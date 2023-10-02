Канадец попал в книгу Гиннесса, съев 135 самых жгучих перцев чили
Канадец Майк Джек установил новый рекорд в скоростном употреблении самых острых перцев в мире, что было отмечено в Книге рекордов Гиннеса.
Майк Джек сумел съесть 50 перцев сорта Carolina Reaper («Каролинский жнец»), оцениваемых на 1,64 миллиона баллов по шкале Сковилла, за всего лишь 6 минут и 49,2 секунды. Затем он продолжил и употребил еще 85 таких же перцев, итого съев целых 135 «Каролинских жнецов» за один раз.
Майк Джек занял первое место по скорости съедания перцев, однако по количеству уступил австралийцу Грегори Барлоу, который установил рекорд, съев 185 перцев этого сорта за один прием пищи.
По словам самого Джека, первый перец был наиболее неприятным в употреблении. Несмотря на то, что он активно употребляет острую пищу в течение последних 20 лет и развил высокую степень толерантности к остроте, некоторые продукты всё ещё вызывают у него сильные боли. Как он описал, у него бывают сильные спазмы, словно его внутренности сжимаются и выворачиваются.