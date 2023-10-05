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Кто такой Александр Беглов и как он стал губернатором-мемом. Только важное и интересное

Александр Дмитриевич Беглов (родился 19 мая 1956 года) — российский государственный и политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга с 2018 года — сначала как врио, позже как избранный глава региона. До этого долгое время работал в администрации президента. Известен в том числе по многочисленным мемам со своим участием и публичными конфликтами с другими известными персонами — музыкантом Сергеем Шнуровым и главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Кто такой Александр Беглов и как он стал губернатором-мемом
© Секрет Фирмы

Ранние годы

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Александр родился 19 мая 1956 года в столице Азербайджанской ССР Баку. Его предки родом из деревни Огарёвы Выселки (ныне исчезнувшая) Сасовского района Рязанской области. Причём в одно время часть Бегловых уехала в Петербург, а другая осталась на Рязанщине — именно к этой ветви и относился будущий чиновник. В 1941 году родители Беглова с двумя детьми отдыхали в Азербайджане, как вдруг началась война. Отца отправили на фронт, а мать с детьми осталась в Баку. Туда Беглов-старший вернулся только в канун 1946 года. Позже семья решила не уезжать из Азербайджана. Александр был у пары восьмым ребёнком.

Вот что он вспоминал о детстве в Баку:

«Не чувствовал город чужим, наоборот, считал родным. И до сих пор ничего не изменилось. Там я появился на свет, окреп, возмужал. Рос во дворе, дружил с местными пацанами, не замечая разницы между национальностями. Между собой мы говорили на трёх языках, точнее на гремучей смеси армянского, азербайджанского и русского. Когда приходил домой, мать требовала: "Дома только на русском! На русском!"».

Александр также отмечал , что отец сыграл важную роль в его жизни, «помогал найти свою дорогу, учил думать и поступать правильно, воспитывал по-мужски» и подчёркивал, что уважение родителей нужно заслужить. А мать учила сына экономить и правильно распоряжаться деньгами.

После школы Александр отучился в ПТУ и строительном техникуме. Попал он в них случайно: после восьмого класса он хотел продолжить школьное образование, но из-за спортивных сборов пропустил сроки подачи заявления. После Беглов сам пришёл в военкомат и отправился проходить срочную службу в Вооружённых силах Советского союза, а именно в береговой службе Тихоокеанского флота на Камчатке. На гражданку вернулся в 1978 году, дослужившись до старшего сержанта и помощника командира взвода. Он подумывал остаться в армии (служить на Камчатке было выгодно), но всё же покинул флот.

Следующий этап жизни — вуз. Беглов отправился в Ленинград, где поступил в Инженерно-строительный институт (ныне Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет). Его он окончил в 1983 году по специальности «промышленное и гражданское строительство».

Вот что Беглов рассказывал об учёбе:

«В школе родители проверяли домашнее задание и держали все под контролем, а тут хочешь — записывай, а хочешь — не делай этого. Домашнюю работу никто не проверяет, просто сказка. Но через несколько месяцев наступает сессия, и ты понимаешь, что время, которое можно было посвятить изучению того или иного предмета, упущено. С этим я столкнулся ещё в техникуме, поэтому в университет пришёл уже опытным студентом и времени зря не терял».

Карьера строителя

Ещё во время учёбы в вузе Беглов начал строить карьеру в строительстве. В 1979–1985 годах он работал как на инженерно-технических, так и на руководящих позициях в городских строительных организациях, а затем более трёх лет, вплоть до 1989-го, трудился заведующим отделом строительства и промышленности стройматериалов исполкома Ленсовета.

«В то время проходил все ступеньки в строительстве, ни одной не пропустил. Начинал монтажником, был бригадиром-высотником, мастером, прорабом, начальником участка, главным инженером "Главленинградстроя", где занимался гражданским строительством, потом перешёл в "Главинжстрой"», — рассказывал он позже.

После Беглов увлёкся партийной карьерой: в 1989–1990 годах он работал заведующим сектором социально-экономического отдела Ленинградского обкома КПСС. После Александр Дмитриевич год трудился заместителем начальника главного управления капитального строительства уже знакомого исполкома Ленсовета. В 1991–1997 годах Беглов развивался в частном секторе, занимая должность главного инженера совместного германо-российского предприятия «Мелазель».

