Убийство на «Ждановской». Как Андропов отомстил милиционерам

26 декабря 1980 года, Вячеслав Васильевич Афанасьев, майор КГБ, возвращался домой с продовольственным пайком, выданным на работе. В этом пайке были дефицитные продукты для того времени. В свой 40-й день рождения Афанасьев, находясь в состоянии опьянения, заснул в вагоне метро. Контроллеры разбудили его на конечной станции метро "Ждановская" (ныне "Выхино") и вызвали сотрудников милиции.

© Кадр из фильма «Убийство на Ждановской»

Оборотни в погонах

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Прибывшие на вызов милиционеры Рассохин, Лобанов и Попов также находились в состоянии опьянения. Они доставили Афанасьева в отделение, при этом изъяли его портфель и начали избивать задержанного, несмотря на то, что он предъявил свое удостоверение майора КГБ.

Ближе к ночи один из сотрудников, осознав безвыходность ситуации с избиением офицера КГБ, связался со своим непосредственным руководителем, начальником линейного отдела No5 Борисом Барышевым, и сообщил о происходящем. Прибывший на место Барышев оценил ситуацию и пришел к выводу, что Афанасьева нельзя отпускать живым. Офицера вывезли за город на милицейской машине, добили арматурой и выбросили возле Егорьевского шоссе.

Расследование Найденный на следующее утро Афанасьев был еще жив, однако вскоре скончался в больнице. О произошедшем немедленно доложили главе КГБ Юрию Андропову. Убийство офицера спецслужбы вызвало широкий резонанс в советском руководстве: немедленно была сформирована оперативно-разыскная группа под руководством следователя по особо важным делам Владимира Калиниченко, которая вскоре задержала группу подозреваемых милиционеров в полном составе.

Сам Калиниченко впоследствии вспоминал: «Они (милиционеры прим.) пили. И на работу выходили охотиться за «карасями» – так они называли людей, прилично одетых. С четырех вечера они шли грабить и пить. Он (Афанасьев) был очередным карасем. Случай был поразителен тем, что они не остановились после того, как увидели его удостоверение».

По ходу расследования, Калиниченко и другие члены оперативно-розыскной группы столкнулись с колоссальным противодействием со стороны МВД. На протяжении двух лет охрана самого следователя и его семьи была возложена на спецотряд «Альфа». Причина была в том, что являвшийся на тот момент министром внутренних дел Николай Щелоков, по словам Калиниченко, «покрывал все преступления, которые совершали работники милиции».

«Щелоков все время врал о действительном положении дел в милиции. Убийство Афанасьева было критерием того, что работники милиции не боялись лишить жизни. То, что Щелоков встал на их защиту, это было смешно. Он встал на защиту системы» – рассказал Калиниченко в одном из интервью.

В ходе расследования и установления виновных, также были выявлены десятки преступлений, систематически совершавшиеся сотрудниками столичного МВД. Уголовное дело растянулось более, чем на 40 томов.

Последствия