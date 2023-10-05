Кто такой Стив Джобс и как его жизнь и несносный характер стали легендой. Только главное и интересное -

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Визионер, манипулятор и человек, впаривший миру айфон

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Стивен Пол Джобс (24 февраля 1955 — 5 октября 2011) — один из основателей корпорации Apple, CEO компании Apple и Pixar, американский предприниматель и изобретатель. Стив Джобс был также талантливым оратором, гением маркетинга и промышленного дизайна. Он доказал, что лучший способ предсказать будущее человечества — это создать его. И популяризировал дорогие гаджеты под лозунгом изменения мира.

Джобс стал легендой ещё при жизни. Он не окончил колледж и не получил системного образования в области менеджмента. Но это не помешало ему перевернуть индустрию компьютеров и смартфонов. Всё потому, что Джобс был настоящим визионером — стратегом с сильными лидерскими качествами, который способен предчувствовать развитие определённых тенденций и изменений на рынке.

Биография Стива Джобса

Стив Джобс родился 24 февраля 1955 года. Его родители были разных национальностей: отец — сириец Абдулфатта Джандали, ассистент преподавателя в университете Висконсина, мать — американка немецкого происхождения Джоан Шибле, студентка в том же вузе. Они не состояли в браке, и их отношения, а тем более ребёнок, вызвали сильное противодействие со стороны родителей девушки.

Джоан была вынуждена тайно родить в калифорнийской клинике, а затем отдать ребёнка на усыновление. У неё было одно условие для будущих родителей малыша. Для Джоан было очень важно, чтобы в будущем её сын получил высшее образование. Пол и Клара Джобс, которые не могли иметь своих детей, дали письменное обязательство оплатить обучение приёмного ребёнка в колледже.

Для того чтобы выполнить поставленное условие, приёмные родители должны были много работать и годами откладывать каждый цент. Увы, исполнить обещание помешал сам Стив, когда вырос — но об этом ниже.

Со своей биологической матерью он встретился только в 31 год. И эта встреча не слишком его впечатлила.

Детство

Мальчик знал о своём происхождении, но всегда считал приёмных родителей своими «на все 100%». Пол Джобс по профессии был автомехаником. Он ремонтировал и продавал старые машины. В гараже, где у него была мастерская, стены были увешаны фотографиями его любимых автомобилей. Стив вспоминал, что отец обращал его внимание на дизайн машин — на их контуры и отделку салона.

Хотя Стиву была неинтересна возня под капотом, его привлекала электроника, которая была в машинах. Отец брал его в поездки за запчастями, но больше всего в них мальчика впечатляло то, как умело Пол торговался.

У него так здорово это выходило потому, что он лучше продавца знал, сколько должна стоить та или иная деталь. Джобс-старший брал автомобильную рухлядь, чинил, а затем продавал. Так он заработал приёмному сыну на учёбу в колледже.

Образование

В школе независимый характер и живой ум Джобса прошли нешуточное испытание. Школьный формализм и скука едва не отбили ему охоту к учёбе. Стиву было так скучно, что он постоянно разыгрывал учителей и одноклассников. Его несколько раз чуть не исключали.

Когда он был в четвёртом классе, одна учительница, миссис Хилл, смогла найти к мальчику подход. Джобс утверждал, что она стала его добрым гением, когда однажды после школы протянула ему сборник задач по математике и велела решить все до единой. За это миссис Хилл пообещала дать Стиву огромный леденец и ещё пять долларов. Через 2 дня он отдал ей тетрадь с заданиями, а спустя несколько месяцев не нужны были даже сладости. Стив вернул себе желание учиться.

Миссис Хилл дарила ему наборы «сделай сам», где, например, можно было отшлифовать линзу и сделать фотоаппарат. А к концу четвёртого класса она устроила Джобсу экзамен, который он сдал с результатом десятиклассника. Тогда директор школы предложил Стиву пойти после четвёртого сразу в седьмой класс, но родители Стива решили, что будет лучше, если он пойдёт в шестой.

