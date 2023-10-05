«Ушли друг за другом»: чем запомнилась Инна Чурикова

Сегодня, 5 октября, Инне Чуриковой исполнилось бы 80 лет. Народная артистка СССР восемь месяцев не дожила до юбилея. Как Чурикова сломала стереотипы мирового кинематографа и смогла бы она стать знаменитой без помощи мужа-режиссера Глеба Панфилова, рассказали NEWS.ru киновед Алексей Тремасов, кинокритик Александр Шпагин и театральный критик Александр Горбунов.

«Чурикова слишком техничная для выдающейся»

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Киновед Александр Шпагин в беседе с NEWS.ru назвал Инну Чурикову хорошей актрисой, но «не великой».

«Великие умеют играть эмоциональные состояния своих персонажей так, что у зрителей поджилки трясутся и кровь стынет. Среди них Наталья Гундарева и Светлана Крючкова. Чурикова выдающаяся, но для великой слишком техничная. Инна Михайловна сама прекрасно это осознавала — и свои профессиональные возможности, и что она по-актерски сделать не может. Например, сыграть состояние страшного гнева у нее не получалось. У Чуриковой гнев выглядел как ступор и недоумение», — отмечает критик.

По мнению Шагина, сыграв первые крупные роли, Чурикова сломала стереотип о том, что героиня должна обладать внешней красотой в классическом понимании. Как добавил критик, в этом и «состоял фокус панфиловского кино».

«Казалось бы, непривлекательность героини компенсировалась притягательным внутренним миром и загадкой. На зрителя этот фокус действовал как кобра на кролика. Люди „подседали“ на панфиловские картины, пытаясь разгадать спрятанные там загадки», — добавил эксперт.

Была бы Чурикова популярной без Панфилова

В качестве примера критик приводит фильм «Начало» Глеба Панфилова с Инной Чуриковой в главной роли. Лента рассказывает о потенциале, втором «я» и мощном таланте, скрытом в каждом человеке.

«Зрители не понимали тогда (после появления на экране. — NEWS.ru) сути и смысла фильма, о нем спорили, пытались понять. То есть Чурикова стала актрисой зрительского, но вместе с тем философского кинематографа. Чурикова показывает, что в каждой женщине живет Жанна Д Арк, но эти качества не были проявлены, поскольку на тот момент они и не были востребованы», — отмечает Шпагин.

Кинокритик убежден, что и без появления в жизни Чуриковой Панфилова она бы состоялась как актриса. До знакомства с будущим мужем она снялась в сказке «Морозко» Александра Роу.

«Но без Панфилова ее путь к главным ролям занял бы, возможно, десятилетие. А благодаря ему удалось заявить о себе сразу мощно и круто», — подчеркивает эксперт.

Вместе с тем, отмечает Шпагин, мощный карьерный старт в 1970-х «сослужил и плохую службу». Поскольку другие режиссеры на какое-то время перестали приглашать Чурикову в свои картины, воспринимая ее «только как актрису фильмов Панфилова». Это расстраивало и поражало ее саму, говорит Шпагин.

«Режиссер Марк Захаров избавил Чурикову от штампа панфиловской актрисы, сняв в фильме „Тот самый Мюнхгаузен“. Тем самым приоткрыв для кинозрителя еще одну грань ее таланта. И уже после этой картины она стала достаточно востребованной киноактрисой», — отметил критик.

«Хочется смотреть не отрываясь»

Киновед Алексей Тремасов в беседе с NEWS.ru назвал Инну Чурикову «уникальной актрисой», которую «невозможно с кем-либо сравнить». Он отметил сочетание не самой яркой внешности, мощного драматического дарования и богатого внутреннего мира, «сложного, не совсем понятного, иногда отрешенности, необычности».

«Спектакли, в которых она сыграла главные роли, выходили с довольно большими перерывами, и фильмы тоже. Но роли абсолютно разноплановые, непохожие друг на друга героини — это и женщины из народа, и благородные аристократичные дамы», — перечисляет киновед, добавляя, что в каждой роли Чурикова настолько интересна, что «хочется смотреть не отрываясь только на нее».

Пожертвовала ли Чурикова семьей ради карьеры

Телевизионный и театральный критик Александр Горбунов в интервью NEWS.ru напомнил, что почти 50 лет — с 1973 года — Инна Чурикова была ведущей актрисой театра «Ленком», куда ее пригласил Марк Захаров. По мнению эксперта, те, кто не видел Чурикову на сцене, очень многое потеряли.

«Смотришь на Инну Чурикову на сцене и понимаешь: глыбища. С годами ее талант проявлялся все ярче и мощнее. Не так много у нас в России актрис, которые и в таком возрасте выходили бы на сцену в главных ролях и „держали“ спектакль», — отметил Горбунов.

Александр Горбунов и Алексей Тремасов подчеркнули также семейный тандем Чуриковой и Панфилова — крепкий брак длиной более полувека.

То есть Инна Чурикова состоялась не только как актриса, но «и как жена, и как мама», отмечает Алексей Тремасов. Имена Панфилова и Чуриковой никогда не ассоциировались у зрителей со скандалами. Их единственный сын Иван закончил юрфак МГИМО и работал в ресторанном бизнесе.

Тремасов напомнил, что роль счастливой жены и матери для советских актрис — это большая редкость.

«При успешной карьере, как правило, катастрофически не складывалась личная жизнь. Сплошные трагедии — разводы, неудачное материнство, или они вовсе жертвовали семьей ради искусства. А тут секрет простой до банальности — Чурикова и Панфилов просто нашли друг друга. И с творческой точки зрения, и с семейной. Он (Панфилов) ее (Чурикову) знал и понимал — индивидуальность и актерские возможности. И ценил такой, какая она есть», — считает Тремасов.

«Прожила достойную жизнь»

Алексей Горбунов отметил, что «в тандеме они дополняли друг друга».

«Их прочный брак и то, что ушли практически друг за другом, дает понять нам, следующему поколению и последующим: настоящая любовь действительно существует», — добавил эксперт.

Инна Чурикова прожила достойную жизнь, подчеркивает Тремасов.

«Тот редкий случай, когда никто не скажет ничего плохого о ней. Произносим: „Инна Чурикова“ — и в душе возникают исключительно положительные эмоции и улыбка», — подчеркивает киновед.