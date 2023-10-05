Кто такой Александр Беглов и как он стал губернатором-мемом

Александр Дмитриевич Беглов (родился 19 мая 1956 года) — российский государственный и политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга с 2018 года — сначала как врио, позже как избранный глава региона. До этого долгое время работал в администрации президента. Известен в том числе по многочисленным мемам со своим участием и публичными конфликтами с другими известными персонами — музыкантом Сергеем Шнуровым и главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

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Александр родился 19 мая 1956 года в столице Азербайджанской ССР Баку. Его предки родом из деревни Огарёвы Выселки (ныне исчезнувшая) Сасовского района Рязанской области. Причём в одно время часть Бегловых уехала в Петербург, а другая осталась на Рязанщине — именно к этой ветви и относился будущий чиновник. В 1941 году родители Беглова с двумя детьми отдыхали в Азербайджане, как вдруг началась война. Отца отправили на фронт, а мать с детьми осталась в Баку. Туда Беглов-старший вернулся только в канун 1946 года. Позже семья решила не уезжать из Азербайджана. Александр был у пары восьмым ребёнком.

Вот что он вспоминал о детстве в Баку:

«Не чувствовал город чужим, наоборот, считал родным. И до сих пор ничего не изменилось. Там я появился на свет, окреп, возмужал. Рос во дворе, дружил с местными пацанами, не замечая разницы между национальностями. Между собой мы говорили на трёх языках, точнее на гремучей смеси армянского, азербайджанского и русского. Когда приходил домой, мать требовала: "Дома только на русском! На русском!"».

Александр также отмечал , что отец сыграл важную роль в его жизни, «помогал найти свою дорогу, учил думать и поступать правильно, воспитывал по-мужски» и подчёркивал, что уважение родителей нужно заслужить. А мать учила сына экономить и правильно распоряжаться деньгами.

После школы Александр отучился в ПТУ и строительном техникуме. Попал он в них случайно: после восьмого класса он хотел продолжить школьное образование, но из-за спортивных сборов пропустил сроки подачи заявления. После Беглов сам пришёл в военкомат и отправился проходить срочную службу в Вооружённых силах Советского союза, а именно в береговой службе Тихоокеанского флота на Камчатке. На гражданку вернулся в 1978 году, дослужившись до старшего сержанта и помощника командира взвода. Он подумывал остаться в армии (служить на Камчатке было выгодно), но всё же покинул флот.

Следующий этап жизни — вуз. Беглов отправился в Ленинград, где поступил в Инженерно-строительный институт (ныне Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет). Его он окончил в 1983 году по специальности «промышленное и гражданское строительство».

Вот что Беглов рассказывал об учёбе:

«В школе родители проверяли домашнее задание и держали все под контролем, а тут хочешь — записывай, а хочешь — не делай этого. Домашнюю работу никто не проверяет, просто сказка. Но через несколько месяцев наступает сессия, и ты понимаешь, что время, которое можно было посвятить изучению того или иного предмета, упущено. С этим я столкнулся ещё в техникуме, поэтому в университет пришёл уже опытным студентом и времени зря не терял».

Карьера строителя

Ещё во время учёбы в вузе Беглов начал строить карьеру в строительстве. В 1979–1985 годах он работал как на инженерно-технических, так и на руководящих позициях в городских строительных организациях, а затем более трёх лет, вплоть до 1989-го, трудился заведующим отделом строительства и промышленности стройматериалов исполкома Ленсовета.

«В то время проходил все ступеньки в строительстве, ни одной не пропустил. Начинал монтажником, был бригадиром-высотником, мастером, прорабом, начальником участка, главным инженером "Главленинградстроя", где занимался гражданским строительством, потом перешёл в "Главинжстрой"», — рассказывал он позже.

После Беглов увлёкся партийной карьерой: в 1989–1990 годах он работал заведующим сектором социально-экономического отдела Ленинградского обкома КПСС. После Александр Дмитриевич год трудился заместителем начальника главного управления капитального строительства уже знакомого исполкома Ленсовета. В 1991–1997 годах Беглов развивался в частном секторе, занимая должность главного инженера совместного германо-российского предприятия «Мелазель».

Считается, что как раз в те годы он познакомился с будущим президентом, а на тот момент ещё только руководителем комитета по внешнеполитическим связям петербургской мэрии Владимиром Путиным. Согласно другой теории, это произошло ещё в 1990 году, когда Беглов трудился в Ленсовете.

По некоторым данным, в 1990-х Беглов руководил строительством спецсооружений в самых разных странах и регионах России: от Казахстана и Киргизии до Алтайского и Красноярского края. Над крупными проектами он трудился и в родном Петербурге: например, участвовал в возведении очистных сооружений. В 1990-е Беглов и сам занимался предпринимательством. Его имя фигурировало в числе учредителей самых разных транспортных и строительно-ремонтных фирм, например «Стык» и «Росэкотех».

