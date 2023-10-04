Королева Иордании вышла в свет в мужской одежде

Королева Иордании Рания аль-Абдулла вышла в свет в мужской одежде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

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Отмечается, что 53-летняя монаршая особа посетила всемирный форум молодежи One Young World в Белфасте, Ирландия. На мероприятие она надела серый костюм из мужской коллекции французского люксового бренда Dior. Комплект состоял из пиджака со съемными рукавами и широких брюк.

Образ супруги короля Абдаллы II дополняли лодочки на шпильках в тон наряду, белая блузка и брошь на лацкане. Также знаменитость выбрала бусы, кольца и серьги с белыми камнями, распустила волосы и сделала макияж в коричневой гамме.