Средняя школа, в которую теперь ходил Джобс, была в другом районе. Это был неблагополучный криминогенный Криттенде. Драки в этой школе были каждый день. Хулиганы не давали Стиву проходу, и в седьмом классе он потребовал, чтоб его перевели в другую школу.

Приёмные родители не могли ни в чём отказать Стиву, и в 1967 году, когда ему было двенадцать лет, купили дом в нескольких километрах южнее. Новый дом был в одном из самых спокойных и лучших районов в Кремниевой долине. В девятом классе Стив пошёл в старшую школу Хоумстед-Хай.

В старших классах Джобс посещал занятия по электронике, которые вёл Джон Макколлум, бывший лётчик военно морской авиации. Его курс был легендой в Силиконовой долине. Стив ходил к нему всего год, хотя курс был рассчитан на три. На этих занятиях Джобс познакомился и подружился со Стивеном Возняком, техническим гением, школьной легендой. Воз, как его называли, был на пять лет старше Стива и уже учился в университете. С Джобсом они сошлись на почве любви к компьютерам.

В 1972 году Стив окончил школу, но не хотел ни о чём слышать, кроме Рид-колледжа. Это был частный гуманитарный университет в Портленде, штат Орегон, один из самых дорогих в Америке. Другие варианты он не рассматривал.

Стива сразу приняли в Рид. Но вскоре Джобс стал жаловаться Возняку, что его заставляют ходить на занятия. И после первого семестра, в 1973 году, он бросил колледж, потому что считал, что есть вещи поважней. Джобс не хотел тратить родительские деньги на обучение и посещать лекции, которые его не интересовали. Однако декан сделал исключение, и после того, как Джобс отчислился, разрешил ему приходить на лекции просто так.

Теперь Джобс мог ходить только на те занятия, которые его по настоящему интересовали. На еду он зарабатывал, сдавая банки и бутылки из-под газировки. И ходил в центр дзен буддизма за бесплатными обедами.

Из занятий Стив особенно полюбил каллиграфию. Этот курс очаровал Джобса тем, что был «с историческими экскурсами и необходимой долей творчества, не поддающейся логическому анализу». Если бы не каллиграфия, любил говорить Джобс, у Mac просто не было бы столько шрифтов, пропорционального кернинга и интерлиньяжа. А раз Windows был скопирован с Mac, то этого не было бы ни у одного персонального компьютера.

Стив Джобс и духовные практики

Молодость будущего основателя огромной корпорации попала на расцвет движения хиппи. Длинные волосы, жидкая бородка, пристрастие к запрещённым веществам, увлечение дзен-буддизмом — всё это было такой же частью юного Джобса, как и любовь к компьютерам. Даже колледж Рид в Портленде он выбрал именно за его знаменитую хипповскую атмосферу. Джобс запоем читал книги о духовности и просветлении. Особенно сильно, по его словам, на него повлияла книга «Будь здесь и сейчас» Баба Рам Дасса, посвящённая медитации и расширению сознания.

В 1973 году он познакомился с Робертом Фридландом (будущим миллиардером, финансистом и горнопромышленником, основателем Ivanhoe Mines), который был на четыре года его старше. Свободный от предрассудков и уверенный в себе Роберт очаровал Стива, который перенял некоторые его харизматические черты и взгляды. «Он помог мне перейти на новый уровень духовного развития», — говорил впоследствии Джобс.

Фридман сильно повлиял на становление Стива Джобса. Духовное развитие включало в себя некоторые откровенно манипулятивные вещи, которые Джобс затем щедро применял в общении с друзьями и партнёрами. Но были и более традиционные для того времени увлечения, которые разделяли его друзья. Среди них кришнаитство, вегетарианство, фрукторианство, голодание и непрестанные поиски просветления. Перейдя на рацион из одних фруктов, Джобс решил, что вполне очистился и может мыться всего раз в неделю.

В ту пору Фридланд работал управляющим в яблоневом саду, который превратил в коммуну под названием «Единая ферма». Там Джобс и другие искатели истины часто проводили выходные. По воспоминаниям Джобса, Роберт всегда изображал себя духовным человеком, но «из харизматичного лидера вскоре превратился в обыкновенного мошенника», который коммерциализировал труд последователей его коммуны и зарабатывал на том, что они делали бесплатно.

