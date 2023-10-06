Что известно о состоянии здоровья Николая Дроздова

Телеведущий Николай Дроздов был госпитализирован в Москве из-за обнаруженной у него злокачественной опухоли, сообщил Telegram-канал SHOT. Что об этом известно, в каком состоянии находится зоолог?

По информации источника, телеведущий обратился в клинику с жалобами на постоянные боли в области живота.

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«Диагностика показала новообразование предстательной железы. Биопсия подтвердила, что это аденокарцинома — злокачественная опухоль», — сообщает источник.

Baza пишет, что в последнее время Дроздов чувствовал ухудшение самочувствия.

«Легендарный ведущий передачи „В мире животных“ обратился в больницу, медики направили его в Коммунарку для обследования. Уже там медики выявили очаг болезни. Правда, состояние Дроздова позволяет ему не ложиться в больницу — в ближайшее время ведущий будет посещать лечебницу для лекарственной терапии, а ночевать будет дома», — отметил источник.

Что об этом сказали жена и друзья Дроздова

Супруга Николая Дроздова Татьяна в интервью NEWS.ru опровергла информацию о госпитализации мужа и наличии у него онкологического заболевания.

«Николай Николаевич здоров, дома. Почему-то все звонят. Все нормально у него, слава богу, ничего такого (онкологии. — NEWS.ru) у него нет. Собираемся на отдых. Что такое, я не знаю», — сказала она.

Друг Николая Дроздова композитор Дмитрий Дунаев также подтвердил информацию об отсутствии у зоолога рака.

«С Николаем Николаевичем все в порядке, у него прекрасное настроение, бодрый голос. Они вместе с супругой находятся дома. Никакого рака нет, все хорошо», — сказал он НТВ.

По словам композитора, Дроздов с супругой сильно переживают из-за сообщений в СМИ и звонков журналистов, которые говорят «не очень хорошие вещи».

Николай Дроздов в июле рассказал, что у него действительно есть проблемы со здоровьем. По словам телеведущего, они появились после похудения на 15 килограммов. По данным SHOT врачи диагностировали у него дивертикулез, кишечную непроходимость, увеличение предстательной железы, а также обнаружили кисты в почках.

«В моем возрасте уже все эти манипуляции очень опасны, организм уже ослаблен. У меня начались резкие боли в животе, просто невозможные», — сказал Дроздов.

Чем занимается Николай Дроздом после ухода с телевидения

Николай Дроздов с 1977 года оставался несменным ведущим программы «В мире животных». С 2016 года он вел передачу на канале «Карусель» с юным помощником Алексеем Лапиным, которого называл своим преемником. В 2018 году зоолог ушел с телевидения.

«Это была работа, как общественная нагрузка, а теперь я ее уже не потяну», — объяснил Дроздов.

После ухода с телевидения зоолог остался профессором МГУ, где читал лекции по биогеографии, экологии, орнитологии, охране природы и заповедному делу. Преподавание он называет своим любимым занятием. Также он продолжил заниматься озвучкой и сниматься в рекламах. Его голос можно услышать в мультфильмах «В поисках Дори» и «Зверополис».

В 2021 году Николай Дроздов создал аккаунт в TikTok. Он делился своими знаниями и снял ролик о Русском музее. Доктор биологических наук объяснил свое появление в соцсети с тем, что молодая аудитория нуждается в добрых советах.

«Если раз в неделю давать добрые советы молодежи — это же хорошо. Но меня отговаривали, говорили, что там тусовка дурачков, а я буду среди них. Я отвечаю: не среди них, а что-нибудь им всем посоветовать можно же?» — отметил он.