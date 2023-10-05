Павел Воля и даже Крутой: кто из звезд работал школьным учителем
NEWS.ru вспоминает 5 октября, в День учителя, кто из знаменитостей, российских и иностранных, работал в школе. Павел Воля получил педагогическое образование в Пензе и преподавал некоторое время русский язык. Лишь потом он решил попробовать себя в стендапе.
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов выпустился из педучилища в Сочи и получил специальность учителя младших классов. Правда, в школе он проработал лишь четыре месяца.
Игорь Крутой проработал год в одной из деревень Кировоградской области, так как не смог поступить в филармонию после музучилища.
Стинг (Гордон Самнер) проработал два года в Католической школе Сент-Пол в Крэмлингтоне. Певец говорил о том периоде жизни.
«Когда я был учителем, я был в аду. Я вдохновлял детей, только когда обучал их чему-то, что вдохновляло меня, и что мне нравилось — в основном футбол и поэзия. Все остальное я преподавать не мог», — отмечал Стинг.