Начало карьеры Джобса

Имена Стива Джобса и Стива Возняка так часто звучат вместе, что многим кажется, будто сооснователи Apple всю жизнь были закадычными друзьями. Джобс действительно очень уважал инженерный гений Воза, но не стеснялся эксплуатировать товарища. Свой первый настоящий бизнес-проект Стив Джобс провернул вместе со Стивом Возняком ещё в школе.

Синие коробочки

В 1971 году стало известно о движении телефонных фриков, которые узнали, как бесплатно звонить по всему миру. Они взламывали телефонные сети и коды с помощью звуковой имитации «супервизорского» тонального сигнала определённой частоты.

Один из этих телефонных «зайцев» был известен под псевдонимом Капитан Кранч. Он имитировал тональный сигнал, используя подарочную свистульку, которую производитель хлопьев для завтраков вкладывал в коробки, и самодельное устройство под названием Blue Box («синяя коробочка»). Оно позволяло звонившему имитировать набор номера с помощью всё тех же тональных сигналов и управлять процессом установления соединений на междугородних и международных линиях.

Возняк и Джобс тоже решили сделать такую «коробочку», просто чтобы изучить её работу. Возняк собрал свой прибор и с помощью цифровых технологий стал воспроизводить с необходимой точностью нужные частоты. Сначала друзья просто азартно звонили по всему свету, но потом Джобс увидел в проекте коммерческий потенциал.

Готовые «коробочки» они продавали по $150 за штуку при себестоимости $80 ($40, когда перешли к массовому изготовлению). Приятели успели сбыть около сотни коробок и хорошо заработать, но их бизнес заинтересовал откровенно криминальных элементов, а с ними и полицию.

С оборудованием для «телефонных фриков» Джобс и Возняк решили завязать, но эта история вывела формулу всего их будущего сотрудничества: один изобретает, а другой придумывает, как вывести продукт на рынок и прийти к успеху.

Позже Джобс говорил, что без этих коробочек не было бы и Apple. И ему, и Возу нужно было научиться работать вместе, поверить в себя и сделать что-то стоящее. Ведь эта крохотная монтажная плата «синей коробочки» позволяла контролировать инфраструктуру, стоившую миллиарды долларов.

Работа в Atari

Просидев в Риде в общей сложности полтора года, в феврале 1974 года Джобс приехал назад к родителям в Калифорнию и стал искать работу. В своём резюме он рассказал о своём опыте работы с «компьютерами и калькуляторами», а также о своих способностях в области электронных технологий и цифрового проектирования.

Его поиски были недолгими. Увидев вакансию фирмы Atari, производившей видеоигры, Джобс в тот же день пришёл в их приёмную и заявил, что не уйдёт, пока его не возьмут. Основатель компании Нолан Бушнелл стал для Джобса очередным примером для подражания. Сила обаяния Бушнелла была так велика, что он без труда подчинял себе других: очаровывал, уговаривал, приукрашивал факты, а когда нужно, мог и припугнуть. Всему этому впоследствии научился Джобс.

Эл Элкорн, главный инженер Atari, сразу разглядел потенциал в Стиве, который выглядел тогда типичным вонючим хиппи. Так Джобс получил должность техника за пять долларов в час. Работа нужна была ему только для того, чтобы накопить денег на поездку в Индию, в центр духовных практик.

Стив даже смог убедить Элкорна оплатить ему часть расходов на эту поездку. Atari производила детали для игровых автоматов Америки и Европы. И тут была проблема: в Америке частота смены кадров была 60 в секунду против 50 европейских. Элкорн с Джобсом решили, что Стив поедет в Европу, исправит эту проблему, а компания оплатит ему дорогу. Перелёт из Европы в Индию выходил дешевле, и Джобс согласился.

Джобс приехал из Индии в начале 1975 года — исхудавшим, коричневым от загара и в кришнаитских одеждах. В Atari он не задержался. Но опыт работы в этой компании помог Джобсу выработать свой подход к бизнесу и к стильному простому дизайну. Он перенял и некоторые черты босса Atari: любовь к преувеличениям и стремление играть по своим правилам.

