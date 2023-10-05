Последняя дуэль Пушкина: как на самом деле «смухлевал» Дантес

Историки, изучая детали дуэли между Жоржем Дантесом и Александром Пушкиным, обнаружили несколько странных фактов, которые противоречат дуэльному кодексу и, возможно, привели к трагическому исходу.

Как шла подготовка к поединку

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Поэт Василий Жуковский, друг Пушкина, который выступал посредником между поэтом и бароном Геккерном (но оставался на стороне Натальи Пушкиной), в своих воспоминаниях упоминал, что пытался предотвратить дуэль и просил Пушкина отказаться от поединка, но тот отказывался от этой идеи. Позже Жуковский рассказывал старшему сыну Пушкина, Александру, о нечестности Дантеса и о том, что он не соблюдал правила дуэли, которая произошла 27 января 1837 года на Черной речке, около Санкт-Петербурга.

За два дня до дуэли Александр Пушкин написал письмо барону Геккерну, в котором требовал оставить Наталью Пушкину в покое. Геккерн немедленно вызвал поэта на поединок в ответ. Кроме того, по мнению пушкиниста Владимира Орлова, пара Геккерн-Дантес сделала все возможное, чтобы сделать поединок максимально безопасным для Дантеса.

Во-первых, подготовка дуэли проходила спешно, и человек, выбранный Пушкиным в качестве секунданта, лицейский товарищ поэта Константин Данзас, был малосведущим в дуэльных правилах. Это было немаловажным обстоятельством, поскольку именно секунданты с обеих сторон должны были следить за строжайшим соблюдением правил поединка. Во-вторых, известно, что условия дуэли, со слов Жоржа Дантеса, якобы закрепленные сторонами письменно, впоследствии военному суду, состоявшему в феврале того же года, не предоставлялись. Они были обнародованы много позже, и из них следовало, что Геккерн настаивал на 10 шаговой дистанции стреляющихся и на возобновлении дуэли в случае промахов со стороны обоих дуэлянтов. В-третьих, пистолеты для поединка выбирались каждой стороной самостоятельно, что претило дуэльному кодексу – секунданты должны были убедиться, что оружие абсолютно одинаково и исправно.

Пушкинисты считают, что все эти детали впоследствии не учитывались следствием и судом и не ставились в вину Геккерну и Дантесу, потому что российский император Николай I хотел поскорее замять эту историю.

Пистолет Дантеса был подготовлен?

Историки склоняются ко мнению, что Геккерн и Дантес гипотетически могли подготовить дуэльные пистолеты и пристрелять их перед поединком (что строжайше запрещалось дуэльным кодексом). Пушкин же получил свое оружие непосредственно перед дуэлью, прямо из магазина. Для создания равных условий для дуэлянтов пистолеты разыгрывались непосредственно на месте поединка – изначально они не знали, из какого оружия будут стрелять. В случае с дуэлью на Черной речке этого сделано не было. Более того, по воспоминаниям Константина Данзаса, все происходило в спешке, Пушкин торопил своего секунданта, хотел, чтобы все закончилось как можно быстрее. Поэт даже не посмотрел на условия дуэли, хотя Данзас должен был настоять на этом.

Известно, что Дантес стрелял первым, причем целиться он также начал раньше Пушкина, еще когда дуэлянты начали сходиться, и выстрелил на девятом метре, не подступив к барьеру одного шага – как только Пушкин поднял свой пистолет. Шомпольные дуэльные пистолеты того время имели довольно низкую точность – стрелку необходимо было целиться с учетом определенного градуса смещения прицела, чтобы попасть в область жизненно важных органов соперника. Пушкинист Владимир Орлов указывает на такую деталь – Дантес, будучи отличным стрелком, целился в ногу (Пушкин, как известно, получил смертельное ранение в живот). Это обстоятельство указывает на то, что дуэльные пистолеты Дантесом все же могли предварительно пристреливаться.

Косвенно этот факт подтверждает племянник Александра Пушкина Леонид Павлищев, который вспоминал о разговоре с сыном Дениса Давыдова Вадимом – тому в 1880 году постаревший Жорж Дантес якобы рассказывал о сбитом прицеле своего дуэльного пистолета – со слов убийцы Пушкина следовало, что Дантес знал, что, целясь в ногу, попадет выше.