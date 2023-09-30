Что стало в СССР с внучкой Николая I

Наталья Николаевна Андросова, последний представитель царской династии Романовых, оставшейся на родине, прожила свою жизнь в СССР и позднее в России.

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Однако ее известность не была связана с ее происхождением.

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Напротив, она долгое время вынуждена была скрывать свои связи с императорской семьей.

Чужие отчество и фамилия

На самом деле княжна носила имя Наталья Александровна Искандер. Ее отец, Александр Искандер, был сыном великого князя Николая Константиновича, внука императора Николая I. Наталья родилась в Санкт-Петербурге в символическом 1917 году, а в 1918 году семья переехала в Ташкент. Когда ей было всего 2 года, ее отец навсегда исчез из ее жизни, примкнув к антибольшевистским формированиям.

В 1924 году мать Натальи, Ольга Иосифовна Роговская, вступила во второй брак с Николаем Николаевичем Андросовым. Благодаря этому браку Наталья и ее брат Кирилл получили новые отчества и фамилии. В то время было безопаснее скрывать свое царское происхождение. Много лет Наталья даже не подозревала о своих императорских корнях, но теперь они могли спокойно жить даже в Москве. Хотя в КГБ периодически вызывали Наталью для допросов.

Всегда за рулем

Андросовы жили в столице в полуподвале на Арбате. Там же Наталья пошла в школу, а позже – в мотосекцию. Она любила экстрим, поэтому когда ей предложили выступать на мотоцикле в Парке Горького, княжна с радостью согласилась. Это был аттракцион под названием «Гонки по вертикали». Внутри своеобразной деревянной бочки удерживаемые центробежной силой, носились мотоциклисты, вызывая неизменный восторг у публики.

Когда началась Великая Отечественная война, княжна не осталась в стороне. Она работала водителем грузовика, доставляла солдатам хлеб. После победы Наталья Николаевна гонки не бросила и даже стала мастером спорта в этом виде.

Наследников не оставила

Вскоре Андросова вышла замуж. Ее супругом стал режиссер Николай Досталь. Предыдущая жена Досталя умерла, а его детям, Володе и Коле, нужна была мать, и Наталья усыновила мальчиков. Тем более, что в 1959 году их отец погиб в аварии. Своих детей у Андросовой так и не появилось.

До конца 60-х годов, то есть почти до 50 лет, Наталья Андросова продолжала выступать в цирке, демонстрируя зрителям свою смелость и мастерство.