В 2021 году этот листок заявления о приёме на работу с несколькими строками, написанными синей ручкой, продали на аукционе за рекордные $343 000.

Бизнес Стива Джобса

Стив Джобс основал одну из самых дорогих компаний в мире — Apple Computer (сейчас Apple Inc.) и раскрутил одну из самых успешных анимационных студий — Pixar (сейчас принадлежит Disney). В конце 90-х, будучи во главе Apple, он смог возродить компанию после нескольких лет упадка и сделать её продукцию символом и мечтой целого поколения.

Apple: начало

В 1975 году Стив и Воз начали посещать собрания группы энтузиастов, которые называли себя «Клубом самодельных компьютеров». Это было место, куда единомышленники — гики и любители электроники — приходили для обмена идеями. Одна из этих встреч вдохновила Воза собрать свой собственный компьютер. В какой-то момент его осенило, как сделать так, чтобы клавиатура, экран, компьютер — всё было в комплексе. В тот же вечер Возняк набросал на бумаге эскиз будущего Apple I.

Стив Джобс был уверен, что будущее за производством компьютеров собственной конструкции. Большинство людей всё равно не найдёт времени на сборку. Почему бы не сделать бизнес из печатных плат на продажу? Хотя Возняк не верил, что кто то купит его монтажные платы, он обещал не раздавать копии своих чертежей.

Однако Джобс знал, как убедить друга. Он сказал Возу, что это будет увлекательное приключение: «Даже если прогорим, у нас будет своя компания. Пусть раз в жизни, но мы хотя бы узнаем, что это такое». Это заинтересовало Возняка намного больше, чем перспективы разбогатеть. Если два лучших друга организуют своё дело, почему бы не попробовать?

Только им нужно было придумать название. Они перебирали варианты, пока Джобс не предложил Apple Computer. Стив накануне как раз был на яблочной ферме. Он подумал, что это звучит забавно: слово apple смягчало серьёзное computer и заставляло подумать: что между ними общего? К тому же это название ставило их компанию в телефонном справочнике выше Atari.

Стив Джобс зарегистрировал Apple Computer 1 апреля 1976 года. Apple I они собрали в 1976 году в гараже у родителей Джобса. Свой первый компьютер друзья продавали с уже собранной материнской платой, клавиатурой и деревянным футляром.

Летом 1976 года Возняк собрал Apple II. Джобс считал, что эта модель выведет их компанию на новый уровень. Но сначала друзьям нужно было найти инвестора.

Поискам мешало отношение Стива к гигиене и его привычка закидывать ноги на стол. Он по прежнему верил, что вегетарианцу незачем часто принимать душ и использовать дезодорант. На деловые встречи Стив приходил в сандалиях, не скрывавших его грязных ног. Иногда, чтобы «снять напряжение», Джобс споласкивал ноги в унитазе, но легче его коллегам от этого не было.

В 1977 году Джобс и Возняк показали Apple II Нойсу, одному из основателей Intel и первопроходцу в области интегральных микросхем, и другим представителям правления Intel. Apple наконец получила свою первую крупную инвестицию от бывшего инженера и менеджера по маркетингу продуктов Intel.

Стива Джобса очень задевало то, что большинство считало успех Apple II целиком заслугой Возняка. Ведь это Джобс придумал, как грамотно подать изобретения друга и извлечь из этого прибыль. Это подстёгивало его сделать что-то, что он бы по праву мог считать своим.

Сперва Стив Джобс решил, что Apple III впишет его имя в историю. Джобс лично рассчитал размер и форму корпуса и не позволил ничего менять, даже когда инженеры добавили к монтажным платам новые компоненты. Платы отказывали, выпуск этого компьютера стал провалом.

Но доходы от Apple II держали компанию на плаву, и в 1980 году Apple Computer Inc. стала открытым акционерным обществом. Своё 25-летие Стив Джобс встретил миллионером с состоянием в $256 млн. В феврале 1982 года журнал Time выпустил серию статей о молодых бизнесменах — на обложке не сводил с читателя своего гипнотического взгляда Стив Джобс.