Затем несколько лет Беглов посвятил научной работе: в 1997–1999 годах работал старшим научным сотрудником кафедры теоретической механики и докторантом в альма-матер — Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете. К этому времени он уже стал кандидатом технических наук — в 1994 году Беглов защитил диссертацию на тему «Устойчивость железобетонных элементов из плоскости изгиба». А вскоре железобетонно закрепился во власти.

Карьера чиновника

В 1999 году Беглов возглавил территориальное управление Курортного административного района Санкт-Петербурга. Среди его достижений на этой позиции: реконструкция площади Свободы в Сестрорецке, нескольких памятников и других достопримечательностей.

Крупного повышения он добился через три года, когда стал вице-губернатором и руководителем канцелярии городской администрации. Уже в следующем, 2003 году глава Петербурга Владимир Яковлев отправился на работу в Москву — там его ждала позиция вице-премьера. Тогда Александр Беглов стал исполнять обязанности петербургского губернатора (незадолго до этого он вступил в «Единую Россию»). Но держаться за должность не стал, уйдя на другую работу всего через четыре месяца.

Победу на губернаторских выборах в итоге одержала Валентина Матвиенко — считается , что Беглов ей в этом помог.

«В 2003 году я не располагал достаточным опытом. Да, хорошо знал Петербург, его хозяйство, но работа на федеральном уровне — совсем иное. В то время Валентина Матвиенко обладала куда более мощным потенциалом, чтобы принести пользу городу», — так объяснял своё решение Беглов.

Оставив Петербург, Беглов перешёл на работу в администрацию президента России Владимира Путина . В октябре 2003 года его назначили первым заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Ильи Клебанова, а в уже в мае 2004-го Беглов стал помощником президента России и начальником контрольного управления администрации президента.

К обязанностям Беглова в то время относился контроль за исполнением федеральных законов, президентских указов и распоряжений. Переезд, как признавался Беглов, дался ему нелегко, но он с головой ушёл в работу. В 2008 году в России глава государства сменился — победу на выборах одержал Дмитрий Медведев. Это не помешало Беглову сохранить работу в администрации президента. С мая 2008-го по май 2012 года он трудился заместителем руководителя администрации президента (сначала Сергея Нарышкина, затем Сергея Иванова) и курировал канцелярию главы государства. Когда президентом России вновь стал Владимир Путин , Беглов пошёл на повышение.

Сначала его назначили полпредом в Центральном федеральном округе — эту должность чиновник занимал пять лет, с 2012-го по 2017 год. Позже его перевели на аналогичную позицию, но уже в Северо-Западном федеральном округе. К этому моменту Беглов уже получил степень доктора экономических наук. В 2003 году он окончил Северо-Западную академию госслужбы (ныне Северо-Западный институт управления РАНХиГС ), а в 2012-м защитил диссертацию на тему «Управление производством продукции АПК в казачьих сообществах как потенциал устойчивого социально-экономического развития регионов» в Московском государственном университете технологий и управления.

На позициях полпреда Беглов активно работал с руководителями регионов — и некоторые потом делились своими впечатлениями. Например, глава Псковской области Михаил Ведерников характеризовал Беглова как «опытного аппаратчика», «государственника» и человека с «колоссальной работоспособностью». Он также отмечал, что Беглов коммуникабельный, поддерживает со многими чиновниками и политиками хорошие отношения и заслужил доверие президента.

Александр Беглов — губернатор Санкт-Петербурга

В СЗФО Беглов отработал полпредом меньше года, как вдруг замаячила возможность стать главой региона. В октябре 2018 года президент Владимир Путин назначил чиновника временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга — бывший глава региона Георгий Полтавченко стал председателем совета директоров Объединённой судостроительной корпорации (ОСК). До выборов было чуть меньше года.

Почти сразу Беглов столкнулся с серьёзными проблемами: в Петербурге наступила аномально снежная зима, и горожане начали массово жаловаться на осадки и гололёд. После новогодних праздников по поручению Беглова главам района и другим чиновникам выдали лопаты с надписью «лопата Беглова» для уборки территории. Лопаты тут же стали городским мемом. Примерно в то же время другой кризис возник в Невском районе из-за неоднократного прорыва трубы с горячей водой, из-за которого без отопления остались жители почти 500 домов.

Беглов несколько раз приезжал на место работ, и трубу тоже назвали в его честь. Губернатор шутку не оценил. Несмотря на коммунальные проблемы, Беглов решил баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга. На выборах в сентябре 2019 года он одержал победу, набрав более 64% голосов. Регион Александру Беглову достался непростой: то и дело он борется с последствиями непогоды, коммунальными кризисами, мусорными коллапсами и другими неприятностями. Не все его решения находят поддержку жителей.

