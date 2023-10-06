Отец и дочь проехали более двух тысяч километров на велотандеме

Фредерик и Матильда де Ланувель из Франции отправились в путешествие по стране, чтобы установить мировой рекорд и собрать деньги на благотворительность. Двухнедельная поездка была приурочена к 16-летию девушки.

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Отец с дочерью с 16 по 31 августа проехали 2162 километра на велосипеде-тандеме по стране и нарисовали самый большой в мире GPS-маршрут в виде сердца. Они установили рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Предыдущий рекорд в этой категории составлял 1025 километров, тогда дуэт велосипедистов нарисовал динозавра.

К поездке велосипедисты готовились три месяца. На шестой день пути у них сломалась цепь, треснул механизм переключения передач и часть рамы – тогда они решили, что все кончено. Но Фредерику и Матильде помогли люди, которые поддерживали их на маршруте – за день все отремонтировали, и тандем двинулся дальше.

Папа и дочь собрали 26 тысяч евро, которые перечислили организации, помогающей детям с пороками развития сердца. По словам мужчины, эта сумма может спасти двоих детей.