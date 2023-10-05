Умер писатель-фантаст Майкл Флинн

Умер один из ведущих современных писателей-фантастов Майкл Флинн
На 77-м году жизни скончался Майкл Флинн, один из ведущих современных американских писателей-фантастов.
Флинн - лауреат и номинант изрядного количества наград, включая Премию Роберта Хайнлайна, Премию Теодора Старджона, Prometheus Award и Locus.
Большая часть его главных работ переведена на русский язык и вышла как официально, так и в самиздате: например, "В стране слепых", "Эльфейхайм: город-призрак", "Река Джима", "В пасти льва" и т.д.
Информация о смерти автора появилась в картотеке агрегатора isfdb.