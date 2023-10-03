«Застрелил Якова»: как Сталин отомстил эсэсовцу, который убил его сына

В 2014 году мировые СМИ распространили информацию о бывшем эсэсовце, который, по их данным, провел в советских и российских тюрьмах целых 69 лет. История немца Рейнхарда Кунце, которая была опубликована на сайте ExtremeNews.com, вызвала огромный резонанс и была подхвачена такими известными изданиями, как Postimees (Эстония) и Tiroler Tageszeitung (Австрия). Согласно этим сообщениям, в 1945 году Кунце, будучи всего 14-летним, участвовал в битве за Берлин в составе 12-й танковой дивизии СС «Гитлерюгенд». Однако, Кунце был рассмотрен Красной армией не как обычный солдат, а как преступник, причастный к убийству старшего сына Иосифа Сталина – Якова Джугашвили – в концлагере Заксенхаузен. После этого инцидента, отец народов приказал никогда не освобождать Кунце, и с тех пор он неоднократно перевозился из одного исправительно-трудового учреждения в другое. Ни XX съезд КПСС, ни распад Советского Союза не повлияли на его судьбу. В июле 2014 года, в возрасте 84 лет, Кунце был наконец выпущен на свободу. Европейские СМИ цитировали заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова, который, по их данным, назвал освобождение немца "жестом доброй воли".

© Русская семерка

У каждого, кто знает историю Великой Отечественной войны, вышеизложенный сюжет вызовет множество вопросов. За что мог быть осуждён Кунце, если Яков Джугашвили сам бросился на проволоку под напряжением? В сына Сталина стрелял роттенфюрер СС Конрад Хафрих, но Яков умер не от ранений, а от воздействия электрического тока. Кроме того, в дивизии СС «Гитлерюгенд» служили с 17-летнего возраста, но никак не с 12-летнего. Но даже если допустить, что с возрастом Кунце произошла путаница, вызывает сомнение, мог ли он вообще находиться в «Заксенхаузене». Эсэсовцы «Гитлерюгенда» воевали на танках на Восточном и Западном фронтах, а не охраняли лагеря.

Видео дня

И наконец, в российской прессе никаких сообщений о Рейнхарде Кунце нет. Если передача пленника действительно состоялась, то она прошла в обстановке полной секретности. Неслучайно некоторые западные СМИ снабдили эту историю примечаниями о том, что источник информации «не вполне надёжен». Действительно, факты указывают на то, что поначалу она была напечатана в World News Daily Report (в настоящее время публикация отсутствует на сайте). Это медиа специализируется на сатирических новостях-фейках «со всего мира».