Русский «отец» самой страшной спецслужбы Румынии: кем был Морузов

Когда речь заходит о самых жестоких спецслужбах в истории, чаще всего вспоминают НКВД, «Штази» и гестапо. Однако стоит упомянуть и о «Сигуранце» - секретной службе информации королевства Румыния, которая не уступала им в жестокости и хитроумии. Ее основателем был Михаил Морузов, бывший полицейский осведомитель русского происхождения, которого историки называют «румынским Вильгельмом Канарисом».

Честолюбивый агент

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Михаил Николаевич Морузов родился в селе Сарикёй близ устья Дуная в 1887 году (по другим данным, в 1890 году), в семье православного священника. По одной версии, его родители были русскими-липованами, по другой - казаками Задунайской Сечи (бывшими запорожцами).

Морузов не обладал образованием - он закончил всего три класса сельской школы. Однако у него была превосходная память и, по разным данным, он владел русским, украинским, болгарским, турецким и татарским языками.

В 1909 году Морузов стал агентом королевской полиции, помогая выявлять ненадежных лиц. Благодаря своей честолюбивости и уверенности в себе, он быстро продвигался по служебной лестнице, и его успехи на фронтах Первой мировой войны только укрепляли его позицию.

После революции в России Морузов возглавил Службу информации и безопасности в Добрудже – ключевой с точки зрения внешней политики провинции королевства. В числе его самых заметных операций того времени было похищение начальника немецкой военной разведки на Чёрном море Фридриха фон Майера.

Начальник «Сигуранцы»

В 1924 году Михаил Морузов создал и возглавил секретную информационную службу румынской армии – «Сигуранцу».

Благодаря русским корням начальник спецслужбы успешно справлялся с одной из важнейших проблем – дезертирством славян из армии. Большое значение имела и нейтрализация Морузовым козней советского ГПУ, которое планировало наводнить Румынию фальшивыми деньгами и тем самым подорвать её экономику. «Сигуранца» не отставала от советских чекистов по степени использования технических методов сбора информации. Другим инструментом Морузова были интриги и скандалы. Начальник «Сигуранцы» держал в своих руках компромат на всех ведущих политиков Румынии, включая будущего диктатора, генерала Иона Антонеску.

Из-за конфликта с директором разведки Ромулом Ворнеску в 20-х годах Морузов был на некоторое время отстранён от дел, но вернулся в начале 1930-х годов, когда произошла реставрация власти короля Кароля II. Личное доверие монарха Морузов закрепил в 1934 году, когда спас короля от покушения, организованного полковником Виктором Прекупой. Став особо доверенным лицом Кароля, русский шеф спецслужбы, случалось, выполнял для него и поручения интимного характера. Например, он изъял в Париже порнографические открытки с изображениями королевской любовницы Магды Лупеску.

Гибель Морузова

Несмотря на успехи «Сигуранцы», положение её начальника в правящих кругах Румынии было достаточно шатким. Например, у Морузова не сложились отношения с начальником королевской полиции Эудженом Кристеску. Кроме того, начальник «Сигуранцы» позволял себе критиковать политику Бухареста в Бессарабии – бывшей провинции России, аннексированной румынами в 1918 году. По мнению Морузова, румынские чиновники заботились только о личном обогащении, но не о развитии провинции.

Наконец, Морузов, поддерживая короля, вступил в конфликт с румынскими ультраправыми – движением «Легион Михаила Архангела» («Железная гвардия»). Есть версия, что именно по инициативе Морузова в 1938 году были убиты лидеры железногвардейцев, включая харазматичного Корнелиу Кодряну.

Пик влияния «Сигуранцы» приходится на 1938-40 годы. В это время Морузов установил контакты с немецким абвером, стремясь защитить интересы Румынии в мировой войне. Но его собственные дни были уже сочтены. После прихода легионеров к власти в сентябре 1940 года Морузова и его заместителя Штефэнеску арестовали и посадили в тюрьму Жилава. В «лучших традициях» тоталитарных режимов начальник «Сигуранцы» был объявлен «шпионом НКВД».