Неудачи и достижения

Беглов часто вообще часто сталкивался с критикой: Александра Беглова неоднократно публично критиковала глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, в Петербурге регистрируется большинство жалоб на выборах, а их результаты сложно назвать удовлетворительными. Другая головная боль губернатора — строительство петербургского метрополитена.

Открытие новых станций то и дело переносят, а при самом возведении постоянно возникают проблемы. Сам Беглов объяснял это юридическими и экономическими сложностями. Возмущение петербуржцев вызвала идея провести в городе реновацию — снести панельные дома и построить вместо них новое жильё. Подготовленный властями города документ раскритиковали как парламентская оппозиция, так и сами жители. В результате реновацию отложили . Но были у Беглова-губернатора и достижения.

Что ему приписывают СМИ и горожане: Продвижение проекта скоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой. Перевод полигона опасных отходов «Красный Бор» в федеральную собственность и его дальнейшая ликвидация. Активная работа по восстановлению Мариуполя — на эти цели идут деньги из городского бюджета.

Александр Беглов и казаки

В 2009 году президент Дмитрий Медведев назначил замглавы своей администрации Александра Беглова председателем Совета при президенте по делам казачества. На тот момент сообщество было разрозненно — не все понимали, кого вообще принято понимать под казаком и чем казаки должны заниматься. В дальнейшие годы в России появилась нормативная база для самоорганизации казаков и стратегия развития казачества. Помимо этого, в стране решили создать Казачью партию. Вступать в неё разрешили и рядовым россиянам, которым близки казачьи традиции и взгляды.

«Настала пора изменить отношение к казакам со стороны общества. Казаки — не пасынки нашего народа, не капризные и себялюбивые "озорники". Это активные граждане России, настоящие патриоты нашей страны», — говорил тогда Беглов.

В целом Беглов немало сделал для развития казачества на посту главы совета. При федеральных ведомствах, в каждом федеральном округе и при губернаторах появились комиссии по поддержке сообщества, также президент подписал указы о том, какие должны быть у реестровых казаков знамёна, символика, знаки отличия и форма.

Помимо этого, Беглов помог наладить взаимодействие казаков с синодальным комитетом РПЦ (православие и казачество исконно связаны друг с другом). А ещё сыграл не последнюю роль в создании Первого казачьего университета, где он регулярно проводил встречи со студентами.

Конфликты

С лидером «Ленинграда»

Сергеем Шнуровым Всё началось с клипа Сергея Шнурова на новую песню «Пока так», которую он опубликовал в середине января 2022 года, во время снегоуборочного и мусорного коллапса в Петербурге. В песне Шнуров выступил в оранжевом жилете дворника и рассказал о наболевших проблемах горожан на фоне переполненной помойки. Не забыл Шнуров упомянуть и петербургского губернатора.

Сам Беглов реагировать на клип не спешил — за него сделали это многочисленные петербургские чиновники, бюджетники и депутаты. Например, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский [говорил о «широкой атаке» на Петербург, а депутат городского заксобрания Дмитрий Панов предложил лишить Шнурова права называть себя петербуржцем.

Музыкант отреагировал ещё одним клипом — видео на песню «Покаянная». В ней он ответил тем, кто обвинял его в продажности, признался в любви к Беглову и согласился «взять на себя» вину за мусор и снег.

В этот раз губернатор ответил сам:

«Идёт полнейший саботаж... Что должен сделать губернатор и правительство? Сказать: ребята, всё, я пас? Не дождутся. Я пришел для того, чтобы отдать долги городу, и ко мне не прилипнут две вещи, самое главное — я не трус и я не беру "на лапу" <...> Я не боюсь проводить реформы, я их буду проводить, и я их доведу до конца. <...> Меня напугать невозможно — я восьмой ребёнок в семье и мой отец дошёл до Берлина. У нас 22 человека погибло, два Героя Советского Союза. Меня пугать бесполезно и шантажировать тоже бесполезно».

Выступление Беглова лишь вывело конфликт и дискуссию вокруг него на новый уровень. Шнуров вновь высмеял городские власти, но теперь в формате стихотворения в свойственной ему манере. В тот же день сам губернатор, не называя имени музыканта, раскритиковал в интервью исполнителей «матерных частушек» (как раз в стиле Шнурова).

«Не про каждого губернатора сочиняют песни. Ну, пишут песни, пусть и пишут, пусть и поют, это их дело. Каждый зарабатывает на жизнь, как он может. Но я хотел бы отметить, что в Санкт-Петербурге матерные частушки никогда не были доминирующим жанром. Пусть поют. Я отношусь с уважением к конструктивной критике. С уважением отношусь к талантам. Но для нашего города это неприемлемо, нужно всё-таки считаться с культурой нашего города», — отметил он.

