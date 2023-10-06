Почему дети Дениса Матросова жили в детском доме

Актер Денис Матросов скрывает очень трудную историю взаимоотношений со своими сыновьями-близнецами, которые родились на свет 23 года назад.

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Сыновья у артиста появились в отношениях с коллегой из Театра Армии Людмилой Татаровой, которая изначально не ладила с матерью своего любимого. Когда Татарова поняла, что беременна, ее свекровь заронила сыну зерно сомнений о том, что дети могут быть не от Дениса. Актер мог отказаться верить в эту версию, но решил все-таки подчиниться и предложил Людмиле сделать тест ДНК, чтобы убедиться в том, что дети от него.

Она сочла это оскорблением и предложила ему расслабиться, специально ляпнув в порыве злости, что он якобы не является отцом.

Впоследствии, когда Людмиле одной пришлось воспитывать сыновей, она призналась, что Денис был не лучшим спутником жизни: предложение делать не торопился, поднимал на нее руку, а детям ни разу не помогал, даже в экстренные случаи, как, например, когда Татарова попросила у него помощь на операцию общему ребенку.

Когда близнецам было по 10 лет, Людмила начала жить с актером Сергеем Джигурдой, который стал отличным отцом детям и дал им свое отчество.

По словам Матросова же, как сообщает источник «Цена славы», Татарова вовсе не была такой хорошей матерью. Мальчиков воспитывали ее родители, а она не занималась ими даже в свои выходные дни. После и вовсе решила, что лучше будет отдать их в детдом.