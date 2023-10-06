Жена и дочь Николая Дроздова ответили на сообщения о найденном у телеведущего раке

Дочь телеведущего Дроздова опровергла появившуюся сегодня утром в СМИ информацию о том, что у Николая Николаевича обнаружили рак.

"Он дома находится, все хорошо. Не здоров как бык, но он не в больнице, ни в каком не тяжелом состоянии", - заявила женщина в комментарии "360", напомнив, что ее отца уже "столько раз и хоронили, и все прочее".

Супруга Николая Николаевича Татьяна также с сообщениями о раке телеведущего не согласна.

"Здоров, дома. Почему-то все звонят. Все нормально у него, слава богу, ничего такого (онкологического заболевания - прим. "РГ") у него нет", - заверила Татьяна Дроздова NEWS.ru, добавив: семья собирается на отдых. "Что такое, я не знаю", - недоумевает женщина.

Между тем, Telegram-канал SHOT даже после комментариев родных Николая Дроздова продолжает утверждать, что Дроздов болен, и его состояние "стало ухудшаться еще в начале сентября". Тогда врачи одной из московских клиник "провели онкоконсилиум и назначили Николаю Николаевичу необходимое лечение".