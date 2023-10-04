50 лучших цитат Зигмунда Фрейда

О жизни, любви, мотивации и ваших снах. Вдохновляемся мудростью, сарказмом и хлёсткими фразами отца психоанализа.

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Зигмунд Фрейд — один из самых великих и цитируемых психологов XX века. Он смог создать и популяризировать метод, который используется по сей день. Да, речь о психоанализе. Идеи и разработки Фрейда оказали влияние на медицину, социологию, антропологию, литературу. Он был настоящей звездой своего времени и фигурой весьма неоднозначной. Учёный-новатор, блестящий оратор и провокатор — всё это про Фрейда.

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Его труды и высказывания подвергались критике, и когда-то он был принят в высших кругах довольно скептически. Споры вокруг его идей и теорий Фрейда не утихают и сегодня. Многое пересматривается и переосмысливается. Однако факт остаётся фактом — его психоанализ работает по сей день.

Как жил и мыслил этот великий человек? Предлагаем окунуться в биографию Зигмунда Фрейда, взять на вооружение его идеи и вдохновиться цитатами.

Жизнь и становление Зигмунда Фрейда

В 17 лет будущий австрийский психолог поступает на медицинский факультет Венского университета. На первых курсах Фрейд долго не мог определиться с выбором специализации. Но особый интерес он питал к изучению анатомии и химии. Также его привлекала зоология. Он даже смог провести исследовательскую работу в институте зоологических исследований Триеста. После написал научную статью, посвящённую половым различиям речных угрей.

Получив должность стипендиата-исследователя в Институте физиологии, Фрейд увлёкся психологическими идеями Эрнста Вильгельма фон Брюкке. Он упорно трудился в лаборатории под руководством наставника, изучая нервные клетки спинного мозга животных. Тогда Фрейд решил посвятить свою жизнь психологии.

Он окончил медицинский факультет и получил учёную степень доктора. Но работать по специальности не захотел. В биографии Фрейда даже есть три года практики в городских больницах, где он, кстати, показал себя сведущим врачом-невропатологом. Однако мысль познавать тайны и глубины психологии не оставляла его.

Фрейд перешёл в психиатрическое отделение, где продолжал научно-исследовательскую работу. Он написал множество передовых медицинских статей и вёл приёмы пациентов с различными неврологическими заболеваниями.

Получая практические навыки, используя гипноз, он приходит к ошемляющему и революционному открытию. По мнению Фрейда, в основе поступков людей лежат бессознательные мотивы, а невроз является защитной реакцией психики на травму. Также он выдвинул весьма противоречивую и не нашедшую одобрения у современников гипотезу о влиянии сексуального неудовлетворения на развитие неврозов.

Новые для своего времени идеи он описал в книге «Толкование снов». Согласно выдвинутым Фрейдом теориям, сновидения имеют явный и скрытый смысл. Первый — это то, о чём человек готов поделиться после пробуждения, а вот скрытое содержание является тем самым бессознательным. Речь про неудоволтворённые желания, которые трансформируются в странные сновидения.

Новаторские идеи принесли Зигмунду Фрейду признание в научных кругах. Он стал одним из докладчиков на первом международном конгрессе психоаналитиков. Однако всемирная слава пришла к учёному лишь в 1930 году, когда ему была вручена премия Гёте.

Собрание сочинений психолога, доктора медицины, профессора насчитывает 26 томов. Но главным до сих пор остаётся «Толкование сновидений».

Итак, ниже мы собрали афоризмы Зигмунда Фрейда, которые помогут чуть лучше понять себя и найти ответы на самые разные вопросы.

Цитаты про самоанализ

Тайна человеческой души заключена в психических драмах детства. Докопайтесь до этих драм, и исцеление придёт.

Люди находят действительность неудовлетворительной и поэтому живут в мире фантазий, воображая себе исполнение своих желаний. Сильная личность воплощает эти желания в реальность. Слабая так и живёт в своём мире, и её фантазии воплощаются в симптомы различных заболеваний.

В основе всех наших поступков лежат два мотива: желание стать великим и сексуальное влечение.

Ничего не бывает случайного. Всё имеет первопричину.

Иллюзии привлекают нас тем, что избавляют от боли, а в качестве замены приносят удовольствие. За это мы должны без сетований принимать факт, что, вступая в противоречие с реальностью, иллюзии имеют свойства разбиваться вдребезги.

Невроз — это неспособность переносить неопределённость.

Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку, убедитесь, что не окружены идиотами.

Чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри.

Человек никогда ни от чего не отказывается, он просто одно удовольствие заменяет другим.

