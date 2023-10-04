Абрам Ганнибал: кем был по национальности предок Пушкина

Прадед великого поэта по материнской линии был знаменитый арап царя Петра I. Царь крестил его в православную веру, предоставил ему свободу и даровал российское дворянство. Черты африканского предка многие видят во внешности Александра Сергеевича Пушкина, особенно в его курчавых волосах. Однако по сей день точно неизвестно, откуда был родом Абрам Ганнибал. А насчёт единственного прижизненного портрета Абрама Ганнибала у историков и искусствоведов имеются большие сомнения, что на нём изображён именно он.

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Пионер картофелеводства в России

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Темнокожий сын какого-то африканского князька был взят в плен арабами и продан в рабство туркам. Этого восьмилетнего мальчугана в 1704 году выкупил в Стамбуле русский дипломат хорватского происхождения Савва Владиславич-Рагузинский, доставил в Москву и подарил царю Петру I. Пётр его крестил под именем Абрам, являвшимся калькой с мусульманского имени мальчика Ибрагим. Что касается фамилии Ганнибал, то она была дана, очевидно, в память о знаменитом карфагенском полководце древности – других выдающихся африканцев тогда просто не знали.

Есть и альтернативная версия появления Абрама Ганнибала у Петра I. Он был куплен царём во время его «Великого посольства» в Нидерландах в 1698 году. В этом случае дату рождения арапа Петра Великого следует отнести на несколько лет назад.

Абрам стал особой, приближенной к царю. Он спал в его комнате, выполнял разные поручения, наконец, стал фактически ординарцем Петра. Царь заметил в юноше хорошие умственные способности и в 1716 году, во время своей поездки во Францию, оставил его там для учения. Абрам Ганнибал закончил инженерное училище, поступил офицером во французскую армию, участвовал в войне и даже был ранен. Вернувшись в Россию в 1723 году, стал офицером лейб-гвардии Преображенского полка.

В дальнейшем Ганнибал занимал разные должности, связанные со строительством крепостей. С его деятельностью в качестве помещика связано начало массового разведения картофеля в России. Необычным для того времени было отношение Ганнибала к крепостным крестьянам: он не подвергал их телесным наказаниям и чётко установил максимальное время работы на барщине.

Абрам Ганнибал прожил долгую жизнь и, будучи отправлен в отставку по возрасту, ещё почти двадцать лет занимался сельским хозяйством в своём имении. Он умер в 1781 году. Ганнибал был дважды женат. Во втором браке у него родился сын Осип, ставший дедом А.С. Пушкина. Старший сын «арапа» Иван Абрамович Ганнибал был командующим Черноморским флотом, под его началом начинал свою службу адмирал Фёдор Ушаков.

Народ афар в Эфиопии

Вопрос о происхождении этой личности заинтриговывал исследователей ещё до того, как прославился Пушкин. Сам факт пребывания арапа (как тогда называли негров) на службе у царя Петра Великого вызывал любопытство биографов. Ещё в конце XVIII века появилось первое жизнеописание Абрама Ганнибала, составленное его зятем фон Роткирхом.

В конце XIX века академик Дмитрий Анучин обосновал версию о том, что Абрам Ганнибал происходил из северной части Эфиопии, которую тогда называли Абиссинией. Анучин основывался на материалах родословной, которые представил в 1742 году сам Абрам Ганнибал, доказывая своё дворянство. Ганнибал писал, что он был родом из города Лагона, которым, и ещё двумя городами, владел его отец знатного происхождения. Однако уточнений, где конкретно находился Лагон, в материалах Ганнибала не содержалось.

Анучин кропотливо занимался топонимическими изысканиями на Африканском континенте и нашёл, что Лагон Абрама Ганнибала – не что иное, как Логон-Чуан на границе Эфиопии и Эритреи. Согласно этой версии, Абрам Ганнибал был сыном князя (бахарнагаша), которому принадлежала приморская провинция с портом Массауа (ныне в Эритрее). Следовательно, предок Пушкина относился к народу афар кушитской группы семито-хамитской семьи.

То есть, Абрам Ганнибал был по происхождению не негром, а эфиопом. Но эфиопы тоже темнокожие, хотя и не настолько, как люди негроидной расы, а потому их тоже звали арапами.

Почему его считали эфиопом

Эфиопская версия происхождения предка Пушкина безраздельно доминировала в историографии до конца ХХ века, хотя у неё находились критики. Её не поколебало даже изыскание, проведённое в 1971 году этнографической экспедицией Николая Хохлова в Эфиопии (частью которой в то время являлась и Эритрея). Эта экспедиция не нашла никаких топонимических соответствий тому, что содержалось в труде Анучина. Там не оказалось ни Логона, ни Лагона. Были обнаружены только две деревни с названием Лого. Они никогда раньше не были городами. В них на рубеже XVII-XVIII веков не властвовали какие-то князья.

Почему же исследователи так долго и упорно искали родину предка Пушкина именно в Эфиопии? Тут есть два объяснения. Во-первых, в первой биографии Абрама Ганнибала, составленной, как уже говорилось, его зятем, однозначно говорится, что он родился в Абиссинии. Во-вторых, – и это, вероятно, оказывало подспудное влияние на выводы учёных, того же Анучина, например, – признание Абрама Ганнибала эфиопом исключало признание его негром. Всё-таки это две разные расы.

Роды в Аргентине

Негритянский народ котоко у озера Чад

В 1990-е годы со своей сенсационной гипотезой выступил филолог из западноафриканского государства Бенин Дьёдонне Гнамманку. Он буквально сокрушил всё, в чём раньше были уверены пушкиноведы. Гнамманку, являющийся специалистом в славянских языках и русской литературе, предпринял исследование, которое, возможно, ставит точку на спорах о происхождении предка Пушкина.

Название Абиссиния в биографиях Абрама Ганнибала следует понимать не узко, как сегодня, а как понимали его в XVII-XVIII веках. Тогда Эфиопией называли вообще страны чёрной расы, «чёрную» Африку. Таким образом, поиски родины Ганнибала должны происходить на более широком пространстве.

По мнению Гамманку, Лагон Ганнибала соотносится с рекой Логоне, притоком реки Шари, впадающей в озеро Чад, на границе Чада и Камеруна. Княжество, которым владел отец Ганнибала, имело столицей город Логон-Бирни на упомянутой реке. Это княжество было основано народом котоко, принадлежащим к чадской группе языков семито-хамитской языковой семьи.

В рамках этой версии получило объяснение загадочное слово “FUMMO” на личной печати Абрама Ганнибала. Это слово есть в языке котоко, оно там значит «сражаться за родину».

Правда, никаких местных преданий о пленённом сыне князя Логон-Бирни не сохранилось. Сам город был основан около 1700 года, то есть, возможно, после рождения Абрама Ганнибала. Но всё это не исключает правдоподобности гипотезы бенинского учёного. Впрочем, твёрдых доказательств у неё тоже пока нет. Она является лишь весьма вероятной, такой же, какой ранее казалась эфиопская гипотеза.