Считается, что как раз в те годы он познакомился с будущим президентом, а на тот момент ещё только руководителем комитета по внешнеполитическим связям петербургской мэрии Владимиром Путиным. Согласно другой теории, это произошло ещё в 1990 году, когда Беглов трудился в Ленсовете.

По некоторым данным, в 1990-х Беглов руководил строительством спецсооружений в самых разных странах и регионах России: от Казахстана и Киргизии до Алтайского и Красноярского края. Над крупными проектами он трудился и в родном Петербурге: например, участвовал в возведении очистных сооружений. В 1990-е Беглов и сам занимался предпринимательством. Его имя фигурировало в числе учредителей самых разных транспортных и строительно-ремонтных фирм, например «Стык» и «Росэкотех».

Затем несколько лет Беглов посвятил научной работе: в 1997–1999 годах работал старшим научным сотрудником кафедры теоретической механики и докторантом в альма-матер — Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете. К этому времени он уже стал кандидатом технических наук — в 1994 году Беглов защитил диссертацию на тему «Устойчивость железобетонных элементов из плоскости изгиба». А вскоре железобетонно закрепился во власти.

Карьера чиновника

В 1999 году Беглов возглавил территориальное управление Курортного административного района Санкт-Петербурга. Среди его достижений на этой позиции: реконструкция площади Свободы в Сестрорецке, нескольких памятников и других достопримечательностей.

Крупного повышения он добился через три года, когда стал вице-губернатором и руководителем канцелярии городской администрации. Уже в следующем, 2003 году глава Петербурга Владимир Яковлев отправился на работу в Москву — там его ждала позиция вице-премьера. Тогда Александр Беглов стал исполнять обязанности петербургского губернатора (незадолго до этого он вступил в «Единую Россию»). Но держаться за должность не стал, уйдя на другую работу всего через четыре месяца.

Победу на губернаторских выборах в итоге одержала Валентина Матвиенко — считается , что Беглов ей в этом помог.

«В 2003 году я не располагал достаточным опытом. Да, хорошо знал Петербург, его хозяйство, но работа на федеральном уровне — совсем иное. В то время Валентина Матвиенко обладала куда более мощным потенциалом, чтобы принести пользу городу», — так объяснял своё решение Беглов.

Оставив Петербург, Беглов перешёл на работу в администрацию президента России Владимира Путина . В октябре 2003 года его назначили первым заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Ильи Клебанова, а в уже в мае 2004-го Беглов стал помощником президента России и начальником контрольного управления администрации президента.

К обязанностям Беглова в то время относился контроль за исполнением федеральных законов, президентских указов и распоряжений. Переезд, как признавался Беглов, дался ему нелегко, но он с головой ушёл в работу. В 2008 году в России глава государства сменился — победу на выборах одержал Дмитрий Медведев. Это не помешало Беглову сохранить работу в администрации президента. С мая 2008-го по май 2012 года он трудился заместителем руководителя администрации президента (сначала Сергея Нарышкина, затем Сергея Иванова) и курировал канцелярию главы государства. Когда президентом России вновь стал Владимир Путин , Беглов пошёл на повышение.

Сначала его назначили полпредом в Центральном федеральном округе — эту должность чиновник занимал пять лет, с 2012-го по 2017 год. Позже его перевели на аналогичную позицию, но уже в Северо-Западном федеральном округе. К этому моменту Беглов уже получил степень доктора экономических наук. В 2003 году он окончил Северо-Западную академию госслужбы (ныне Северо-Западный институт управления РАНХиГС ), а в 2012-м защитил диссертацию на тему «Управление производством продукции АПК в казачьих сообществах как потенциал устойчивого социально-экономического развития регионов» в Московском государственном университете технологий и управления.

