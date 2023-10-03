«Неподобающее поведение Крупской»: с кем был роман у жены Ленина

До сих пор существует распространенное мнение о том, что Надежда Крупская была скромной и незаметной женщиной. Однако на самом деле в юности Надежда Константиновна обладала привлекательной внешностью и испытывала чувства к мужчинам, даже будучи замужней. Один из ее увлечений был революционер Виктор Курнатовский.

Путь в Сибирь

Видео дня

Виктор Константинович Курнатовский родился в 1868 году в Риге, но для получения высшего образования предпочел поступить в Петербургский университет. Во время учебы Виктор Константинович присоединился к организации "Народная воля", к которой также принадлежал брат Ленина, Александр Ульянов, был казнен за участие в покушении на императора. Издание "У истоков партии" указывает, что из-за своих связей с террористами Курнатовский был исключен из университета и отправлен под наблюдение полиции в Ригу. Однако революционеру удалось обмануть власти, сказав, что едет проводить свою мать в Петербург. В действительности, Курнатовский приехал в Петербург, а затем перебрался в Москву.

Осенью 1888 года Виктор Константинович снова стал студентом, но уже в Московском университете. Однако уже в следующем 1889 году, из-за своих связей с народовольцами, Курнатовский был снова арестован и отправлен в Архангельскую губернию.

Спустя 7 лет ему удалось эмигрировать в Швейцарию и даже окончить там Политехнический институт. Но оставаться на чужбине Курнатовский не собирался и в 1897 году вернулся на родину. Он снова был арестован и отправился отбывать очередное наказание в Сибирь.

Платонический роман

Именно в этой сибирской ссылке судьба и свела Виктора Курнатовского с Надеждой Крупской. Последняя, как известно, зарегистрировала брак с Владимиром Ильичем Лениным для того, чтобы находиться рядом с ним в Шушенском. Курнатовский же работал и жил на сахарном заводе, который располагался неподалеку от Шушенского. У ссыльных, которые, как правило, старались держаться друг друга, была своя «светская» жизнь. Виктор Константинович часто бывал в гостях у Ленина и Крупской, да и те его тоже навещали. Об этом свидетельствуют и сохранившиеся письма Надежды Константиновны, тексты которых приведены в издании «Ленин-Крупская-Ульяновы. Переписка (1883-1900)». Примечательно, что в письме, повествующем о посещении сахарного завода, где трудился Курнатовский, Крупская посетовала на свою не слишком привлекательную прическу: «Волосы дыбом стояли от ветра».

Так что, вопреки сложившемуся мнению, Надежда Крупская вовсе не была синим чулком. Мало того, как утверждают авторы издания «Великие истории любви», Надежда Константиновна влюбилась в Виктора Курнатовского, и тот отвечал ей взаимностью. Жена Ленина, прежде серьезная и молчаливая, вдруг преобразилась и превратилась в веселую, задорную девушку. Такая перемена Крупской не могла остаться незамеченной. Родная сестра Ленина Анна Ильинична не раз указывала брату на неподобающее поведение Надежды. Однако Ульянов не придавал ее словам никакого значения. «Не время, Аннушка, заниматься всякими сплетнями» - говорил он сестре. Возможно, вождь был уверен в том, что супруга не предаст его. Впрочем, Ленин оказался прав: скорее всего, между Крупской и Курнатовским, кроме флирта, и правда ничего не было.

Япония-Австралия-Франция

В 1900 году срок ссылки Виктора Курнатовского подошел к концу, и он уехал в Тбилиси. Там Курнатовский снова взялся за партийную деятельность. В 1901 году его опять арестовали. Если верить изданию «Революционное прошлое Тбилиси», Виктор Константинович находился в заключении, в Тбилисской метехской тюрьме до лета 1903 года. Революция, докатившаяся до Сибири, застала Курнатовского в Чите, где он стал одним из руководителей «Читинской республики». «Республика» просуществовала только до января 1906 года. Тогда же был арестован и приговорен к смертной казни и Виктор Курнатовский. Однако Виктору Константиновичу крупно повезло: приговор заменили пожизненной каторгой.