Как сейчас живет Тынис Мяги и как выглядит семья артиста

Советские поклонники помнят шлягеры в исполнении Тыниса Мяги и музыкальные фильмы с его участием. Ведь в конце семидесятых белокурый артист с зелеными глазами, был на пике популярности в Советском Союзе.

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Хиты эстонского певца звучали из окон всех домов, он был любимым исполнителем зрителей, которые с удовольствием смотрели его выступления в таких популярных музыкальных передачах как «Утренняя почта», «Голубой огонек», «Песня-80» и т.д. Толпы поклонниц, бесконечные гастроли, невероятная востребованность, все это было в творческой карьере Мяги, когда он был на пике популярности.

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Но как оказалось, не всегда его жизнь была настолько безоблачной и звездной. Судьбу артиста Тыниса Мяги омрачало увлечение горячительными напитками. Позже он рассказывал, что пока сам боролся с «зеленым змеем», пытался вытянуть из точно такой же сильнейшей зависимости и свою третью жену. К сожалению, жизнь супруги артиста оборвалась, а он остался на руках с малолетней дочерью. Этот печальный исход в личной жизни подтолкнул его к тому, чтобы самому окончательно отказаться от алкоголя.

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К слову, первые два брака исполнителя хитов распались по причине его загруженности в карьере. От первого брака у Тыниса есть взрослая дочь – Лийз-Катрин. После того как он потерял третью жену и поборол зависимость, Мяги вновь обрел семейное счастье, но уже с четвертой супругой. Актриса Кярт Йохансон младше певца на 23 года, но большая разница в возрасте не помешала им построить крепкий союз, а также дважды стать родителями.

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У пары две дочери – 24-летняя Лиида и 19-летняя Мирта. Но также в семье Мяги проживает его дочь от третьего брака Маарья, которая в Таллине работает фотографом.