На позициях полпреда Беглов активно работал с руководителями регионов — и некоторые потом делились своими впечатлениями. Например, глава Псковской области Михаил Ведерников характеризовал Беглова как «опытного аппаратчика», «государственника» и человека с «колоссальной работоспособностью». Он также отмечал, что Беглов коммуникабельный, поддерживает со многими чиновниками и политиками хорошие отношения и заслужил доверие президента.

Александр Беглов — губернатор Санкт-Петербурга

В СЗФО Беглов отработал полпредом меньше года, как вдруг замаячила возможность стать главой региона. В октябре 2018 года президент Владимир Путин назначил чиновника временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга — бывший глава региона Георгий Полтавченко стал председателем совета директоров Объединённой судостроительной корпорации (ОСК). До выборов было чуть меньше года.

Почти сразу Беглов столкнулся с серьёзными проблемами: в Петербурге наступила аномально снежная зима, и горожане начали массово жаловаться на осадки и гололёд. После новогодних праздников по поручению Беглова главам района и другим чиновникам выдали лопаты с надписью «лопата Беглова» для уборки территории. Лопаты тут же стали городским мемом. Примерно в то же время другой кризис возник в Невском районе из-за неоднократного прорыва трубы с горячей водой, из-за которого без отопления остались жители почти 500 домов.

Беглов несколько раз приезжал на место работ, и трубу тоже назвали в его честь. Губернатор шутку не оценил. Несмотря на коммунальные проблемы, Беглов решил баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга. На выборах в сентябре 2019 года он одержал победу, набрав более 64% голосов. Регион Александру Беглову достался непростой: то и дело он борется с последствиями непогоды, коммунальными кризисами, мусорными коллапсами и другими неприятностями. Не все его решения находят поддержку жителей.

Неудачи и достижения

Беглов часто вообще часто сталкивался с критикой: Александра Беглова неоднократно публично критиковала глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, в Петербурге регистрируется большинство жалоб на выборах, а их результаты сложно назвать удовлетворительными. Другая головная боль губернатора — строительство петербургского метрополитена.

Открытие новых станций то и дело переносят, а при самом возведении постоянно возникают проблемы. Сам Беглов объяснял это юридическими и экономическими сложностями. Возмущение петербуржцев вызвала идея провести в городе реновацию — снести панельные дома и построить вместо них новое жильё. Подготовленный властями города документ раскритиковали как парламентская оппозиция, так и сами жители. В результате реновацию отложили . Но были у Беглова-губернатора и достижения.

Что ему приписывают СМИ и горожане: Продвижение проекта скоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой. Перевод полигона опасных отходов «Красный Бор» в федеральную собственность и его дальнейшая ликвидация. Активная работа по восстановлению Мариуполя — на эти цели идут деньги из городского бюджета.

Александр Беглов и казаки

В 2009 году президент Дмитрий Медведев назначил замглавы своей администрации Александра Беглова председателем Совета при президенте по делам казачества. На тот момент сообщество было разрозненно — не все понимали, кого вообще принято понимать под казаком и чем казаки должны заниматься. В дальнейшие годы в России появилась нормативная база для самоорганизации казаков и стратегия развития казачества. Помимо этого, в стране решили создать Казачью партию. Вступать в неё разрешили и рядовым россиянам, которым близки казачьи традиции и взгляды.

«Настала пора изменить отношение к казакам со стороны общества. Казаки — не пасынки нашего народа, не капризные и себялюбивые "озорники". Это активные граждане России, настоящие патриоты нашей страны», — говорил тогда Беглов.

В целом Беглов немало сделал для развития казачества на посту главы совета. При федеральных ведомствах, в каждом федеральном округе и при губернаторах появились комиссии по поддержке сообщества, также президент подписал указы о том, какие должны быть у реестровых казаков знамёна, символика, знаки отличия и форма.

Помимо этого, Беглов помог наладить взаимодействие казаков с синодальным комитетом РПЦ (православие и казачество исконно связаны друг с другом). А ещё сыграл не последнюю роль в создании Первого казачьего университета, где он регулярно проводил встречи со студентами.

