Умер писатель-фантаст Майкл Флинн

На 77-м году жизни скончался Майкл Флинн , один из ведущих современных американских писателей-фантастов.

Большая часть его главных работ переведена на русский язык и вышла как официально, так и в самиздате: например, "В стране слепых", "Эльфейхайм: город-призрак", "Река Джима", "В пасти льва" и т.д.