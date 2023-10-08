Алексею Щусеву - 150. Как зодчий-поэт стал главным советским архитектором

8 октября исполняется 150 лет со дня рождения архитектора Алексея Щусева, автора мавзолея Ленина, зданий Казанского железнодорожного вокзала, гостиницы "Москва", создателя и директора первого в мировой истории специализированного Музея архитектуры. Игорь Грабарь небезосновательно называл Алексея Викторовича "зодчим-поэтом". В юбилей Алексея Щусева рассказываем о его жизненном пути, творчестве и наследии.

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Детство и юность. Кишинев-Москва-Петербург

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Алексей Викторович Щусев появился на свет 8 октября 1873 года в Кишиневе. Его отец, Виктор Петрович, служил смотрителем кишиневской больницы и к моменту рождения третьего сына - Алексея - вышел в отставку. Мать - Мария Корнеевна - занималась воспитанием детей, это она привила молодому Алексею любовь к чтению, наукам, изобразительному искусству. А еще - к музыке: в семье любили петь, и на протяжении всей своей жизни Щусев играл на гитаре. Сверстники шутливо дразнили его бессарабским конокрадом - очень уж сильно любил цыганские песни.

Зимой 1889 года семья Щусевых почти в один день потеряла отца и мать. Гимназисту Алексею на тот момент было всего шестнадцать лет, ему пришлось не только самостоятельно заниматься собственной жизнью, но воспитывать младшего брата. Чтобы не отягощать родственников, взявших к себе обоих братьев, Алексей начал репетиторствовать.

Уже в старших классах Щусев мечтал поступить в Императорскую Академию художеств, и после окончания гимназии, с аттестатом и скромным капиталом, он отправился в Санкт-Петербург. По пути из далекого Кишинева в столицу империи Щусев останавливался в разных городах, изучал архитектурные памятники прошлых эпох - развивал насмотренность, как сказали бы сейчас. В этом смысле Москва стала для юноши настоящей архитектурной энциклопедией. Во время своего первого визита в Белокаменную будущий архитектор поразился древним храмам и соборам. Гораздо позднее Щусев, уже поднявшись на архитектурный олимп, потратит много времени и усилий на сохранение памятников московской старины.

Упорядоченная величественность Петербурга впечатлила Щусева не меньше московской эклектики. Центром же большого и шумного петербургского мира для молодого архитектора закономерно стало классическое здание Академии художеств со статуями сфинксов на набережной. Одним своим видом оно, признавался Щусев, "как бы оправдывало мои мечты и стремления…"

Щусев путешествует по Азии и Европе

В 1895 году Щусеву выпадает редкая возможность присоединиться к экспедиции Императорской археологической комиссии под руководством востоковеда Николая Веселовского, и он отправляется в Среднюю Азию. По собственному признанию Щусева, эта поездка привила ему любовь к архитектуре Востока, сохранившуюся на всю жизнь. Молодой архитектор лично занимался измерением главных ворот мавзолея легендарного полководца Тамерлана, датируемого XV веком.

В 1896 году Щусев активно разъезжает по старинным русским городам: на его пути - Нижний Новгород, Ярославль, Кострома, Ростов. Он изучает древнейшие памятники национального зодчества - монастыри, соборы, крепости. За свой счет он также совершает первую заграничную поездку по Румынии, Боснии, Герцеговине и Австро-Венгрии. Близкое знакомство с национальной храмовой архитектурой позволит Алексею Викторовичу успешно выполнить свой первый заказ - спроектировать часовенку в византийском стиле для надгробия тайного советника Дмитрия Павловича Шубина-Поздеева.

В 1897 году Щусев защитил диплом и был удостоен большой золотой медали. Высоко отмеченные успехи в учебе позволили ему осуществить заграничную поездку за счет казны. За античной и ренессансной архитектурой вместе со своей супругой - Марией Карчевской - он отправился в Италию. Щусев увидел многие известные ему из академической теории сооружения, но больше всего его впечатлили Венеция и Флоренция, особенно - то, как в итальянских городах бережно относятся к памятникам старины и как умело и органично включают в историческую застройку современные здания.

