, но Константина Степановича действительно оставили в покое. Как считал Александр Бушков, такое участие Сталина в судьбе Кузакова было связано с тем, что последний не надоедал отцу и предпочитал лишний раз не напоминать о себе. Сталин терпеть не мог, когда родственники начинали у него что-то клянчить.