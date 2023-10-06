Билл Гейтс рассказал о скромном завтраке миллиардера

Во время поездки в Гонконг дуэт миллиардеров решил пообедать в «Макдональдсе» . Уоррен Баффет предложил оплатить еду и вытащил из кармана несколько купонов, что удивило Билла Гейтса.

Несмотря на то, что оба предпринимателя стабильно входят в пятерку или десятку богатейших людей мира, Уоррен Баффет экономит деньги всеми возможными способами. По пути в офис он останавливается в «Макдональдсе» и съедает на завтрак одно из трех своих любимых блюд: две котлеты с сосисками; колбасу, яйцо и сыр; или бекон, яйцо и сыр.