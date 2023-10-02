Ли Харви Освальд: почему убийца Кеннеди лежал в советской «психушке»

Некоторое время до совершения преступления, Ли Харви Освальд, убийца американского президента Джона Кеннеди, проживал в СССР. Переезд Освальда из США в Союз был сопряжен с множеством трудностей, включая пребывание в психиатрической больнице. Причины его госпитализации были весьма весомыми.

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Американский марксист

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Освальд уже с юных лет был сторонником марксизма и стал членом Социалистической партии Америки. Еще тогда казалось, что Освальд собирается перебраться в СССР. Во время службы в морской пехоте он изучал русский язык и успешно сдал соответствующий экзамен. Оценки его знаний варьировались от слабых до практически без акцента. По словам Николая Платошкина в книге «Убийство президента Кеннеди», сослуживцы называли Ли «Товарищ Освальдкович». Один из морпехов часто слушал пластинки с русской классической музыкой, на что Освальд шутливо отвечал: «Вы меня звали, товарищ?».

Прозвище не задевало Освальда, а наоборот, ему очень нравилось. Будущий убийца американского президента никогда не скрывал своих просоветских взглядов. Интересно, что, согласно Леониду Млечину, после приезда Освальда в Советский Союз и установления наблюдения за ним, доклады КГБ указывали: «В Минске Ли Харви Освальд вел себя замкнуто. Хотя он называл себя марксистом и коммунистом, но не проявлял никакого интереса к политической литературе, включая произведения классиков марксизма-ленинизма». Это лишь одна из множества странностей в жизни Ли Харви Освальда.

Путь к заветной цели

Свой путь в заветный Советский Союз Ли Харви Освальд, судя по всему, тщательно продумал. Ли, который мечтал о военной карьере и увлеченно занимался стрельбой, вдруг подал документы в небольшое учебное заведение в Швейцарии, где преподавали искусство. Но в Швейцарию он так и не попал. Сначала Ли прибыл во Францию, оттуда переправился в Англию, а уже из Англии – в Финляндию. В Хельсинки он обратился за туристической визой для поездки в СССР и получил ее 14 октября 1959 года.

Оказавшись в Москве, Освальд тут же заявил о своем желании стать советским гражданином по политическим соображениям. В это время бывший морской пехотинец продолжал проживать в гостинице в качестве туриста.

Еще до того, как истек срок туристической визы, власти Советского Союза отказали Ли Харви Освальду. В ответ он совершил попытку самоубийства прямо в гостиничном номере. Согласно правилам, Освальд был помещен в психиатрическую больницу. Перед этим, по воспоминаниям самого Ли, ему «на запястье наложили пять швов». Впоследствии американцы предположили, что попытка суицида могла быть частью операции КГБ по прикрытию Освальда. В период пребывания в психиатрической лечебнице он мог пройти обучение на шпиона. Эта версия приведена в книге Филипа Шенона «Анатомия убийства».

«Шпион» из Минска

Ли Харви Освальду удалось-таки остаться в СССР. Американец выказывал желание учиться в МГУ, но его отправили от греха подальше в Минск. Ли выделили квартиру с мебелью, устроили на работу на местный радиозавод, где он получал чуть ли не самую высокую зарплату. Понятно, что не каждый день граждане США поступали так же, как Освальд, поэтому за новым «минским рабочим» было установлено наблюдение. Впрочем, оно ничего подозрительного не выявило. Сотрудники КГБ даже обижались: за кого их держит ЦРУ, если присылает в качестве шпионов такой «мусор». Ли целыми днями ходил по магазинам и кафе, а вечера проводил в кино, театре или на вечеринках. Именно поэтому наблюдение за Освальдом решено было ослабить.