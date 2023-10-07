Киану Ривз выпустил музыкальный альбом спустя 23 года

Популярный киноактер в паузах между съемками любит рок и игру на бас-гитаре. Для этого Киану Ривз создал собственную группу Dogstar. Теперь она выпустила полновесный альбом - Somewhere Bettween the Power Lines and Palm Trees.

© Российская Газета

В релиз вошли 12 песен. Некоторые из них - Breach, Glimmer и Everything Turnsaround - уже выходили отдельными синглами и заслужили уважительные оценки критиков.

Ведь трио в составе певца и гитариста Бретта Домроуза, басиста Киану Ривза, а также барабанщика Роба Мейлхауза исполняет южное буги, пылкие баллады и динамичный блюз-рок. Музыка у них прямолинейная, но эмоциональная и задорная, а Киану Ривз играет на бас-гитаре вполне профессионально. Причем, участвует в написании песен.

Жаль только, что это предыдущий альбом Dogstar вышел уже довольно давно - 23 года назад (он назвался Happy Ending). А активность группы фактически возобновилась только нынешним летом, когда трио дало серию концертов на open-air фестивалях.