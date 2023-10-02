Учительница покорила Эльбрус и планирует взойти на Эверест

Учительница математики из челябинской школы № 19 Ольга Павлова покорила немало горных вершин: она взошла на Эльбрус, Белуху, пики Ленина, Хан-Тенгри и Победы. Кроме того, Ольга водила своих школьников на Ольхон, на Фанские горы, Тянь-Шань, Памир.

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Притом у женщины уже есть внуки, но статус бабушки никак не мешает ей вести активную жизнь. Одна из внучек даже поднималась на Эльбрус вместе с бабушкой. Ответственность за детей (как родную внучку, так и учеников) заставляет быть ещё более осторожной, но иногда случаются неприятные ситуации.

— Было, что сдувало, были обморожения. Как-то попали в циклон и трое суток просидели в пещере. Уже заканчивался запас еды. За 20 минут до контрольного срока возвращения группы успели вернуться. Там уже спасатели должны были на поиски идти. Меня удержать невозможно, это в крови, — рассказала «Южноуральской панораме» Ольга Павлова.