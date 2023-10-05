Убийство на «Ждановской». Как Андропов отомстил милиционерам за гибель сотрудника КГБ
26 декабря 1980 года, Вячеслав Васильевич Афанасьев, майор КГБ, возвращался домой с продовольственным пайком, выданным на работе. В этом пайке были дефицитные продукты для того времени. В свой 40-й день рождения Афанасьев, находясь в состоянии опьянения, заснул в вагоне метро. Контроллеры разбудили его на конечной станции метро "Ждановская" (ныне "Выхино") и вызвали сотрудников милиции.
Оборотни в погонах
Прибывшие на вызов милиционеры Рассохин, Лобанов и Попов также находились в состоянии опьянения. Они доставили Афанасьева в отделение, при этом изъяли его портфель и начали избивать задержанного, несмотря на то, что он предъявил свое удостоверение майора КГБ.
Ближе к ночи один из сотрудников, осознав безвыходность ситуации с избиением офицера КГБ, связался со своим непосредственным руководителем, начальником линейного отдела No5 Борисом Барышевым, и сообщил о происходящем. Прибывший на место Барышев оценил ситуацию и пришел к выводу, что Афанасьева нельзя отпускать живым. Офицера вывезли за город на милицейской машине, добили арматурой и выбросили возле Егорьевского шоссе.
Расследование Найденный на следующее утро Афанасьев был еще жив, однако вскоре скончался в больнице. О произошедшем немедленно доложили главе КГБ Юрию Андропову. Убийство офицера спецслужбы вызвало широкий резонанс в советском руководстве: немедленно была сформирована оперативно-разыскная группа под руководством следователя по особо важным делам Владимира Калиниченко, которая вскоре задержала группу подозреваемых милиционеров в полном составе.
Сам Калиниченко впоследствии вспоминал: «Они (милиционеры прим.) пили. И на работу выходили охотиться за «карасями» – так они называли людей, прилично одетых. С четырех вечера они шли грабить и пить. Он (Афанасьев) был очередным карасем. Случай был поразителен тем, что они не остановились после того, как увидели его удостоверение».
По ходу расследования, Калиниченко и другие члены оперативно-розыскной группы столкнулись с колоссальным противодействием со стороны МВД. На протяжении двух лет охрана самого следователя и его семьи была возложена на спецотряд «Альфа». Причина была в том, что являвшийся на тот момент министром внутренних дел Николай Щелоков, по словам Калиниченко, «покрывал все преступления, которые совершали работники милиции».
«Щелоков все время врал о действительном положении дел в милиции. Убийство Афанасьева было критерием того, что работники милиции не боялись лишить жизни. То, что Щелоков встал на их защиту, это было смешно. Он встал на защиту системы» – рассказал Калиниченко в одном из интервью.
В ходе расследования и установления виновных, также были выявлены десятки преступлений, систематически совершавшиеся сотрудниками столичного МВД. Уголовное дело растянулось более, чем на 40 томов.
Последствия
По завершении дела, глава линейного отдела Барышев и его подчиненные, милиционеры Рассохин, Лобанов и Попов, были приговорены к высшей мере наказания, которой на тот момент являлся расстрел. Весь остальной личный состав линейного отдела No 5, отвечавшего за станцию «Ждановская», был уволен из органов. В общей сложности из МВД было уволено около 300 сотрудников. Сам глава ведомства, Николай Щелоков, несмотря на обширные связи и дружбу с Брежневым, также оказался в опале. Через два года после убийства на «Ждановской», Щелоков был освобожден от должности. Еще два года спустя, 12 декабря, он был официально лишен государственных наград, за исключением боевых. На следующий день Щелоков свел счеты с жизнью.