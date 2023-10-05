Космонавт рассказал об особенностях своей работы

«Ограничения связаны и с нашей повседневной жизнью. У нас на каждый рабочий день составляется индивидуальное расписание. Мы обязаны заботиться о своём здоровье, потому что любое отклонение от здорового образа жизни рано или поздно повлечёт за собой негодность к космическому полёту и, соответственно, уходу из профессии», — сообщил Борисенко.