Кому и за что присуждали Нобелевскую премию по физиологии и медицине

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 октября 2023 года в Стокгольме (Швеция) будет объявлен лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.

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Выдвижение кандидатов, присуждение

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Премию присуждает Нобелевская ассамблея (НА) Каролинского института в Стокгольме, одного из крупнейших в Европе медицинских центров. Она состоит из 50 профессоров института, ее рабочий орган - Нобелевский комитет в составе генерального секретаря и еще пяти человек, избираемых из членов ассамблеи на три года. НА собирается несколько раз в год для обсуждения претендентов, отобранных комитетом, и в первый понедельник октября большинством голосов избирает лауреата.

Правом номинировать на премию обладают ученые разных стран, которые получили специальные приглашения от Нобелевского комитета. Предлагать кандидатов можно с сентября до 31 января следующего года.

Лауреаты

Первым этой награды в 1901 году был удостоен немецкий врач, микробиолог и иммунолог Эмиль Адольф фон Беринг, разработавший способ иммунизации против дифтерии. Сейчас в списке лауреатов этой премии 225 человек (в т. ч. 12 женщин).

Среди них Роберт Кох (Германия, 1905), исследовавший возбудителей туберкулеза; Фредерик Бантинг (Канада, 1923) и Джон Маклеод (Великобритания, 1923), открывшие инсулин; основоположник электрокардиографии Виллем Эйнтховен (Голландия, 1924); Александр Флеминг, Эрнест Чейн и Говард Флори (Великобритания, 1945), открывшие пенициллин; Пол Лотербур (США, 2003) и Питер Мэнсфилд (Великобритания, 2003), разработавшие метод магнитно-резонансной томографии. Некоторые открытия с течением времени утратили свое значение. Среди них метод лоботомии, применявшийся при лечении психических заболеваний. За его разработку в 1949 году премию получил португалец Антониу Эгаш-Мониш.

В 2022 году премия была присуждена шведскому биологу Сванте Пэбу за исследование эволюции человека.

Среди лауреатов премии два наших соотечественника: физиолог Иван Павлов (1904; за работы в области физиологии пищеварения) и биолог и патолог Илья Мечников (1908; за исследование иммунитета).

Статистика и факты

С 1901 года премия по физиологии и медицине присуждалась 113 раз (в 1915-1918, 1921, 1925, 1940-1942 годах Нобелевская ассамблея не смогла выбрать лауреата). 34 раза премия была поделена между двумя лауреатами и 39 - между тремя.

Средний возраст лауреатов - 58 лет. Самый молодой - канадец Фредерик Бантинг, получивший награду в возрасте 32 лет (1923), самый пожилой - 87-летний американец Фрэнсис Пейтон Роус (1966).

Одним из наиболее часто предлагаемых кандидатов на премию (всего 32 номинации) был австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд (1856-1939). В 1929 году Нобелевский комитет Ассамблеи Каролинского института решил, что в дальнейшем Фрейда не следует выдвигать, т. к. его "работы не имели доказанной научной ценности".