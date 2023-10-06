Бритни Спирс анонсировала продолжение своих мемуаров «Женщина во мне»
Бритни Спирс представила вторую книгу-рассказ за несколько недель до того, как её первые долгожданные мемуары появятся на полках магазинов в этом месяце.
«Езжу и пишу. Всё, что я делаю в данный момент, второй том выйдет после первого», — написала Спирс во вторник, сопровождая свой пост видеомонтажом из последнего тропического путешествия.
В клипе, снятом под бодрую песню Fall in Love группы Icona Pop, певицу можно увидеть на борту частного самолёта в компании пяти мужчин. Во время полета она направила камеру в иллюминатор, чтобы показать кристально чистые голубые воды внизу. Спирс также поделилась кадрами, на которых она катается на лошади во время уикенда.
После расставания с мужем Сэмом Асгари обладательница премии «Грэмми» не стала лежать в депрессии и отправилась в путешествие. О причинах такого непростого решения мы писали в материале и ей определенно было очень тяжело пережить своё прошлое. На прошлой неделе полиция провела проверку состояния здоровья певицы в её особняке в Тысяче Дубов, после того, как она опубликовала видео, где танцует с ножами. Пусть лучше сублимирует эмоциональные порывы в творчество!