Конфликты

С лидером «Ленинграда»

Сергеем Шнуровым Всё началось с клипа Сергея Шнурова на новую песню «Пока так», которую он опубликовал в середине января 2022 года, во время снегоуборочного и мусорного коллапса в Петербурге. В песне Шнуров выступил в оранжевом жилете дворника и рассказал о наболевших проблемах горожан на фоне переполненной помойки. Не забыл Шнуров упомянуть и петербургского губернатора.

Сам Беглов реагировать на клип не спешил — за него сделали это многочисленные петербургские чиновники, бюджетники и депутаты. Например, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский [говорил о «широкой атаке» на Петербург, а депутат городского заксобрания Дмитрий Панов предложил лишить Шнурова права называть себя петербуржцем.

Музыкант отреагировал ещё одним клипом — видео на песню «Покаянная». В ней он ответил тем, кто обвинял его в продажности, признался в любви к Беглову и согласился «взять на себя» вину за мусор и снег.

В этот раз губернатор ответил сам:

«Идёт полнейший саботаж... Что должен сделать губернатор и правительство? Сказать: ребята, всё, я пас? Не дождутся. Я пришел для того, чтобы отдать долги городу, и ко мне не прилипнут две вещи, самое главное — я не трус и я не беру "на лапу" <...> Я не боюсь проводить реформы, я их буду проводить, и я их доведу до конца. <...> Меня напугать невозможно — я восьмой ребёнок в семье и мой отец дошёл до Берлина. У нас 22 человека погибло, два Героя Советского Союза. Меня пугать бесполезно и шантажировать тоже бесполезно».

Выступление Беглова лишь вывело конфликт и дискуссию вокруг него на новый уровень. Шнуров вновь высмеял городские власти, но теперь в формате стихотворения в свойственной ему манере. В тот же день сам губернатор, не называя имени музыканта, раскритиковал в интервью исполнителей «матерных частушек» (как раз в стиле Шнурова).

«Не про каждого губернатора сочиняют песни. Ну, пишут песни, пусть и пишут, пусть и поют, это их дело. Каждый зарабатывает на жизнь, как он может. Но я хотел бы отметить, что в Санкт-Петербурге матерные частушки никогда не были доминирующим жанром. Пусть поют. Я отношусь с уважением к конструктивной критике. С уважением отношусь к талантам. Но для нашего города это неприемлемо, нужно всё-таки считаться с культурой нашего города», — отметил он.

Вскоре на улицах Петербурга заметили рабочих, убирающих снег. А Шнуров опубликовал ещё одно стихотворение со словами «Бэтмен должен удалиться».

С главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным

Конфликт начался в 2022 году. Сначала Пригожин обвинил Беглова в том, что чиновник якобы создает помехи для бизнеса. Это случилось после того, как связанным с предпринимателем структурам не удалось получить контракт на обустройство петербургской территории «Горская», несмотря на инвестиционное соглашение.

Затем Пригожин заявил, что обратился в прокуратуру с просьбой проверить, не создавал ли губернатор Беглов «организованное преступное сообщество с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников».

В пресс-службе главы региона тогда отметили, что эти действия создают «условия для недобросовестной конкуренции». Вскоре появилось ещё одно заявление Пригожина — в этой раз аж по статье о госизмене. Помимо этого, предприниматель и глава ЧВК «Вагнер» написал письмо к Госдуме , в котором заявил о провале транспортной и мусорной реформ в городе, плохой работе коммунальщиков и росте тарифов на ЖКУ и капитальный ремонт.

Сам Беглов выпады Пригожина никогда не комментировал. Только однажды он отметил, что работу петербургских властей критикуют некие «богатые и влиятельные люди, которые могут налом проплачивать определённые вещи». Кого он имел в виду, губернатор не уточнил.

Семья

Супруга Наталья Владимировна Беглова. Пара познакомилась в 1980-х годах в Ленинграде. До октября 2018 года Наталья была главой петербургского комитета по делам записи актов гражданского состояния.

Старшая дочь Юлия. По некоторым данным, работала юристом и нотариусом. Замужем за Павлом Беловым, экс-главой комитета по физической культуре и спорту Петербурга и заместителем гендиректора по общим вопросам «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

Младшая дочь Ольга. Доцент кафедры конституционного права СПбГУ. Замужем за предпринимателем Станиславом Кудряшовым.

