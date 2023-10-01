Матье Рикар: биография и книги о счастье самого счастливого человека в мире

Нейрокоуч Кира Феклисова рассказывает его историю и интерпретирует её с точки зрения знаний о мозге.

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До того, как стать монахом, Матье Рикар был учёным-генетиком, но решил оставить свою карьеру, чтобы раскрыть тайны буддизма. Сейчас он один из самых почитаемых монахов в Гималаях, а также доверенный советник Далай-ламы.

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В 1972 году Матье решил постепенно отказаться от научных исследований и интеллектуальных дебатов, в которые был погружён, и приблизиться к более духовной стороне жизни. Он начал своё путешествие с Индии, куда позже переехал, чтобы следовать учению Дилго Кхьенце Ринпоче, считающегося одним из лучших мастеров буддизма XX века.

Кира Феклисова – нейрокоуч

«Писатель, фотограф и буддийский монах. Этот человек официально признан самым счастливым в мире. Учёные провели исследование и обнаружили, что его мозг производит уровень гамма-волн, никогда ранее не наблюдавшийся в нейробиологии. Как же это работает? Предлагаю вдохновиться историей Матье Рикара и разобрать механизмы обретения счастья, которые, по его же собственному мнению, доступны каждому из нас».

Как Матье Рикар стал самым счастливым?

Матье Рикар принял участие в научном исследовании состояния счастья, проведённом среди большой группы людей, постоянно занимающихся медитацией.

Невролог Ричард Дэвидсон из Университета Висконсина прикрепил к голове буддийского монаха 256 датчиков, чтобы собрать данные о его мозге. Исследование показало, что Матье — самый счастливый человек в мире. Рикар набрал 4,5 балла, в то время как 3,0 балла уже означают огромное счастье.

В ходе исследования выяснилось, что, когда человек находится в медитативном состоянии, объектом которого является сострадание или сочувствие, его мозг способен генерировать уровень гамма-волн, никогда ранее не регистрировавшийся в отношении внимания, обучения и памяти.

Проведённое сканирование показало, что левое полушарие его мозга было гораздо более активным, чем правое, что фиксировало необычную склонность к позитиву и счастью на фоне минимальной тенденции к негативу. Это свидетельствует о феноменальной нейропластичности мозга Матье Рикара.

Какие советы даёт Матье Рикар?

По окончании эксперимента к монаху пришла известность, которую он вовсе не искал. Рикар попросил духовного лидера тибетских буддистов Далай-ламу позволить ему удалиться от этой суеты, но тот ответил, что человечество нуждается в наставлениях Рикара.

«Раз они хотят, чтобы ты был самым счастливым человеком, будь им», — сказал Далай-лама.

Вернувшись на Запад после 26 лет, проведённых в Индии, Матье Рикар показывает людям, как медитация может действовать на человеческий мозг, гармонизируя его и приближая к счастливому состоянию.

На вопрос о том, как простым людям стать счастливее, Рикар отвечает, что этому способствуют доброжелательность и альтруизм. Также он порекомендовал выделять по 15 минут в день на размышления о хорошем и перестать сравнивать себя с другими.

По его словам, медитация меняет мозг, а значит, трансформирует вас полностью. Он уверяет, что каждый может стать таким, как он, если научится отпускать свои мысли в свободное плавание.

Матье Рикар написал две книги: «Монах и Философ» вместе со своим отцом, философом Жаном-Франсуа Ревелем. Это диалоги о смысле жизни. И книгу «Искусство медитации», которая поясняет, как и зачем каждый должен освоить медитацию.

Как это работает? Разбор нейрокоуча

В основе способности мозга концентрироваться на хорошем и отпускать плохое, которую практикует Матье Рикар в медитациях, лежит нейропластичность – способность мозга формировать новые нейронные связи. Она позволяет нервным клеткам, из которых состоит наш мозг, корректировать свою работу в ответ на изменения в окружающей среде.

Мозг способен изменять свою структуру и функционирование благодаря мыслям и действиям человека. Для этого важно развивать гибкость своего мышления и восприятия. Пластичность мозга наделяет нас способностью преодолевать ментальные барьеры, которые мешают выйти за пределы устоявшегося порядка вещей, адаптироваться к новым ситуациям, импровизировать и применять новые стратегии.

Когда мы медитируем, в нашем головном мозге осуществляются различные виды нейропластичности. Эти изменения можно измерить и зафиксировать при помощи МРТ — метода, который позволяет увидеть изменения в соединениях белого вещества, важного для связи различных участков мозга.

Во время медитации также меняется скорость реакции различных отделов мозга. Некоторые из них увеличиваются в объёме, другие уменьшаются. Это свидетельствует о том, что изменения действительно происходят. Медитирующий человек это ощущает, а техника – фиксирует.

На образование новых нейронов и нейропластичность также негативно влияет стресс. Учёные располагают данными о том, что у людей, находящихся в депрессии, нейрогенез затруднён. Часто это связано с длительным пребыванием в состоянии стресса и мультизадачности. Медитация позволяет расслабиться, снять состояние напряжения в теле и разуме, запустить процесс нейрогенеза.