Затем были руины Карфагена в Тунисе, Британия, Франция - к слову, более впечатлившая молодого архитектора своей кухней и живописью, нежели архитектурой. На берегах Сены Щусев не только посетил Всемирную выставку 1900 года, но и довел до совершенства свое умение рисовать, посещая знаменитую парижскую Академию живописи Жюлиана.

Мастер храмового зодчества

Вернувшись домой после долгого путешествия, амбициозный, но пока неопытный академик с новыми силами принимается за работу. Первый крупный заказ - от Святейшего синода на создание иконостаса "Великой церкви" Киево-Печерской лавры - достался ему в 1900 году почти случайно: проект прошлого архитектора был отклонен, и кандидатуру Щусева выдвинул его друг и бывший наставник, профессор Котов. При выполнении заказа архитектор обратился к византийскому опыту создания алтарных преград. Новый иконостас заказчикам понравился настолько, что молодого автора приняли на службу по ведомству православного исповедания к канцелярии Обер-прокурора Святейшего Синода.

С 1901 года на этом этапе творческого пути Щусева его основным "профилем" будут религиозные постройки - за первое десятилетие ХХ века Алексей Викторович станет настоящим мастером храмового зодчества.

Первым полностью "щусевским" храмом стала церковь Сергия Радонежского на Куликовом поле (1902-1908 гг.), объединившая в себе народные поэтические мотивы и монументальность мемориала. Постепенно число и серьезность заказов росли: Троицкий собор для Успенской Почаевской лавры, храм Великомученицы Варвары в Михайловском Златоверхом монастыре, церковь в Натальевке, интерьеры Троицкого собора в Сумах и собора Ново-Афонского монастыря. Параллельно архитектор занимается восстановлением Васильевской церкви конца XII века в Овруче и становится первым в стране, кому удается успешно осуществить такую масштабную реставрацию. В 1910 году он по заказу великой княгини Елизаветы Федоровны проектирует собор для Марфо-Мариинской обители на Ордынке.

Незаурядный талант и трудолюбие принесли Щусеву успех: за большие заслуги Алексея Викторовича в 1910 году избрали академиком архитектуры и пожизненным членом совета академии художеств, в 1911 и 1912 годах его награждают орденами Святого Станислава III степени и Святой Анны II степени.

В своих проектах Щусев грамотно использовал опыт мировой архитектуры, но не забывал и о национальном колорите, сотрудничал с самыми разными по стилю мастерами: в разное время с ним трудились Михаил Нестеров, Сергей Коненков, Корин, Кузьма Петров-Водкин, Мстислав Добужинский, Наталья Гончарова и другие. В 1913 году архитектор взял на себя создание русского павильона для XI Венецианской биеннале, а также постройку храма Святителя Николая Чудотворца - русского культурного центра в итальянском Бари. Последним религиозным сооружением Щусева станет пятиглавый храм Спаса Преображения, появившийся зимой 1918 года.

Казанский вокзал - дело всей жизни

С 1911 года начинается работа Алексея Викторовича - на тот момент уже востребованного и авторитетного архитектора - на Общество Московско-Казанской железной дороги. Здание вокзала закономерно станет для Алексея Щусева первым крупным гражданским проектом и главным в карьере: архитектор посвятит ему 38 лет жизни.

Здание Казанского вокзала закономерно станет для Алексея Щусева первым крупным гражданским проектом и главным в карьере: архитектор посвятит ему 38 лет жизни.

Грандиозное сооружение на Каланчевской площади задумывалось как ворота из Европы в Азию и должно было символически отражать неразрывную связь культур Востока и Запада. Здание одновременно сочетало множество элементов и стилей. Протянувшиеся на 300 метров соединенные корпуса своими фасадами должны были создавать впечатление независимых зданий, делая неповторимым вид вокзала с разных перспектив. В оформлении здания участвовали Александр Бенуа, Борис Кустодиев, Зинаида Серебрякова, Николай Рерих, Иван Билибин, Евгений Лансере. Изначально на возведение вокзала-дворца были отведены три года, но работа сильно затянулась.

