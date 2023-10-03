Истинная любовь и незаживающая рана Самуила Маршака

Самуил Маршак стал едва ли не самым известным автором детских стихов для нескольких поколений русскоязычных людей.

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Многие считали, что в эти произведения он вкладывал любовь, которую не успел отдать своим детям.

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Одна на всю жизнь

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Карьера Маршака началась отнюдь не с поэзии: Самуил работал журналистом сразу в двух издательствах. Часто он отправлялся в дальние командировки, впрочем, к ним автор относился с особым трепетом, ведь это был шанс увидеть мир, посмотреть, как живут другие люди, зарядиться вдохновением.

Когда Маршаку было 24 года по заданию редакции вместе с другом Яковом Годиным отправились на теплоходе в путешествие на Ближний Восток. Во время плавания Самуил выступал перед пассажирами, читал стихи, свои и чужие, немного пел. Однажды он продекламировал новое произведение и наслаждался бурными аплодисментами публики. Неожиданно Маршак встретился взглядом с девушкой, которая стояла поодаль и завороженно смотрела на поэта.

Красавица спокойно подошла к Самуилу и спросила, кто автор стихотворения. Уже открывшего рот, чтобы ответить, но к девушке подбежал Яков. Он пытался шутить и уверял, что Маршак прочел его стихотворение. Но Софья уже все поняла, она не отводила глаз от Самуила, а затем молча протянула ему руку и увела на тихую палубу.

Кто-то, глядя, как новые знакомые удаляются произнес:

«Смотрите, эту пару создал бог!»

Через полчаса Маршак и Софья Мильвидская уже болтали, как старые знакомые. А на берег сошли абсолютно влюбленными и уже решившими провести всю жизнь вместе.

Вместе в горе и радости

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Первые два года влюбленным часто приходилось расставаться: Софья училась на женских курсах, она мечтала заниматься химией, но на родине женщин в профессию не допускали. Маршак же отлучался в командировки, но из каждой писал Софье, что не может не тосковать о ней даже дня.

Через два года Самуил и Софья поженились и уехали в Лондон: там Маршак оттачивал литературный талант, а его супруга продолжила изучать химию. В Британии у пары родилась дочь, которую назвали звучным именем Натаниэль.

С малышкой, на которую родители не могли надышаться, Маршак с женой вернулись домой. Они были совершенно счастливы и не знали, какое испытание и им приготовила судьба. Когда Натаниэль было полтора года, родители отвлеклись буквально на секунду и упустили момент. Девочка подошла к самовару, потянулась и опрокинула на себя несколько литров кипятка.

Ее травмы были несовместимы с жизнью. После смерти дочери Софья была безутешна, она бросила занятия химией и посвятила себя семье и помощи обездоленным детям.

Через несколько лет в семье родился сын Иммануэль. Супруги были счастливы. Несмотря на то, что в стане гремел революция, они были полностью поглощены заботой о мальчике. Самуил перестал писать о любви, политике, еврейском народе. Он признавался, что решил сосредоточиться на вечных темах, которым не страшны ни войны, ни революции, и стал создавать произведения для детей.

Страшные потери

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Через восемь лет после Иммануэля в семье родился еще один сын. Его назвали Яков. Мальчик стал любимцем матери, он напоминал Софье и любимого мужа, и погибшую дочь. Но жизнь Якова была недолгой: в 21 год он заболел туберкулезом и скончался.