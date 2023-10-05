Принц Гарри «хочет вернуть свою прежнюю жизнь»

И Меган Маркл это не нравится.

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С тех пор, как принц Гарри и Меган Маркл поменяли Англию на Калифорнию, упорно ходят слухи, что герцог Сассекский скучает по своей прежней жизни. И в последнее время эти разговоры участились. Сейчас один из комментаторов сферы развлечений утверждает, что Гарри хотел бы проводить больше времени в Великобритании, но Меган с этим не согласна.

«Социальная жизнь Гарри заметно изменилась за последнюю декаду», - рассказал Марк Бордман в беседе с ОК!

«Он дистанцировался от друзей из колледжа и не имеет постоянной резиденции в Великобритании. Во время визитов в Лондон он обычно останавливается в отелях и избегает появлений на публике. Несомненно, принц Гарри тоскует по старой дружбе».

Бордман продолжил: «Меган расстроена тем, что Гарри хочет вернуть свою прежнюю жизнь. Меган любит Гарри, но она хочет видеть его с лучшей стороны. Она ясно понимает их совместную роль и убеждена, что они вместе лучше работают над проектами. Люди хотят видеть изменившегося Гарри, а не его возвращение к разгульному образу жизни. Это, в свою очередь, может привести к чрезмерному вниманию прессы».

Хотя Гарри и прожил большую часть жизни в Великобритании, там у него нет такой надёжной системы поддержки, как в США. Тем не менее, Лондон остаётся местом, где живут «настоящие друзья Гарри», пояснил Бордман.

«Но к сожалению, Меган хочет, чтобы Гарри был рядом для её поддержки, чтобы он был с детьми и вёл достойную жизнь. И всё, что происходит за кадром, вытекает из этого желания», - отметил эксперт.