Джобс убедил всех, что графический интерфейс — это завтрашний день компьютерного рынка и надо делать ставку именно на него. Таким компьютером он видел проект Lisa. Джобс часто повторял: «Наша Lisa перетряхнёт вселенную». Но без Возняка, который работал над Apple II, вышел самый обычный компьютер, к тому же не самый качественный.

Тогда Джобс переключил внимание на Macintosh. Для работы над ним он выдёргивал лучших программистов из других проектов Apple, откровенно «забивая» на корпоративную этику. Стив проявил такой деспотизм, грубость и упрямство, что в команде даже учредили шутливую премию тому сотруднику, который сможет дать начальнику отпор.

В итоге Macintosh, с которым Стив связал большие надежды и развивал в ущерб другим продуктам Apple, в 1984 году вышел и тоже не взлетел. Отчасти из-за маркетинговых просчётов, отчасти потому, что потребители просто не поняли, зачем им эта красивая и дорогая игрушка. «Графическую революцию» Стива Джобса просто не поддержали.

К 1985 году Стив Джобс уже конфликтовал со всеми в Apple. Постоянные ссоры Джобса с коллегами очень огорчали Возняка, который хотел, чтобы компания была как одна семья, где всем хорошо и все друг другу помогают. Джобс же считал, что Возняк просто не хочет взрослеть.

Совет директоров и CEO Apple Джон Скалли, которого Джобс ранее сам переманил из PepsiCo, решили, что им больше не нужны услуги чудаковатого фаундера, который проваливает один проект за другим и провоцирует конфликты между подразделениями. Сначала они лишили Джобса полномочий, а спустя 5 месяцев он сам покинул компанию.

Покупка Pixar и работа в NeXT Computer

Осенью 1985 года, когда Стив вылетел из Apple и запускал компанию NeXT, он положил глаз на Lucasfilm Graphics Group. Инженеры-асы этой команды делали спецэффекты для многих нашумевших фильмов, и Стив увидел в этом большой коммерческий потенциал. В 1986 году он купил основанный Джорджем Лукасом Pixar, заплатив $5 млн наличными, и пообещал вложить в компанию ещё пять.

В NeXT Computer Джобс снова попробовал сделать быстрый, простой в работе и при этом очень красивый компьютер. Но футуристичный NeXT, как и Macintosh, стоил очень дорого, аудитория была слишком узкой, популярными они не стали.

Другим экспериментом Джобса стала попытка сделать NeXT так называемой открытой корпорацией (его собственный термин). Он решил установить зарплаты сотрудникам в зависимости от их категорий и сделать информацию об этом доступной каждому. По мнению Джобса, так выглядела социальная справедливость в действии.

Но вскоре Стив стал делать исключения из «зарплатного социализма». Тот список с зарплатами каждого сотрудника стал регулярно «теряться». Сам Джобс подрывал им же провозглашённые принципы гармонии, мира и равенства. Он оскорблял и унижал, даже без особого умысла. Пресловутое «равенство» было в том, что Стив в равной степени орал на всех: инженеров, своих замов, секретарей и ассистентов.

Возвращение в Apple

У Apple тем временем дела шли из рук вон плохо. Было очевидно, что компания идёт к банкротству. В 1995 году друг Джобса, миллиардер Ларри Эллисон высказал «недружественное предложение» — выкупить Apple, которая тогда стоила всего $5 млрд.

Но у Джобса был свой план: он хотел, чтобы Apple купила NeXT. Тогда, попав в совет директоров, он мог просто подождать, пока правление компании не поймёт, что Джобс лучше всех подходит для роли СЕО. Так и произошло.

В 1997 году Apple заплатила $426 млн за софтверное подразделение NeXT. Джобс получил должность генерального директора и акции компании на $1,5 млн.

После 12-летнего перерыва придя к управлению Apple, Стив Джобс навёл порядок в каталоге товаров. Он нарисовал простую таблицу в две строчки и два столбца. Строки он озаглавил «Бытовая техника» и «Спецтехника», а столбцы — «Стационарные» и «Портативные». Таким образом он сократил товарный ряд Apple с 16 компьютеров до одного. Стив считал, что будет достаточно выпустить четыре наименования, по одному типу для каждой клетки таблицы.