Во время Первой мировой войны из-за недостатка рабочих рук и финансирования Щусеву приходилось брать на себя самые разные задачи: обеспечивать сотрудников канцелярией и материалами, вести бухгалтерию, выплачивать жалование из собственного кошелька, бороться с малейшим отступлением от проекта. Неудивительно, что в те годы Щусев прослыл академиком-прорабом. Формальное окончание первого этапа строительства произошло в 1926 году. В 30-40-е вокзал серьезно реконструировали для расширения железнодорожного движения и строительства московского метрополитена. Алексей Викторович продолжал "дирижировать"этим процессом вплоть до самой смерти в 1949 году.

Грандиозное сооружение задумывалось как ворота из Европы в Азию и должно было символически отражать неразрывную связь культур Востока и Запада.

Неподалеку от вокзала в 20-е годы по щусевскому проекту был построен Центральный дом культуры железнодорожников. Его "жемчужные" окна и "брильянтовые" фасадные стекла увековечили в своем произведении писатели Илья Ильф и Евгений Петров.

"Новая Москва"

В 1918 году Алексей Щусев вместе с Иваном Жолтовским начинает работу над проектом генплана столицы. План "Новая Москва" - колоссальное по объему произведение Щусева: город быстро рос, требовал новых магистралей, современных проспектов и кварталов. А еще парковых зон - на озеленении и улучшении экологических показателей столицы Алексей Викторович будет особенно настаивать. При этом, по мнению Щусева, крайне важно было сохранить историческую планировку и сберечь архитектурные памятники.

Проектов у Щусева в послевоенные годы рождается много, но материалов и людей для их реализации зачастую оказывается недостаточно, поэтому многое - в том числе из конструктивистских работ архитектора - так и не было реализовано.

Мавзолей

Зимой 1924 года, сразу после смерти Владимира Ильича Ленина архитектора Алексея Щусева выбирают для разработки проекта одного из главных монументов советской страны - сначала временного, а затем постоянного. Высокое поручение сразу же выделило Алексея Викторовича среди коллег - к слову, автором мавзолея могли стать как непревзойденный мастер модерна Федор Шехтель, так и гений-авангардист Константин Мельников.

Зимой 1924 года архитектора Алексея Щусева выбирают для разработки проекта одного из главных монументов советской страны. Третий и окончательный мавзолей из темно-бордового гранита появился на Красной площади осенью 1930 года.

Задача возвести сперва временное сооружение для церемонии прощания, а затем увековечить память в камне требовала большой ответственности, открывала широкие возможности и ко всему прочему не терпела промедления. Важно было также добиться того, чтобы мавзолей органично вписался в ансамбль Красной площади.

Для сооружения Алексей Викторович выбрал форму зиккурата - ступенчатой пирамиды, известной человечеству со времен зарождения цивилизации. Первый временный мавзолей решено было сделать из дерева, невысоким и с краткой надписью, внутренний зал был обит красной материей. В мае Щусев вновь начинает работу уже над вторым, но пока еще промежуточным вариантом мавзолея.

Наконец, третий и окончательный мавзолей из темно-бордового гранита появился на Красной площади осенью 1930 года. Щусеву в сотрудничестве с архитектором Исидором Французом удалось добиться наибольшей монументальности: были изменены пропорции ступеней, намеренно добавлена асимметрия, исчезли некоторые элементы декора.

Новый архитектурный язык и опала

На протяжении следующего десятилетия Щусев активно экспериментирует с самыми разными стилями и современными технологиями, участвует в проектных конкурсах для возведения многих воплощенных и нереализованных сооружений эпохи авангарда и последующего времени - Дворца Советов, Дворца труда, Центрального телеграфа, Библиотеки имени Ленина, памятника Колумбу в Сан-Доминго. В 1935 году Алексей Викторович проектирует мост Ататюрка в Стамбуле длиной почти 500 метров, а также придумывает ансамбль Академии наук СССР. Ко многим своим проектам он будет неоднократно возвращаться и позднее.