Вскоре на улицах Петербурга заметили рабочих, убирающих снег. А Шнуров опубликовал ещё одно стихотворение со словами «Бэтмен должен удалиться».

С главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным

Конфликт начался в 2022 году. Сначала Пригожин обвинил Беглова в том, что чиновник якобы создает помехи для бизнеса. Это случилось после того, как связанным с предпринимателем структурам не удалось получить контракт на обустройство петербургской территории «Горская», несмотря на инвестиционное соглашение.

Затем Пригожин заявил, что обратился в прокуратуру с просьбой проверить, не создавал ли губернатор Беглов «организованное преступное сообщество с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников».

В пресс-службе главы региона тогда отметили, что эти действия создают «условия для недобросовестной конкуренции». Вскоре появилось ещё одно заявление Пригожина — в этой раз аж по статье о госизмене. Помимо этого, предприниматель и глава ЧВК «Вагнер» написал письмо к Госдуме , в котором заявил о провале транспортной и мусорной реформ в городе, плохой работе коммунальщиков и росте тарифов на ЖКУ и капитальный ремонт.

Сам Беглов выпады Пригожина никогда не комментировал. Только однажды он отметил, что работу петербургских властей критикуют некие «богатые и влиятельные люди, которые могут налом проплачивать определённые вещи». Кого он имел в виду, губернатор не уточнил.

Семья

Супруга Наталья Владимировна Беглова. Пара познакомилась в 1980-х годах в Ленинграде. До октября 2018 года Наталья была главой петербургского комитета по делам записи актов гражданского состояния.

Старшая дочь Юлия. По некоторым данным, работала юристом и нотариусом. Замужем за Павлом Беловым, экс-главой комитета по физической культуре и спорту Петербурга и заместителем гендиректора по общим вопросам «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

Младшая дочь Ольга. Доцент кафедры конституционного права СПбГУ. Замужем за предпринимателем Станиславом Кудряшовым.

Большинство источников утверждают, что дочерей у Беглова три. Но доподлинно известно только о Юлии и Ольге.

Награды и звания

Действительный государственный советник России I класса.

Заслуженный строитель России.

Орден «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.

Многочисленные ордена РПЦ , в том числе Святого благоверного князя Даниила Московского I степени и Святого благоверного великого князя Александра Невского II степени.

Цитаты

Беглова можно назвать своеобразным наследником Виктора Черномырдина, известного своими одиозными высказываниями, которые пошли в народ как «черномырдинки». Беглов тоже нередко удивляет публику речевыми оборотами. Вот несколько ярких примеров.

«Активнутые и противные» (На выступлении 1 мая).

«Каждый блокадник — он наш брат, он наш сестра».

«Есть и неэффективное управление. Есть расхлябленность».

«Не (пенсионеры) должны бегать за льготами, а льготы должны бегать за ними». (О создании службы социальных участковых)

Вот как он сам это комментировал:

«Бывают у меня определённые какие-то высказывания невпопад. Не потому что я плохо говорю, а просто мысли иногда опережают. Я считаю, что это не самая большая проблема. Главное — донести мысль, что необходимо сделать, как сделать».

Но не все высказывания Беглова можно назвать афористическими. Есть у него и просто интересные цитаты.

«Людям надо говорить правду. С людьми надо общаться искренне. Если ты говоришь им, что ты решишь эти вопросы, а на следующий день не решаешь, тогда ходить трудно. Не надо бояться людей. Надо решать их вопросы. Если решаешь их вопросы, тогда не страшно ходить. А если просто приходишь и выступаешь в качестве “Обещалкина” — тогда лучше не ходить. Могут побить».

«Мы должны быть хорошими садовниками и ухаживать за инвесторами и налогоплательщиками. Хороший садовник пожинает хорошие плоды».

«Никто не ожидал, что империя так легко распадётся. Старая система рухнула, новая не отстроилась. Деформации в обществе происходили на глазах, многие не выдерживали, впадали в депрессию, морально опускались. Люди не понимали, как жить, где зарабатывать деньги, чем кормить детей. Всем приходилось несладко... Город радикально изменился, его попросту изуродовали, никогда не видел Ленинград таким. Было горько и больно смотреть».

«На мой взгляд, едва ли не основной функцией главы города является роль коммуникатора между населением, местной элитой и федеральным центром. Глава субъекта должен сглаживать углы, которые порой существуют в этих взаимоотношениях. И конечно, выражать волю горожан, защищать их интересы».

«Отец научил никогда не одалживаться, чтобы не стать зависимым. Это самое страшное: теряешь право возражать, быть собой. Даже если очень нужны деньги, лучше потерпеть и заработать, но не ходить и не просить. Свободу потерять легко. Один раз оступишься, назад уже не вернёшься».