В основу новой операционной системы и новой версии компьютера его мечты легли разработки NeXT. На этот раз всё вышло как надо. В 1998 году моноблок iMac за $1224 стал самым продаваемым персональным компьютером в Америке. Всего через полгода после старта продаж компания вновь стала прибыльной. После мир ещё не раз (на самом деле практически каждый год) сходил с ума от новых устройств Apple: MacBook, iPod, iPhone, iPad и других.

9 января 2007 года Стив Джобс впервые представил публике iPhone. По словам Джобса, этот гаджет стал миксом из плеера iPod, телефона и интернет-коммуникатора. Осенью того же года вышел первый iPod Touch.

Джобс мечтал о собственной универсальной операционной системе для всех продуктов. В этом он хотел догнать Android и непременно пойти на шаг дальше (персональный помощник Siri и т. п.). Поэтому изначально iPhone был сделан без доступа для приложений не из Apple. Но уже через год Джобс уступил и разрешил сторонним разработчикам писать программы для iPhone. Продажи смартфона сразу взлетели.

Дальше были идеи сделать беспилотный автомобиль и другие устройства, которые так и не воплотились в жизнь.

К 2011 году Стив Джобс владел акциями Apple на общую сумму примерно $2,1 млрд. И акциями Disney на сумму $4,4 млрд, после того как кинокомпания приобрела у него анимационную студию Pixar. На момент смерти Стива Джобса Apple оценивали в $350 млрд.

Личная жизнь Стива Джобса

Впервые Джобс влюбился ещё в школе. Крис-Энн Бреннан была девушкой хиппи и его ровесницей, но училась в Хоумстеде на курс младше. Стив описывает её как эфемерное создание со светло каштановыми волосами, зелёными глазами и высокими скулами. Летом 1972 года они переехали в хижину в горах.

В 1978 году у них родилась дочь — Лиза Бреннан-Джобс, но Стив, которому на тот момент было 23 года, наотрез отказался признавать ребёнка. Не убедил его даже тест на отцовство, показавший, что с вероятностью 94% Лиза — его дочь. Для того чтобы получить минимальные алименты в $500, Крис-Энн должна была идти в суд. Хотя с годами Джобс стал мягче и даже начал общаться с дочерью, заботливым отцом он не стал.

В 1989 году Стив встретил свою будущую жену Лорен Пауэлл, выпускницу Стэнфорда и престижной Уортонской школы бизнеса.

Сначала у пары появился сын Рид, затем дочери — Эрин и Ив. Стив больше проводил время с сыном, который был внешне очень похож на него. Но от Джобса можно было услышать, что Ив, его младшая дочь, когда-нибудь возглавит Apple, если не станет президентом США.

Стив Джобс был довольно закрыт и не пускал в свой дом прессу. Но известно, что он запрещал своим детям использовать устройства, которые сам создавал и продавал.

Robert Holmgren /ZUMAPRESS.com

Скандалы вокруг Стива Джобса

Первая и весьма откровенная биография Стива Джобса была написана журналистом Уолтером Айзексоном и опубликована через несколько недель после смерти Джобса. Для книги Айзексон использовал порядка сорока интервью с ним. В зависимости от отношения читателя Джобс предстаёт либо человеком целеустремлённым и ориентированным на успех, либо законченным подонком.

Обманутый друг

Хотя Возняк говорил, что никто и никогда не видел их ссоры, все 12 лет после основания Apple коллеги наблюдали конфликты между Джобсом и его главным инженером.

«Стив в глубине души считал меня слабаком», — предполагал Возняк, который в 1980 году, незадолго до IPO Apple, захотел отблагодарить сотрудников компании и продал им по 2000 акций по цене $5 за штуку (в общей сумме на $1 млн). Джобс, по его мнению, счёл это проявлением слабости и попыткой «слить компанию по частям» и «устроить распродажу».

Но ярче всего отношение Джобса к другу продемонстрировал один случай. В 1975 году, когда Atari пыталась оптимизировать один свой продукт. Джобсу пообещали премию за успешно выполненное задание. Стив понял, что сам не справится, и решил подтащить Воза.

