Названы 5 причин популярности писателя Пелевина

Новая книга Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин» уже поступила в продажу, до выхода были известны лишь обложка и название романа.

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Профессор БФУ им. Канта Юлия Говарухина назвала пять причин популярности самого таинственного представителя русского постмодернизма в интервью на радио «Business FM Калининград».

1. Актуальность текстов. Романы Пелевина злободневны, в них есть попытка переосмыслить, понять современную жизнь. Привлекают уникальные миры, которые он создаёт в произведениях.

«Каждый его роман попадает в нерв», — заявила профессор.

2. Загадочная фигура автора. Нам интересен его образ, миф и тайна вокруг него. (Пелевин не даёт интервью, ничего не известно о его жизни, никто не знает, как писатель выглядит сегодня — ред.)

3. Возможность казаться умным. Романы Пелевина считаются интеллектуальным чтением, всем хочется выглядеть интересным, интеллигентным и начитанным человеком.

«Есть негласное правило: читает Пелевина — значит, умный» , — добавила Юлия Говорухина.

4. Постмодернистский сюжет.

«Мы все пережили эпоху постмодернизма, но это всё ещё представляется нам чем-то захватывающим. Представление «реальность не то, чем кажется», — похоже, ещё не исчерпало себя и продолжает вдохновлять и Пелевина, и нас», — объяснила собеседница радиостанции.

5. Ощущение стабильности. По мнению Юлии Говорухиной, её дают романы Пелевина.

«Мы ищем её (стабильность — ред.), например, в сериалах, зная, — выйдет новая серия или новый сезон. Мы знаем, что раз в год выходит новая книга и что следующая появится в 2024 году 29 сентября в 20:24 по московскому времени. Кстати, её непоявление тоже окажется событием», — объяснила профессор.