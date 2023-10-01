Как в армии расшифровывали фамилию маршала Язова

Легенды о выдающихся качествах Дмитрия Язова ходили задолго до его становления маршалом и вхождения в состав ГКЧП. По воспоминаниям военнослужащих, во время военных советов полковников, врачи вынуждены были выводить из зала. Однако Язов заставлял офицеров потеть не только в переносном, но и в прямом смысле.

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Требовательный или вредный маршал?

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Как отмечает командующий ВДВ Дмитрий Сухоруков в своей книге "Записки командующего-десантника", Дмитрий Тимофеевич Язов прошел трудную дорогу как в жизни, так и на службе. Он сражался во Второй мировой войне и получил ранение, но смог вернуться в строй. В 1945 году Язов был награжден орденом Красной Звезды. После победы он служил в различных регионах, включая Ленинградский военный округ, Кубу, Забайкальские степи, Чехословакию, Казахстан и Дальний Восток. В 1987 году Дмитрий Тимофеевич стал Министром обороны СССР, а через три года получил звание маршала.

Армия стала для Дмитрия Язова вторым домом. Как отмечает Шапошников, маршал отличался высокой трудоспособностью и не имел других интересов, кроме службы. Автор книги "Записки начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины" Анатолий Лопата пишет, что Язов был очень требователен к себе и принципиален. В то же время Махмут Гареев, автор издания "Афганская страда: с советскими войсками и без них", утверждает, что военачальник не был злым человеком, а просто считал, что должен быть требовательным. В любом случае, Язов относился к своим подчиненным таким же образом.

«Начальственные бзики»

По данному поводу о Дмитрии Язове среди военных ходили слухи еще задолго до того, как он стал маршалом. Так, Олег Кривопалов на страницах своей книги «Записки советского офицера: на рубеже эпох» вспоминал о том, как настороженно встречали офицеры Язова, когда тот в 1984 году был назначен командующим войсками Дальневосточного военного округа. По словам Кривопалова, все были наслышаны о том, как Дмитрий Тимофеевич чуть не вышиб ногой дверь казармы, которая оказалась неправильно опечатана. Кривопалов назвал подобное поведение маршала «начальственными бзиками».

А вот Николай Авдеенко, автор издания «Жизнь как полет: летопись военного летчика», утверждает, что требовательность Язова соседствовала с «извращениями». Авдеенко рассказывает, что из зала военного совета полковников нередко выводили врачи. Дело в том, что на упомянутые военные советы проходили как правило следующим образом. Докладчик перечислял то, что было им выполнено, но Дмитрий Тимофеевич тут же бил его по щеке, спрашивая: «А почему же у вас вот такие преступления и происшествия?». Докладчик принимался оправдываться, мол, еще не все сделано. Тогда военачальник снова отвешивал подчиненному пощечину. Понятно, что выступавший терялся, а Язов вызывал следующую «жертву».

В жару в шерстяном кителе

Впрочем, Дмитрий Язов заставлял офицеров потеть не только в переносном, но и в буквальном смысле. Виктор Баранец в своей книге «Потерянная армия: записки полковника Генштаба» утверждает, что однажды Дмитрий Тимофеевич во время очередной инспекторской поездки заставил офицеров, которые были в одних рубашках, надеть кителя из шерсти. Все бы ничего, но стояла 40-градусная жара. Тем более, что, по словам Баранца, сам Язов остался в рубашке с короткими рукавами. Ходили слухи, что Язов, увидев одетого не по форме офицера, несмотря на жаркую погоду, попросту разрывал рубашку прямо на теле своего подчиненного.