Во всех случаях в основе забывания лежит мотив неохоты.

Ум точно такой же, как и его владелец, — он склонен к лени.

Цитаты про любовь

Мы выбираем друг друга не случайно. Мы встречаем только тех, кто есть в нашем подсознании.

Каким смелым и уверенным становится тот, кто обретает уверенность, что его любят.

Мы бываем так беззащитны, когда любим, и так безнадёжно несчастны, когда теряем объект любви или саму любовь.

Почему мы не влюбляемся каждый месяц в кого-то нового? Потому что при расставании нам каждый раз пришлось бы лишаться частицы собственного сердца.

В любовных отношениях нельзя щадить друг друга, так как это может привести к отчуждению. Если есть трудности, надо их преодолевать.

Как у отдельного человека, так и в развитии всего человечества только любовь в качестве культурного фактора способствовала повороту от эгоизма к альтруизму.

На пике влюблённости возникает опасность размывания границ между «Я» и объектом. Вопреки всякому здравому смыслу, влюблённый утверждает, что «Я» и «Ты» — одно целое, и готов вести себя так, будто так и есть на самом деле.

Чтобы не заболеть, нам необходимо начать любить.

Сама по себе любовь — как страдание, лишение — снижает чувство собственной значимости, но взаимная любовь, обладание любимым объектом снова его повышает.

Цитаты про сны

Нам чаще всего снится именно то, к чему мы страстно стремимся всей душой.

Чем более странным кажется сон, тем более глубокий смысл он несёт.

В наших сновидениях мы всегда одной ногой в детстве.

В сновидение попадает не то, что обладает наибольшей ценностью в мыслях, а то, что содержится в них неоднократно.

Биологической целью сна, по-видимому, является отдых, его психологическим признаком — потеря интереса к миру. Наше отношение к миру, в который мы так неохотно пришли, кажется, несёт с собой то, что мы не можем его выносить непрерывно.

Сны — отражение реальности. Реальность — отражение снов.

Каждое сновидение имеет по меньшей степени одно место, в котором оно непонятно, так сказать, пуповину, которой оно связано с неизвестным.

Сновидение не похоже на неправильную игру музыкального инструмента, которого коснулась не рука музыканта, а какая-то внешняя сила. Оно не бессмысленно, не абсурдно, оно не предполагает, что часть нашей души спит, а другая начинает пробуждаться. Сновидение — полноценное психическое явление. Оно — осуществление желания.

Сны тесно связаны с нашей сознательной жизнью.

В сновидении нам открывается идеализированный мир, и эффект от его восприятия усиливается оттого, что видна его подлинная, глубоко понятая сущность. Сновидение открывает нам земную красоту в райском сиянии, наделяет возвышенное ещё большим величием, показывает нам наши повседневные страхи в самом ужасном их обличье, а то, что нам кажется смешным, предстает ещё более комичным.

Цитаты про человека

Каждый нормальный человек на самом деле нормален лишь отчасти.

Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит.

У каждого человека есть желания, которые он не сообщает другим, и желания, в которых он не сознаётся даже себе самому.

Мы входим в мир одинокими и одинокими покидаем его.

Человеку свойственно считать неправильным то, что ему не нравится, и тогда легко находятся аргументы для возражений.

Истина сделает вас свободными.

Самая ценная черта, которой может обладать человек — это открытый и любознательный ум.

Великий вопрос, на который пока нет ответа и на который я ещё не способен ответить, несмотря на 30 лет исследовательской души, — «чего хочет женщина?»

Культурный человек возможность счастья променял на гарантированную безопасность.

В толпе всякое чувство, всякое действие заразительно, и притом в такой степени, что индивид очень легко приносит в жертву свои личные интересы интересу коллективному.

Цитаты про мотивацию

Из ваших уязвимостей выйдет ваша сила.

Люди находят действительность неудовлетворительной и поэтому живут в мире фантазий, воображая себе исполнение своих желаний. Сильная личность воплощает эти желания в реальность. Слабая так и живёт в своём мире, и её фантазии воплощаются в симптомы различных заболеваний.

Только воплощение в жизнь мечты детства может принести счастье.

Быть абсолютно честным с самим собой — хорошее упражнение.

Признание проблемы — половина успеха в её разрешении.

Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя — это вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть — это вы в настоящий момент.

Люди сильны до тех пор, пока отстаивают сильную идею.

Ты не перестаёшь искать силы и уверенность вовне, а искать следует в себе. Они там всегда были.

Задача, которую мы должны поставить перед собой, состоит не в том, чтобы чувствовать себя в безопасности, а в том, чтобы уметь мириться с отсутствием безопасности.