Эми Уайнхаус: как наркотики уничтожили лучшую поп-певицу нулевых
Песни ее третьего альбома были выпущены посмертно.
На многокольцевую арену в центре Лос-Анджелеса в 2008 году съезжались мировые звезды музыкальной сферы. Там состоялась юбилейная – пятидесятая ежегодная церемония «Грэмми». Зал был пропитан ностальгией – американские академики звукозаписи, оглядываясь назад, подводили итоги пройденного пути и размышляли о музыке в будущем. Открыли церемонию дуэтом с «виртуальным» Френком Синатрой. Запись пятидесятилетней давности с его выступлением вывели на экран, а аккомпанировала ему певица Алиша Киз. Вышла на сцену и обладательница восьми премий «Грэмми» 70-летняя Тина Тернер, зажигающая не хуже молодых балерин на подтанцовке.
Концентрация талантливых музыкальных исполнителей достигла предела. Все известные имена музыкальной культуры присутствовали на масштабном мероприятии. В зале сидели Рианна, Канье Уэст, Брюс Спрингстин, Бьонсе, Джастин Тимпберлейк…В тот год награждали абсолютную рекордсменку по количеству полученных грэмми за одну церемонию - пять наград, среди которых три из золотой четверки.
Воображение уже рисует фантастическую по уровню торжества и величия картину, как лауреатка-рекордсменка получает шквал аплодисментов от звезд музыкальной культуры со всего мира. Как она берет пятый по счету золотой граммофон за вечер, а софиты освещают счастливое лицо. Это должен был быть момент абсолютного величия британской поп-культуры.
Вот только Эми Уайнхаус не суждено было выйти на сцену Лос-Анджелеса и принять главные музыкальные награды. О своем триумфе британская певица узнала дистанционно из Британии – ей не выдали визу в США, а после церемонии поехала в больницу, продолжать лечение от эмфиземы легких, развившейся из-за наркозависимости.
Эми была эксцентричной. Это можно прочувствовать при первом взгляде на певицу. В ней всё – начиная от фирменной прически «улей» размером с половину головы и заканчивая татуировкой голой женщины на левой руке - говорило о неукротимом духе бунтарства. Она напоминала непослушную школьницу, пославшую директора и все правила приличия одним лишь взглядом зеленых глаз. Вместо трендовых в то время нежно-голубых теней певица рисовала толстые черные стрелки, а темные брови никогда не выщипывала «ниточкой». Она любила длину мини, открытые декольте и сочетание красного с черным. И, если бы условный «директор» осмелился бы сделать Эми замечание, та в ответ лишь закурила бы сигарету и выпустила дым в лицо моралисту.
Эми была такой всегда. В 10 лет она уже играла в собственной рок-группе, в 12 её за плохое поведение выгнали из театральной школы, а в 14 Уайнхауз набила первое тату. Характер привел певицу к большим высотам в музыкальной индустрии, а её стиль заимствовали для модных показов именитые модельеры. Дома маленькую Эми называли львицей. Но именно бунтарский дух привел Уайнхаус в 14 лет к первым наркотикам. Из-за этой зависимости певица не успела выпустить свой третий альбом, сходить на свадьбу близкой подруги и завести собственную семью.
Стала Эми известной всего в 16 лет, когда пубертат достигает своего пика. Её первый альбом обрел статус платинового, а внимание прессы к аморальному образу жизни девушки достигло абсурда. Вывести свое издание в топ-продаж в те времена не составляло труда, ведь была стопроцентная формула успеха – Уайнхаус в наркотическом или алкогольном опьянении на обложке.
Известную певицу фотографировали в злачных местах, когда эксцентричный сценический образ сменялся непотребным состоянием. Воодушевленный и отреченный от мира взгляд Эми на сцене превращался в стеклянные и опустошенные глаза. Толстые стрелки размазывались по лицу, волосы оседали и становились паклей. Эту тень бунтарки-Эми помещали на все обложки газет, сопровождая фото громкими заголовками. Её осуждали и критиковали. Неоспоримым оставался лишь факт её выдающегося таланта в музыке.
При прослушивании второго альбома певицы все, кажется, забывали об аморальном поведении Уайнхаус. На Родине альбом стал пятикратно платиновым, а критики выдавали только слова восхищения. Вот только борьбе с вредными привычками успехи в творчестве не способствовали. Певица несколько раз ложилась в клиники по борьбе с наркозависимостью, а в июне 2008 слегла с эфиземой легких. Фанатам Уайнхаус оставалось только надеяться на скорейшее выздоровление певицы.
В одном из последних интервью Уайнхаус спросили о состоянии во время выступлений. «Знаешь, на что это похоже? Не хочу показаться сентиментальной и сопливой, но это как влюбиться, когда ты не можешь есть и спать. Но когда выходишь на сцену, все хорошо. В ту минуту, когда ты начинаешь петь», - сказала Эми.
Надежды на выздоровление и возращение певицы подкрепились громкой новостью о запланированном европейском туре. Март 2011 года должен был стать новой вспышкой в карьере Уайнхаус. Белград ждал британскую звезду, все готовы были поддержать её после продолжительной борьбы с наркозависимостью. Не готова была только сама певица. Выйдя в привычном для себя образе – с «ульем» на голове и в мини-платье, певица не исполнила ни одной песни. Она пыталась ровно стоять у микрофона, но её все время вело в разные стороны от сильного алкогольного опьянения. Не осознавая своих действий, Уайнхаус бросалась туфлями, обнималась с музыкантами и за час с лишним не исполнила до конца ни одну композицию. Музыка не спасла.
Эми продолжила бороться с зависимостями и после неудачного концерта. Родители говорили, что у их любимой «львицы» вновь появились силы и желание жить. Она пела, поддерживала на концерте племянницу и готовилась к выпуску третьего альбома. Рег Тревис, бывший возлюбленный Эми Уайнхаус рассказывал, как 24 июля Эми планировала пойти на свадьбу к подруге: «Эми решала, что она наденет на свадьбу. Разложила перед собой все наряды, чтобы выбрать самый лучший».
Какое именно платье выбрала Эми для свадьбы неизвестно. Она не попала на мероприятие. 23 июля певицу нашли мертвой в лондонской квартире. Смертельная доза алкоголя или наркотиков, пищевое расстройство, проблемы с легкими – что именно стало причиной смерти легендарной певицы не установлено. Легенда британской поп-музыки умерла в день, когда созвездие близнецов сменяется на созвездие льва. Песни её третьего альбома были выпущены посмертно.