Джобс обещал другу разделить деньги пополам и заявил, что на задание отвели всего четыре дня. Обычно такие задачи требуют нескольких месяцев, но Джобс убедил Возняка, что тот успеет. И Воз действительно блестяще выполнил задачу в отведённый срок.

Несколько лет спустя Воз узнал, что сроки Джобс выдумал, более того, Джобс передал Возняку чек на $350, заявив, что за работу заплатили всего $700, хотя премия составила $5000.

Нежеланная дочь

В 2018 году Лиза Бреннан-Джобс написала книгу об отце. В ней она рассказала, что Стив частенько унижал её и Крис-Энн, следуя каким-то своим представлениям о правильном.

Например, когда Apple выпустила компьютер Lisa, все были убеждены, что он назвал его в честь дочери. Однако Джобс заявил девочке, что это просто совпадение. В книге Лиза пишет, что отец сказал так, чтоб дать понять — всю жизнь просидеть у него на шее не выйдет. Другой случай был, когда Крис-Энн увидела красивый дом и попросила Стива, к тому моменту уже мультимиллионера, купить его для них с дочкой. Он действительно купил дом, но для себя.

Лиза вспоминает, что Стив Джобс покупал новый Porsche из-за малейшей царапины на старом. На вопрос, может ли она забрать ненужную машину, отец отвечал: «Ты не получишь ничего. Понимаешь? От меня ты ничего не получишь».

Дочь Джобса честно пишет, что она и её мама Крис-Энн Бреннан, очевидно, «не соответствовали истории величия и невероятного достоинства, которую он хотел для себя». Тем не менее Лиза настаивает, что в её детстве были и моменты радости, разделённые с отцом, а ужасные на первый взгляд эпизоды — это своеобразная забота.

Болезнь и смерть Джобса

В октябре 2003 года у Стива Джобса был диагностирован рак поджелудочной железы. Стало понятно, что Джобс сохранил кое-что из практик и подходов своей бурной хиппарской юности. Он не доверял современной медицине и не давал согласие на операцию по удалению злокачественной опухоли. Миллиардер, всю жизнь двигавший технологии вперёд, активно «лечился» травами, соблюдал диету и беседовал с медиумами.

В 2004 году Джобс всё же лёг под скальпель, но время было упущено. Стив Джобс начал курс химиотерапии, но он чувствовал себя всё хуже. По словам Тима Кука, отвечавшего тогда за продажи Apple, весь 2008 год Стив «медленно таял». Вплоть до 2009 года Джобс продолжал активно работать. Он оставил пост гендиректора Apple, только когда о его нездоровом внешнем виде стали говорить больше, чем о презентуемой им продукции.

Тим Кук вспоминал, что он и Кэти Коттон, директор Apple по связям с общественностью, впервые узнали о необходимости пересадки печени Джобсу в январе 2009 года. У Стива была редкая группа крови, это уменьшало и число возможных доноров.

Тим Кук, у которого тоже была редкая группа крови, решил стать этим живым донором. Но хотя Стив Джобс был уже фактически при смерти, он не хотел и слышать предложение друга. 24 августа 2011 года он официально передал все дела Тиму Куку. А 5 октября 2011 года Стив Джобс умер около трёх часов дня в своём доме в Калифорнии. На момент смерти ему было 56 лет.

Следующие две недели сайт Apple показывал вместо привычного контента простую страницу с именем и годами жизни основателя рядом с его чёрно-белым портретом. Воспоминания и соболезнования, пришедшие в эти недели, теперь собраны на мемориальной странице Стива Джобса — гения, эксцентрика, харизматика, тирана и провидца, изменившего мир, как он мечтал с юности.

Спустя одиннадцать лет после его смерти Белый дом почтил память предпринимателя следующими словами: «Дальновидность, воображение и креативность Стива Джобса привели к изобретениям, которые изменили и продолжают изменять способ общения в мире, а также трансформируют компьютерную, музыкальную, киноиндустрию и беспроводную индустрию».

kremlin.ru, CC BY 4.0

Оценки и критика Стива Джобса

Стив Джобс был типичным контрол-фриком: он обожал всё контролировать и не признавал ничьих авторитетов.