Из реализованных архитектурных задумок этого периода Щусеву принадлежат, помимо прочего, лаконичные и строгие проекты Большого москворецкого моста, Наркомзема (Коопстрахсоюза), Военно-политической академии в Москве, Института Маркса-Энгельса-Ленина в Тбилиси. Под его руководством во второй проектной мастерской Моссовета были разработаны ансамбли городских набережных - Смоленской и Ростовской, площадей - на улице Горького (бывшей Тверской) и Садовом кольце.

Сложный момент в жизни архитектора связан с историей появления гостиницы "Москва", возведение которой на Охотном ряду началось в 1932 году. Молодые конструктивисты Леонид Савельев и Освальд Стапран, чья работа победила на закрытом конкурсе, не смогли в заявленные сроки переделать авангардный проект в соответствии с новыми требованиями к оформлению интерьера и экстерьера. Под руководством Щусева, которому поручили возглавить работы, в 1934 году был создан итоговый вариант здания.

Позднее разгорелся скандал вокруг авторства. 30 августа 1937 года "Правда" напечатала разгромную статью "Жизнь и деятельность архитектора Щусева". Под письмом стояли фамилии: Л. Савельев, О. Стапран. Дело продолжилось обличениями от коллег и исключением из Союза архитекторов.

Но судьба пощадила Щусева - спустя год опалы претензии Савельева и Стапрана были признаны "несостоятельными". Вопрос авторства был закрыт. После своей реабилитации Алексей Викторович вернулся к проектированию гостиницы.

До и после войны

Во время Великой Отечественной войны архитектор руководил созданием бомбоубежищ, занимался вопросами светомаскировки столичных объектов, продолжал строить Казанский вокзал, разрабатывал павильон боевых трофеев в парке Горького. Тогда же Щусев строит станцию метро "Комсомольская" - пожалуй, один из последних громких проектов архитектора, дождавшихся реализации.

Алексей Викторович тратил много сил на реставрацию памятников архитектуры и восстановление разрушенных войной больших и малых советских городов. В 1942 году он создает план восстановления Истры, затем - Сталинграда, Новгорода, Туапсе, Ленинграда, Киева и родного Кишинева. Во второй половине 40-х годов Щусев творит в триумфальном стиле в духе классицизма. Под его руководством появляется здание Государственного театра оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте, начатое еще до войны. Проект был разработан с учетом сейсмической активности региона, а к оформлению театра Щусев привлек местных мастеров. Главный театр Узбекской республики был торжественно открыт в 1947 году, создатели были удостоены Сталинской премии I степени. Также было реконструировано здание органов госбезопасности на Лубянской площади.

Первый в мировой истории музей архитектуры

Бесценный опыт музейщика Щусев приобрел в еще 1926-1928 годы, когда Алексей Викторович стал директором Третьяковской галереи. Благодаря его усилиям музей обрел новое здание, была проведена систематизация галерейных фондов, реорганизация экспозиционного пространства, обновлены системы отопления и вентиляции, проведено электричество, были закуплены новые картины.

В 1945 году на улице Коминтерна в Москве году по инициативе Щусева появился первый в мире специализированный Музей архитектуры. Для помещения экспозиции была выбрана бывшая усадьба Талызиных: под руководством Алексея Викторовича дом привели в порядок, переселили жильцов, отреставрировали помещения, сформировали коллекцию экспонатов. С момента смерти Алексея Викторовича Щусева от сердечного приступа 24 мая 1949 года и по настоящее время музей носит его имя.

Личность Алексея Щусева

Разные источники по-разному оценивали характер Алексея Викторовича. Кто-то обижался, не понимал требовательности и порой цинизма академика. Когда один из его помощников рассказал, что поступил в консерваторию, Щусев искренне возмутился: нельзя служить двум господам одновременно: "Архитектура это вам не си-бемоль!".

Справедливо и то, что Щусев активно вступался за репрессированных друзей, а в профильных вопросах - например, касающихся сохранения памятников архитектуры, - категорически не признавал никаких авторитетов.

Бухарский халат зодчего