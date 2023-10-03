Эми Уайнхаус: как наркотики уничтожили лучшую поп-певицу нулевых

Песни ее третьего альбома были выпущены посмертно.

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На многокольцевую арену в центре Лос-Анджелеса в 2008 году съезжались мировые звезды музыкальной сферы. Там состоялась юбилейная – пятидесятая ежегодная церемония «Грэмми». Зал был пропитан ностальгией – американские академики звукозаписи, оглядываясь назад, подводили итоги пройденного пути и размышляли о музыке в будущем. Открыли церемонию дуэтом с «виртуальным» Френком Синатрой. Запись пятидесятилетней давности с его выступлением вывели на экран, а аккомпанировала ему певица Алиша Киз. Вышла на сцену и обладательница восьми премий «Грэмми» 70-летняя Тина Тернер, зажигающая не хуже молодых балерин на подтанцовке.

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Концентрация талантливых музыкальных исполнителей достигла предела. Все известные имена музыкальной культуры присутствовали на масштабном мероприятии. В зале сидели Рианна, Канье Уэст, Брюс Спрингстин, Бьонсе, Джастин Тимпберлейк…В тот год награждали абсолютную рекордсменку по количеству полученных грэмми за одну церемонию - пять наград, среди которых три из золотой четверки.

Воображение уже рисует фантастическую по уровню торжества и величия картину, как лауреатка-рекордсменка получает шквал аплодисментов от звезд музыкальной культуры со всего мира. Как она берет пятый по счету золотой граммофон за вечер, а софиты освещают счастливое лицо. Это должен был быть момент абсолютного величия британской поп-культуры.

Вот только Эми Уайнхаус не суждено было выйти на сцену Лос-Анджелеса и принять главные музыкальные награды. О своем триумфе британская певица узнала дистанционно из Британии – ей не выдали визу в США, а после церемонии поехала в больницу, продолжать лечение от эмфиземы легких, развившейся из-за наркозависимости.

Эми была эксцентричной. Это можно прочувствовать при первом взгляде на певицу. В ней всё – начиная от фирменной прически «улей» размером с половину головы и заканчивая татуировкой голой женщины на левой руке - говорило о неукротимом духе бунтарства. Она напоминала непослушную школьницу, пославшую директора и все правила приличия одним лишь взглядом зеленых глаз. Вместо трендовых в то время нежно-голубых теней певица рисовала толстые черные стрелки, а темные брови никогда не выщипывала «ниточкой». Она любила длину мини, открытые декольте и сочетание красного с черным. И, если бы условный «директор» осмелился бы сделать Эми замечание, та в ответ лишь закурила бы сигарету и выпустила дым в лицо моралисту.

Эми была такой всегда. В 10 лет она уже играла в собственной рок-группе, в 12 её за плохое поведение выгнали из театральной школы, а в 14 Уайнхауз набила первое тату. Характер привел певицу к большим высотам в музыкальной индустрии, а её стиль заимствовали для модных показов именитые модельеры. Дома маленькую Эми называли львицей. Но именно бунтарский дух привел Уайнхаус в 14 лет к первым наркотикам. Из-за этой зависимости певица не успела выпустить свой третий альбом, сходить на свадьбу близкой подруги и завести собственную семью.

Стала Эми известной всего в 16 лет, когда пубертат достигает своего пика. Её первый альбом обрел статус платинового, а внимание прессы к аморальному образу жизни девушки достигло абсурда. Вывести свое издание в топ-продаж в те времена не составляло труда, ведь была стопроцентная формула успеха – Уайнхаус в наркотическом или алкогольном опьянении на обложке.

Известную певицу фотографировали в злачных местах, когда эксцентричный сценический образ сменялся непотребным состоянием. Воодушевленный и отреченный от мира взгляд Эми на сцене превращался в стеклянные и опустошенные глаза. Толстые стрелки размазывались по лицу, волосы оседали и становились паклей. Эту тень бунтарки-Эми помещали на все обложки газет, сопровождая фото громкими заголовками. Её осуждали и критиковали. Неоспоримым оставался лишь факт её выдающегося таланта в музыке.

При прослушивании второго альбома певицы все, кажется, забывали об аморальном поведении Уайнхаус. На Родине альбом стал пятикратно платиновым, а критики выдавали только слова восхищения. Вот только борьбе с вредными привычками успехи в творчестве не способствовали. Певица несколько раз ложилась в клиники по борьбе с наркозависимостью, а в июне 2008 слегла с эфиземой легких. Фанатам Уайнхаус оставалось только надеяться на скорейшее выздоровление певицы.

В одном из последних интервью Уайнхаус спросили о состоянии во время выступлений. «Знаешь, на что это похоже? Не хочу показаться сентиментальной и сопливой, но это как влюбиться, когда ты не можешь есть и спать. Но когда выходишь на сцену, все хорошо. В ту минуту, когда ты начинаешь петь», - сказала Эми.

Надежды на выздоровление и возращение певицы подкрепились громкой новостью о запланированном европейском туре. Март 2011 года должен был стать новой вспышкой в карьере Уайнхаус. Белград ждал британскую звезду, все готовы были поддержать её после продолжительной борьбы с наркозависимостью. Не готова была только сама певица. Выйдя в привычном для себя образе – с «ульем» на голове и в мини-платье, певица не исполнила ни одной песни. Она пыталась ровно стоять у микрофона, но её все время вело в разные стороны от сильного алкогольного опьянения. Не осознавая своих действий, Уайнхаус бросалась туфлями, обнималась с музыкантами и за час с лишним не исполнила до конца ни одну композицию. Музыка не спасла.

Эми продолжила бороться с зависимостями и после неудачного концерта. Родители говорили, что у их любимой «львицы» вновь появились силы и желание жить. Она пела, поддерживала на концерте племянницу и готовилась к выпуску третьего альбома. Рег Тревис, бывший возлюбленный Эми Уайнхаус рассказывал, как 24 июля Эми планировала пойти на свадьбу к подруге: «Эми решала, что она наденет на свадьбу. Разложила перед собой все наряды, чтобы выбрать самый лучший».