Взгляд в глаза — жест, типичный для Стива Джобса, который позволял ему практически гипнотизировать людей. Коллеги вспоминают его как авторитарного босса-перфекциониста, категоричного в суждениях, резкого в своей искренности и любящего выводить других из себя.

В документальном фильме Алекса Гибни, который вышел в 2015 году, Стива Джобса впервые показали не гением, а обычным человеком. Консультантом выступил Стив Возняк. Из фильма следует, что Джобс был тем ещё тираном: он парковал свой незарегистрированный «Мерседес» на местах для инвалидов. Он бросал коллег, которые перестали быть полезными для него, а полезных доводил до слёз.

В 2020 году Возняк рассказал в интервью, что характер друга сильно изменили первые большие деньги. Получив первую крупную инвестицию, Стив Джобс больше не хотел шутить и говорить о забавных штуках. Теперь его интересовали только деловые костюмы на обложках журналов, разговоры о бизнесе и о том, как правильно вести переговоры.

Свой резкий управленческий стиль Джобс сохранял всю жизнь. В СМИ его нарекли «одним из ведущих эгоманьяков Кремниевой долины». Простой пример: в 2004 году Джобс одобрил новый дизайн мини-магазина Apple Store со стенами из нержавеющей стали и абсолютно белыми потолком и полом. На бумаге выглядело стильно, но в реальности стены быстро покрылись отпечатками, а пол — следами от подошв. После открытия магазина Джобс заставил всех дизайнеров целую ночь драить этот пол.

Манипулятивные практики Джобса

Биограф предпринимателя Уолтер Айзексон приводит примеры и принципы манипуляций, которые использовал Джобс, чтобы получить желаемое. Среди них:

самопрезентация и обаяние — он умел продавать свои идеи и делал это с большой страстью, очаровывая аудиторию;

безжалостная честность — с её помощью бизнесмен нажил множество врагов, но и множество преданных поклонников;

лесть — он с лёгкостью льстил людям, которых ненавидел;

присваивать чужое — если чья-то позиция всё-таки оказывалась лучше, чем его, он не признавал это, а просто выдавал за свою собственную;

быстрые решения — они помогали идти вперёд, а если и оказывались неверными, Джобс считал, что всё, кроме явных проблем, можно поправить позже;

использовать влияние — бизнесмен знал себе цену и не стеснялся давить авторитетом, когда хотел добиться своего;

перфекционизм — Джобс от всех требовал совершенства и ненавидел компромиссы, считая «удовлетворительное» качество «морально ужасающим».

Эти уловки сделали Джобса поистине невыносимым человеком. Но его увлечённость и требовательность позволили Apple создавать выдающиеся и культовые продукты.

Принципы Стива Джобса

Отбраковка ненужных вариантов. Стив Джобс считал этот принцип своей главной обязанностью как стратега Apple.

Стремление к совершенству. Работая над дизайном продукции Apple, Джобс вникал во всё до мельчайших деталей. Он был настолько зациклен на внешнем совершенстве продуктов своей компании, что это напоминало манию.

Дзен-буддизм в основе эстетики. Увлёкшись с юности этим учением, Джобс превратил в образчик минималистичного дизайна даже самого себя.

Формировать спрос. Стив Джобс сказал одному из своих биографов так: «Некоторые люди призывают дать клиенту то, что он хочет. Но это не мой метод. Наше дело — понять, чего захочет потребитель, ещё до того, как он это захотел».

Задавать тренды. Джобс следовал принципу Алана Кэйя: «Лучший способ спрогнозировать будущее — изобрести его». Он позиционировал Apple и её продукцию как самое передовое для IT-индустрии, то, что задаёт тренды в инновациях и стиле на много лет вперёд.

Ни к чему улучшать совершенство. Этот принцип был частью его публичного образа и философии. По замыслу Джобса, покупатели должны видеть в его компьютерах и других гаджетах готовый продукт, который не нужно улучшать. Поэтому устройства Apple нарочно делали несовместимыми с другими и сложными в разборке.

Факты о Стиве Джобсе