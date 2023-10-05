Судьба ликвидатора Бандеры: почему «киллер» КГБ Сташинский сбежал на Запад

В истории, Богдан Сташинский навсегда останется как ликвидатор Льва Ребета и Степана Бандеры, украинских националистических лидеров. Однако, несмотря на то, что он был агентом советских спецслужб, Сташинский также был обычным человеком, способным влюбляться. Историки считают, что именно любовь стала причиной его предательства.

Любовь на танцах

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Богдану Сташинскому нравилась шпионская деятельность, которой он занимался. Он выполнял множество заданий, порученных ему, почти безупречно. В одном из таких заданий в Германии, Сташинский ликвидировал двух лидеров националистического движения Украины - Льва Ребета и Степана Бандеру. Однако, именно в Берлине, судьба свела его с будущей женой.

Инге Поль, восточная немка, работавшая в парикмахерской, и Богдан Сташинский познакомились на танцах и почти мгновенно полюбили друг друга. Москва одобрила их роман, но намерение Сташинского вступить в официальный брак с немкой вызвало негативную реакцию. Александр Шелепин, председатель КГБ с 1958 по 1961 год, заявил, что агент может жениться только на проверенной женщине, которая станет ему помощницей. Сташинский заверил Шелепина, что Инга Поль станет его верной напарницей, когда всё узнает.

Законные супруги

По некоторым данным, Александр Шелепин поддался на уговоры Богдана Сташинского и отпустил его в Германию. В 1960 году Сташинский и Инге Поль стали законными мужем и женой. Мало того, ускользнув от усиленного наблюдения, пара обвенчалась в церкви. Последний факт вызвал в Москве возмущение. Но венчание уже свершилось, и, если верить Дмитрию Прохорову, автору книги «Перебежчики. Заочно расстреляны», начальство Сташинского было вынуждено устроить молодоженам свадебное путешествие в Сочи.

Именно в Сочи, по словам Прохорова, Богдан Сташинский пересмотрел свои взгляды. Дело в том, что Инге Поль была ярой антикоммунисткой, поэтому помогать мужу в его деятельности вовсе не собиралась. Узнав о том, что Сташинский работает на советские спецслужбы, Инге предложила бежать на Запад. Однако все оказалось не так просто. Когда Поль забеременела, кураторы предложили ей избавиться от ребенка. Но супруги мечтали о детях. Поэтому беременность все-таки сохранили, а будущую мать отправили в Берлин, правда, без мужа.

Побег на Запад

Богдана Сташинского подозрительные начальники держали в Москве. Тем временем в 1961 году Инге Поль родила в Германии сына. Однако к ребенку Сташинского не отпустили. Только тогда, когда мальчик скончался в том же году от внезапной болезни, советскому агенту разрешили поехать на похороны. Но, скорее всего, ни о каком сочувствии здесь речи не шло: в центре опасались, что немецкая жена Сташинского в отчаянии просто-напросто выдаст всю информацию, которой она владела. Так Богдан Сташинский наконец воссоединился с любимой супругой.

Похороны младенца были назначены на 13 августа 1961 года, но его родители на них не появились. С момента приезда за Богданом Сташинским велась слежка, однако 12 августа его вместе с женой привезли в гости к теще и тестю. Сташинский и Поль решили воспользоваться моментом и бежали в Западный Берлин буквально за день о того, как граница была перекрыта. В ФРГ Сташинский признался в ликвидации Бандеры и выполнении других заданий советских спецслужб.