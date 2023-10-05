Старейший педагог Петербурга до сих пор ведет уроки

Россия отмечает День учителя. Старейшему педагогу Петербурга – 103 года. Надежда Васильевна Строганова до сих пор приходит в школу и читает лекции, сообщает корреспондент «МИР 24» Артур Ломидзе.

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Кажется, что Надежда Васильева помнит всех своих учеников. Листая фотоальбом с кадрами, сделанными 70 лет назад, узнает и хулиганов, и отличников, и даже их родителей. 20-летняя Надя приехала в Ленинград в 40-м.

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«Директор после первого же дня сказал: «Я вас из школы не отпущу! Вы рождены быть учителем». Мне дали уроки математики пятых – седьмых классов, после этого я уже не прерывала ни на один день», – сказала самый старший учитель Петербурга Надежда Строгонова.

Всего через год началась война и самая тяжелая блокадная зима. Холод и голод унесли сотни тысяч жизней ленинградцев. Юная учительница осталась в осажденном городе, в школе.

«У меня к этому времени была дистрофия третей степени и цинга, я уже вторые сутки ночевала в помещении школы. Принять командование я не могла. К нам прислали директора, Строганова Александра Федоровича, который впоследствии по окончании войны стал моим мужем», – рассказала педагог.

Вместе они спасли – отправили в эвакуацию – 625 детей.

103-летие учитель отмечала в кругу своих любимчиков – выпускников 1967 года. Многие из них уже сами бабушки и дедушки. Они встречаются несколько раз в год, а первую классную называют мамой.

Елена Кокина заведует школьным музеем, один из стендов посвящен самому старшему учителю Петербурга. Заведующая и сама может рассказать о герое выставки, ведь она ученица Надежды Васильевны.

«Мы пришли в школу в 1967 году, в класс вошла высокая, достаточно строгая женщина, миловидная. Это было первое впечатление. И потом оказалось, что она совсем не строгая. Требовательная, да, но основное в ее характере – это доброта, мудрость, спокойствие», – сказала заведующая школьным музеем средней школы № 294 Елена Кокина.