Большинство источников утверждают, что дочерей у Беглова три. Но доподлинно известно только о Юлии и Ольге.

Награды и звания

  • Действительный государственный советник России I класса.
  • Заслуженный строитель России.
  • Орден «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.
  • Многочисленные ордена РПЦ , в том числе Святого благоверного князя Даниила Московского I степени и Святого благоверного великого князя Александра Невского II степени.

Цитаты

Беглова можно назвать своеобразным наследником Виктора Черномырдина, известного своими одиозными высказываниями, которые пошли в народ как «черномырдинки». Беглов тоже нередко удивляет публику речевыми оборотами. Вот несколько ярких примеров.

  • «Активнутые и противные» (На выступлении 1 мая).
  • «Каждый блокадник — он наш брат, он наш сестра».
  • «Есть и неэффективное управление. Есть расхлябленность».
  • «Не (пенсионеры) должны бегать за льготами, а льготы должны бегать за ними». (О создании службы социальных участковых)

Вот как он сам это комментировал:

«Бывают у меня определённые какие-то высказывания невпопад. Не потому что я плохо говорю, а просто мысли иногда опережают. Я считаю, что это не самая большая проблема. Главное — донести мысль, что необходимо сделать, как сделать».

Но не все высказывания Беглова можно назвать афористическими. Есть у него и просто интересные цитаты.

  • «Людям надо говорить правду. С людьми надо общаться искренне. Если ты говоришь им, что ты решишь эти вопросы, а на следующий день не решаешь, тогда ходить трудно. Не надо бояться людей. Надо решать их вопросы. Если решаешь их вопросы, тогда не страшно ходить. А если просто приходишь и выступаешь в качестве “Обещалкина” — тогда лучше не ходить. Могут побить».
  • «Мы должны быть хорошими садовниками и ухаживать за инвесторами и налогоплательщиками. Хороший садовник пожинает хорошие плоды».
  • «Никто не ожидал, что империя так легко распадётся. Старая система рухнула, новая не отстроилась. Деформации в обществе происходили на глазах, многие не выдерживали, впадали в депрессию, морально опускались. Люди не понимали, как жить, где зарабатывать деньги, чем кормить детей. Всем приходилось несладко... Город радикально изменился, его попросту изуродовали, никогда не видел Ленинград таким. Было горько и больно смотреть».
  • «На мой взгляд, едва ли не основной функцией главы города является роль коммуникатора между населением, местной элитой и федеральным центром. Глава субъекта должен сглаживать углы, которые порой существуют в этих взаимоотношениях. И конечно, выражать волю горожан, защищать их интересы».
  • «Отец научил никогда не одалживаться, чтобы не стать зависимым. Это самое страшное: теряешь право возражать, быть собой. Даже если очень нужны деньги, лучше потерпеть и заработать, но не ходить и не просить. Свободу потерять легко. Один раз оступишься, назад уже не вернёшься».

«Прежде всего — не испачкать имя. Ты положил здоровье, силы, время на то, чтобы у окружающих сложилось определённое мнение о тебе. А потом может произойти событие, которое перечеркнёт всё, на что потратил жизнь. Не хочу, чтобы так случилось. Мне кажется, моя личная точка невозврата пройдена, теперь надо лететь лишь вперёд. Главное — не совершить фатальных ошибок. Времени, чтобы их исправить, уже не будет».

Люди, ПРЕДОК, Даниил Московский, Павел Белов, Михаил Ведерников, Илья Клебанов, Евгений Пригожин, Дмитрий Панов, Владимир Яковлев, Михаил Пиотровский, Виктор Черномырдин, Александр Беглов, Валентина Матвиенко, Александр Невский, Сергей Иванов, Элла Памфилова, Сергей Нарышкин, Георгий Полтавченко, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, ЦИК России, Администрация Президента РФ, Правительство Санкт-Петербурга, Объединенная судостроительная корпорация, КПСС, РАНХиГС, РПЦ, Эрмитаж, Газпром, МГУ, Единая Россия, Госдума
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