Американка побила рекорд старейшего парашютиста в мире

104-летняя жительница Чикаго надеется получить сертификат самого возрастного человека от Книги рекордов Гиннеса, когда-либо прыгавшего с парашютом после того, как совершила прыжок в тандеме в воскресенье с высоты 4100 метров, приземлившись в аэропорту северного Иллинойса.

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Хоффнер впервые прыгнула с парашютом, когда ей было 100 лет. В воскресенье она оставила ходунки недалеко от самолета Skyvan в аэропорту, и ей помогли подняться по трапу, чтобы присоединиться к остальным пассажирам, ожидающим внутри, чтобы прыгнуть с парашютом.

"Возраст - это всего лишь число", - сказала Дороти Хоффнер ликующей толпе сразу после того, как коснулась земли в аэропорту в американской Оттаве, расположенном в 140 километрах к юго-западу от Чикаго, сообщает газета Chicago Tribune.