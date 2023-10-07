Россияне назвали самые предпочтительные города России для проживания на пенсии

Порядка 41 процента опрошенных выбрали Краснодарский край самым предпочтительным местом для проживания на пенсии. Об этом свидетельствуют данные опроса «БЕСТ-Новострой».

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Как стало известно, россиян привлекает в регионе теплый климат и близость к морю. На втором месте по востребованности закрепилась Московская область. Здесь приобрели бы квартиру для жизни на пенсии или для полностью удаленной работы 29 процентов респондентов.

На третьем месте — Калининградская область. Около 13 процентов опрошенных россиян желают поселиться там, поскольку их привлекают мягкий климат, близость моря, общий спокойный ритм жизни, передают «Известия».

За последние пять лет в крупных городах России снизилась средняя площадь квартир в новостройках. К примеру, в столице этот показатель за последние пять лет снизился на 23,4 процента, в Санкт-Петербурге — на 10 процентов, в Ленинградской области — на 15 процентов. За пять лет площадь квартир в крупных городах сократилась в среднем на 7–18 процентов.