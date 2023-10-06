Билл Гейтс рассказал о скромном завтраке миллиардера
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс рассказал о бережливости своего старшего товарища, инвестора-миллиардера Уоррена Баффета, пишет Benzinga.
Во время поездки в Гонконг дуэт миллиардеров решил пообедать в «Макдональдсе». Уоррен Баффет предложил оплатить еду и вытащил из кармана несколько купонов, что удивило Билла Гейтса.
Несмотря на то, что оба предпринимателя стабильно входят в пятерку или десятку богатейших людей мира, Уоррен Баффет экономит деньги всеми возможными способами. По пути в офис он останавливается в «Макдональдсе» и съедает на завтрак одно из трех своих любимых блюд: две котлеты с сосисками; колбасу, яйцо и сыр; или бекон, яйцо и сыр.
Как и Баффет, Гейтс также любит фастфуд, часто отдавая предпочтение классическим американским блюдам, таким как чизбургеры и диетическая кола.