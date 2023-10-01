Как в армии расшифровывали фамилию маршала Язова

«Я заставлю офицеров вспотеть»: почему в армии так расшифровывали фамилию маршала Язова
Легенды о выдающихся качествах Дмитрия Язова ходили задолго до его становления маршалом и вхождения в состав ГКЧП. По воспоминаниям военнослужащих, во время военных советов полковников, врачи вынуждены были выводить из зала. Однако Язов заставлял офицеров потеть не только в переносном, но и в прямом смысле.
Требовательный или вредный маршал?
Как отмечает командующий ВДВ Дмитрий Сухоруков в своей книге "Записки командующего-десантника", Дмитрий Тимофеевич Язов прошел трудную дорогу как в жизни, так и на службе. Он сражался во Второй мировой войне и получил ранение, но смог вернуться в строй. В 1945 году Язов был награжден орденом Красной Звезды. После победы он служил в различных регионах, включая Ленинградский военный округ, Кубу, Забайкальские степи, Чехословакию, Казахстан и Дальний Восток. В 1987 году Дмитрий Тимофеевич стал Министром обороны СССР, а через три года получил звание маршала.
Армия стала для Дмитрия Язова вторым домом. Как отмечает Шапошников, маршал отличался высокой трудоспособностью и не имел других интересов, кроме службы. Автор книги "Записки начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины" Анатолий Лопата пишет, что Язов был очень требователен к себе и принципиален. В то же время Махмут Гареев, автор издания "Афганская страда: с советскими войсками и без них", утверждает, что военачальник не был злым человеком, а просто считал, что должен быть требовательным. В любом случае, Язов относился к своим подчиненным таким же образом.
«Начальственные бзики»
По данному поводу о Дмитрии Язове среди военных ходили слухи еще задолго до того, как он стал маршалом. Так, Олег Кривопалов на страницах своей книги «Записки советского офицера: на рубеже эпох» вспоминал о том, как настороженно встречали офицеры Язова, когда тот в 1984 году был назначен командующим войсками Дальневосточного военного округа. По словам Кривопалова, все были наслышаны о том, как Дмитрий Тимофеевич чуть не вышиб ногой дверь казармы, которая оказалась неправильно опечатана. Кривопалов назвал подобное поведение маршала «начальственными бзиками».
А вот Николай Авдеенко, автор издания «Жизнь как полет: летопись военного летчика», утверждает, что требовательность Язова соседствовала с «извращениями». Авдеенко рассказывает, что из зала военного совета полковников нередко выводили врачи. Дело в том, что на упомянутые военные советы проходили как правило следующим образом. Докладчик перечислял то, что было им выполнено, но Дмитрий Тимофеевич тут же бил его по щеке, спрашивая: «А почему же у вас вот такие преступления и происшествия?». Докладчик принимался оправдываться, мол, еще не все сделано. Тогда военачальник снова отвешивал подчиненному пощечину. Понятно, что выступавший терялся, а Язов вызывал следующую «жертву».
В жару в шерстяном кителе
Впрочем, Дмитрий Язов заставлял офицеров потеть не только в переносном, но и в буквальном смысле. Виктор Баранец в своей книге «Потерянная армия: записки полковника Генштаба» утверждает, что однажды Дмитрий Тимофеевич во время очередной инспекторской поездки заставил офицеров, которые были в одних рубашках, надеть кителя из шерсти. Все бы ничего, но стояла 40-градусная жара. Тем более, что, по словам Баранца, сам Язов остался в рубашке с короткими рукавами. Ходили слухи, что Язов, увидев одетого не по форме офицера, несмотря на жаркую погоду, попросту разрывал рубашку прямо на теле своего подчиненного.
Именно потому, что Дмитрий Тимофеевич запретил военнослужащим носить рубашки без кителя, его фамилию и стали расшифровывать как: «Я заставлю офицеров вспотеть». По крайней мере такой версии придерживаются Т.М. Гарипов и С.Ж. Нюхов, авторы издания «Словообразование и лексические системы в разных языках». А в книге «Дмитрий Холодов. Взрыв: хроника убийства журналиста» (составители Сергей Рогожкин и Ольга Рубан, редактор Ольга Бакшеева) упоминается о том, что в свое время маршала Язова в войсках прозвали «фотографом» за то, что, приезжая в часть на проверку, он всегда кого-нибудь снимал. Рубашки же Язов рвать перестал: позже их разрешили носить без кителей.